Vuit propostes culturals per fer en un cap de setmana tenyit de lila pel 8-M 

Aquest divendres se celebra el 8-M i a arreu del país s'han organitzat manifestacions i concentracions per denunciar les desigualtats de gènere i la violència que pateix la dona en molts àmbits de la societat. Els actes en motiu del Dia Internacional de les Dones s'allargaran durant tot el cap de setmana, hi haurà obres de teatre, un cicle de contacontes, espectacles musicals i molt més. Us proposem vuit plans culturals per fer en un cap de setmana tenyit de lila pel 8-M.

El cicle de contacontes 'Petites històries, grans dones'

En el marc del 8-M, Barcelona ha organitzat desenes d'actes relacionats amb Dia Internacional de les Dones, entre els quals destaca un cicle de contacontes per donar a conèixer les històries de dones vinculades a la ciència, art i història. Organitzada per set museus diferents de la ciutat, pretén donar a conèixer a dones relacionades amb l'art, la ciència o la història a través de contacontes teatralitzats.

El contes s'han repartit entre els tres primers caps de setmana de març. Aquest cap de setmana, la Fundació Miró acollirà el dissabte a les 17:00 hores el conte dedicat a Helena Vinent; i el Museu d'Esplugues de Llobregat acollirà el diumenge a les 12:00 hores el conte dedicat a Rosa Amorós.

Espectacle 'Dones de paraula' a Valls

El Teatre Principal de Valls (Alt Camp) acollirà dissabte a les 20:00 hores l'espectacle Dones de paraula amb Maria Jacobs, Anna d'Ivori, Nerea Bassart i Txell Mas. Una oportunitat inèdita d'escoltar literatura musicada. Una proposta reivindicativa a través de les veus i talent d'unes artistes que saben trobar a la perfecció, l'equilibri entre la calidesa, la força i l'emoció dalt dels escenaris.



Tarragona amb els ulls de la Comtessa Agnès

El Museu d'Història de Tarragona ha organitzat una acció teatralitzada per viatjar a la Tarragona medieval a través dels ulls de la Comtessa Agnès. Anirà a càrrec de l'actriu Encarna Laínez Robert. Es tracta d'una narració de poder, ambició i devoció viscuda per la comtessa i la seva família, amb la que els i les assistents podran conèixer una petita part de la història femenina del segle XII.



La Gamverrada, trobada de bestiari festiu liderat per dones

Amb motiu de la commemoració del 8-M, Tàrrega (Pla d'Urgell) acull la 6a edició de La GamVerrada, la trobada de bestiari popular i festiu liderat per dones. La trobada començarà al migdia amb un vermut i concert a La Soll, que anirà seguit d'un dinar popular obert a tota la ciutadania amb reserva prèvia.

Després del dinar començarà la cercavila pels carrers de la ciutat, que sortirà de la Plaça de les Nacions sense Estat i acabarà amb els balls de lluïment a la Plaça Major, on es farà la lectura del manifest, després d'haver recorregut tot el centre de la ciutat.

5a Fira Gegantera Gironina

Aquest dissabte, Cassà de la Selva acull la 5a edició de la Fira Gegantera Gironina, que torna amb un programa replet d'activitats i artesans en una jornada per gaudir de la cultura popular. A partir de les 10:00 hores i durant tota la jornada hi haurà activitats a la plaça de la Coma i parades d'artesans vinculats al món geganter.

A dos quarts d'onze a l'espai del Casal, amb motiu de la celebració de la Setmana de la Dona, les dones portadores de gegants protagonitzaran un acte on explicaran la seva experiència i els inicis al món geganter. L'Esbart Dansaire Cassanenc també participarà en la fira amb una mostra de danses a les 11:00 hores, tot seguit hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Selvatana.

Els grans protagonistes de la jornada, els gegants, sortiran a ballar al migdia a la plaça de la Coma acompanyats de la Faràndula Cassanenca. A la tarda continuaran amb la plantada de gegants a les 16:00 hores i la cercavila amb colles geganteres de tota la província. La jornada acabarà ambla Cercavila Bestial del Drac Cassiano i la Banda dels Rajolers.

Americana Film Fest 2024

L'Americana Film Festival, la principal cita del cinema independent nord-americà, arriba a la 11a edició amb les millors propostes en aquest àmbit arribades dels Estats Units. El certamen reuneix fins al 10 de març als cinemes Girona, Zumzeig i Espai Texas una tria de la collita indie de l'any amb directors com Kelly Reichardt, Weston Razooli, Sean Price Williams i Frederick Wiseman.



FlorSeròs Experience

Els ametllers, els cirerers o els presseguers florits ens ofereixen una estampa enlluernadora de colors vibrants i sensacions inefables. Els darrers anys s'han popularitzat les rutes per aquests camps florits arreu de Catalunya, especialment a Potent i a les terres de l'Ebre. Aquest cap de setmana arrenca a Seròs (Segrià) un programa d'actes relacionats amb els camps florits: passejades, rutes guiades, ioga, espectacles... Dissabte el Monestir d'Aviganya acull el concert de Júlia Colom.



Passeig de Gourmets 2024 a Barcelona

El Passeig de Gràcia es converteix fins al 17 de març en el Passeig de Gourmets, el primer festival gastronòmic d'aquest cèntric carrer de la ciutat. Durant deu dies, l'avinguda i els seus carrers adjacents oferiran diferents propostes dels 20 restaurants més destacats de la zona. L'esdeveniment ofereix una ruta de platets, entrepans d'autor, menús de degustació, rebosteria creativa i còctels a preus assequibles.