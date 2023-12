Vuit plans per celebrar el Nadal aquest cap de setmana a Catalunya

Enguany el dia de Nadal cau en dilluns, i per tant, el dia de Sant Esteve, en dimarts, el que ens permetrà a Catalunya gaudir d'un cap de setmana de fins a quatre dies. Tot i que són dies d'estar a casa amb la família i menjar polvorons i torrons, s'han organitzat desenes d'activitats per fer amb els més petits i contagir-se de l'esperit nadalenc.

A banda de les clàssiques fires i mercats de Nadal, com la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, el Mercat de Nadal de Reus o la Fira d'Artesans de Vic, aquest cap de setmana també és ideal per gaudir de les diferents versions dels Pastorets, passebres vivents i concerts i espectacles nadalencs. Us proposem vuit plans per gaudir d'un pont d'allò més nadalenc.

Fires i mercats de Nadal

Un dels plans per excel·lència d'aquesta època de l'any són els mercats de Nadal. Alguns ja tanquen la paradeta aquest dissabte, com la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, el Mercat de Nadal de Tarragona o el Mercat de Santa Llúcia de Lleida. D'altres encara aguantaran fins el dia de Reis, com el Mercat de Nadal de Girona, a la plaça de la Independència, o el Mercat de Nadal al voltant de la Catedral i la plaça Vila de Foix de Lleida.

Ofereixen al visitant tota mena d'articles típics nadalencs: objectes de regal elaborats per artesans locals, com figures pel pessebre, joguines de fusta, complements tèxtils, objectes de ceràmica, vidre i fusta, i joieria; productes d'alimentació artesana, com embotits i formatges, dolços i torrons; i també productes del sector verd ornamental nadalenc, com avets, tions, llums i guarniments.

Representacions dels Pastorets

Premià de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Porqueres, Sitges, Torroella de Montgrí, Esparreguera, Balaguer, Lleida... són alguns dels municipis que aquesta cap de setmana representaran alguna de les versions dels Pastorets, un clàssic del Nadal a Catalunya. Les funcions començaran aquest cap de setmana i moltes s'aniran repetint al llarg de les festes nadalenques. La Coordinadora de Pastorets de Catalunya preveu que assisteixin entre 60.000 i 65.000 espectadors al total de les 250 representacions que se celebraran al país.

52è Pessebre Vivent d’Osona

Seguim amb un altre clàssic de les festes de Nadal, el pessebre vivent. Un dels més multitudinàries és el de Tona (Osona), al Parc de les Feixetes, en un entorn espectacular als peus del Castell de Tona. Aquest any celebra la 52a edició i es podrà visitar des d'aquest diumenge fins al 7 de gener. L'escenari és l'exterior del castell i participen més de 200 persones entre actors, directors, músics, guionistes, encarregats de so, llum i vestuari i organitzadors.



Fia-faia a Bagà

Bagà (Berguedà) acull aquest diumenge la Fia-faia, una festa que consisteix en la crema d'unes torxes, anomenades faies, el capvespre de la vigília de Nadal. Abans d'iniciar-se la crema general, s'encén una foguera a la muntanya, al lloc on es pon el sol, i, des d'allà, un grup de fallaires transporten el foc fins a la població a través d'una vistosa davallada nocturna. En arribar al poble, els portadors reparteixen el foc a la resta de fallaires i la crema s'acompanya de cants.

La festa està reconeguda des del 2015 com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, ja que forma part de les festes del foc als Pirineus.

Espectacle familiar 'Sons de Nadal' a Girona

Al llarg del cap de setmana se celebren desenes d'espectacles nadalencs, un d'ells és l'espectacle familiar Sons de Nadal, a la Sala La Planeta de Girona. A càrrec de la Companyia Ninnus, és un concert que recull tota la màgia d'aquestes festes a través de la música amb esperit nadalenc d'aquelles cançons d'ara, d'abans i de sempre. Les entrades valen 10 euros i hi haurà cinc sessions entre dissabte i diumenge.



Concert de Rabadàb, nadales per jamaicanes a Lleida

L'Espai Orfeó de Lleida acull el dissabte a les 18:00 hores el concert de Rabadàb, les nadales de sempre a ritme jamaicà. Rabadàb és el punt de trobada de quatre músics amants de la música feta a Jamaica, provinents de diversos grups: L'Home Llop & The Astramats, The Pepper Pots, Thorpedians, Corcs Drum & Organ, The Island Defenders…

Aquest cop, dos teclistes, un bateria i un cantant s'uneixen per fer ballar a ritme jamaicà diverses nadales i cançons populars catalanes, amb una formació pensada per a les distàncies curtes i l'ambient familiar.

Taller de massapà en família a Tàrrega

A Tàrrega (Urgell) s'ha organitzat un taller de massapà en família perquè els més petits aprenguin a fer aquest producte tan típic del Nadal. Es farà divendres a les 10:30, 12:00 i 17:00 hores. Cal reserva prèvia.

Una experiència immersiva al Moll de la Fusta

El Moll de la Fusta acull Il·lusions, una experiència immersiva de realitat virtual de l'SX3, el nou Super3, que forma partdel conjunt d'activitats nadalenques que organitza el Port de Barcelona. Els participants hauran de resoldre una important missió en una aventura que passa per diferents espais ambientats en l'univers de l'SX3. Un viatge ideal per a viure amb família o amics i que estarà obert fins al 7 de gener, d'11:00 a 23:00 hores.