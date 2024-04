Vuit propostes culturals per fer el cap de setmana previ a Sant Jordi

Queda molt poc per un dels dies més esperats de l'any pels catalans: la diada de Sant Jordi. Tot i que el gran dia és dimarts, des de fa setmanes, als municipis i ciutats d'arreu del país ja es respira aquell ambient de carrers i avingudes plenes de gent remenant llibres i regalant roses. En caure en un dia feiner, s'espera un Sant Jordi de rècord i amb molt de moviment. Us proposem nou plans culturals per fer aquest cap de setmana perquè l'espera se us faci més lleugera.

37a Setmana Medieval de Montblanc

Sens dubte un dels pobles que més viu la llegenda de Sant Jordi és Montblanc (Conca de Barberà), que fins al 28 d'abril celebra la 37a edició de la Setmana Medieval amb una renovació d'espectacles i l'esponjament d'espais davant l'elevada afluència de visitants. Entre les novetats destaca l'espectacle Dracum, que passarà a ser de pagament i es traslladarà Al Foradot amb una nova història i personatges.

El carrers del municipi medieval s'ompliran de mostres d'oficis, actuacions i recreacions i una fira d'artesania que aplega més d'un centenar de parades de productes artesans, distribuïdes pels carrers i places del nucli antic del municipi.



L'espectacle 'El zoo de vidre'

La Perla 29 farà fins al 19 de maig el muntatge El zoo de vidre, una de les obres mestres del dramaturg Tennessee Williams. Sota la direcció de Martina Cabanas, l'espectacle es podrà veure al Teatre La Biblioteca de Barcelona. Ambientada als EUA el 1930, Laura Conejero, Roger Torns, Clara Moraleda i David Anguera protagonitzen un retrat d'una família que lluita entre les dificultats del seu present i les esperances del futur.

Els quatre personatges de l'obra reflexionen al voltant de les relacions humanes i com bones persones poden fer-se mal per la incomunicació. La producció realitzada de forma "artesanal", es presenta al públic com si es tractés d'un assaig i té música en directe.

Jornada de portes obertes al Mirador del CCCB

Aquest diumenge la Sala Mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelonaa (CCCB) reobre al públic de manera gratuïta. El mirador està situat a la cinquena planta del centre cultural del Raval, des d'on podràs contemplar unes bones vistes de Barcelona a través de la façana de vidre.



25è aniversari del Jardí Botànic

Aquest diumenge el Jardí Botànic de Barcelona celebra 25 anys amb una gran festa amb una jornada de portes obertes i plena de propostes gratuïtes per a tots els públics, des de catifes florals participatives a contes que passegen pel Botànic. També hi trobaràs una zona gastronòmica amb foodtruks. També podreu visitar gratuïtament l'exposició de bonsai, el gabinet Salvador i el papallonari de l'Institut Botànic de Barcelona.

BCN Film Fest 2024

Els Cinemes Verdi acolliran fins divendres que ve, la programació del Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi, BCN Film Fest, que comptarà enguany amb un total de 69 títols entre les vuit seccions del certamen. Es podran veure 15 prèmieres mundials, una europea, 20 espanyoles i 11 catalanes. Entre les novetats que s'han presentat destaquen les incorporacions de Hit Man de Richard Linklater; Daaaaaalí! de Quentin Dupieux; Memory de Michel Franco o Simple como Sylvain de Monia Chokri.

Un altre dels plats forts serà la projecció de La última sesión de Freud, protagonitzada per Anthony Hopkins; o Joan Baez: I am a noise, en aquest darrer cas acompanyada d'un col·loqui virtual amb la cantant nordamericana.

'Drac Màgic' a l'Autèntica Teatre

Diumenge serà el darrer dia que l'Autèntica Teatre acollirà l'espectacle Drac Màgic, a càrrec de la companyia teatral Pamipipa, pensat per a nens i nenes menors de 3 anys i que explica històries mitjançant divuit cançons tradicionals i populars catalanes i altres cultures (francesa, castellana, italiana, àrab i americana). També es faran jocs de faldilla, endevinalles, poesies i apariats.



Les Festes de Primavera de L'Hospitalet

Un any més, l'Hospitalet del Llobregat acull les Festes de Primavera, per gaudir de l'inici d'aquesta estació amb música en viu i activitats participatives. A la rambla de Just Oliveras hi haurà les tradicionals paradetes de la Fira de Manualitats dels casals de la gent gran; a la de Marina, la Fira d'Artesans, l'Espai de Convivència i Civisme i l'Espai aigües de Barcelona, i, a la plaça Lluís Companys, la Fira de la Cervesa Artesana. A més, qui ho vulgui podrà participar en la ruta gastronòmica Primavera de Tapes en una trentena d'establiments.



10è Festival Lo Microfest a Lleida

La Saleta acull dissabte la 10a edició de Lo Microfest, el festival de microteatre de Lleida. Es podran veure els espectalce Micros, de La Confiança, Perdre el temps, de WeColorMusic, i L'Everest, de La Bestia Productora.