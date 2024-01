La pedra seca és un tret molt distintiu del paisatge català, sobretot de les comarques interiors i del sud del país. A banda del gran valor històric que tenen actualment les construccions fetes mitjançant la tècnica mil·lenària de la pedra seca, en el passat van ser clau per la pràctica de la ramaderia i pels cultius de l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals. El tret més característic és que no necessiten ciment, simplement són pedres apilades que s'aguanten les unes a les altres.

Són construccions en forma de barraques, cabanes, marges, basses, ponts, forns de calç, cisternes, arneres... L'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional (APSAT) ha inventariat 19.000 construccions de pedra seca arreu del país, que es poden consultar a través del portal Wikipedra. Algunes s'han senyalitzat i s'han creat rutes temàtiques al seu voltant. Destaquen set paisatges on les construccions de pedra seca en formen part intrínseca, com l'Altiplà de la Terra Alta, les Garrigues Baixes, el Camp de Tarragona o la Vall del Corb.

Et proposem vuit rutes per descobrir els paisatges de pedra seca de Catalunya. Si ets un amant d'aquest patrimoni, fins al 2 de juny, el Palau Robert acull l'exposició Dues pedres. Paisatges persistents amb l'objectiu de difondre la riquesa patrimonial d'aquesta tècnica mil·lenària.

Els Camins de Pedra de les Garrigues

Comencem per un dels territoris amb més riquesa patrimonial de pedra seca, les Garrigues. Els municipis de l'Espluga Calba, Fulleda, Tarrés i Vinaixa comparteixen un paisatge amb una orografia accidentada on proliferen moltes construccions de pedra seca com marges, cabanes de volta, basses, cisternes i una llarga tradició del treball en pedra que ha donat personalitat als seus nuclis urbans.



Tots ells s'han unit i han creat Camins de Pedra, una proposta esportiva que ofereix diversos circuits per a la pràctica d'esports com el senderisme, el trail running i el ciclisme. El projecte permet fer esport, gaudir de la natura i descobrir el patrimoni de pedra seca que hi ha a la zona.

En concret, ofereix un centre de senderisme amb cinc circuits de 3 a 9 km de longitud de diferent dificultat i diversos circuits de trail running. Pel que fa al ciclisme, s'ofereix un circuit d'enduro de 20 km que va enllaçant diverses trialeres, la majoria de baixa dificultat. Els aficionats al món de les dues rodes també poden gaudir d'una oferta de 15 single tracks, alguns de més de 2 km de longitud, dels quals 4 són de pistes verdes, 4 de blaves, 4 de vermelles i 3 de pistes negres. També s'ofereix un circuit gravel.

Les vies verdes a Arbeca

Seguim a les Garrigues, però aquest cop anem fins a Arbeca. El paisatge del seu terme municipal es caracteritza per les diferents construccions de pedra seca que el formen. De fet, s'ha senyalitzat una via verda, que enllaça Arbeca amb els Vilars a través del Canal d'Urgell on al llarg del recorregut es passa per tres cabanes de pedra seca declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Una construcció de pedra seca a Arbeca. — Turisme Arbeca

Les cabanes del camí ral del Masroig (Priorat)

Anem fins al Priorat, característic per un paisatge ple d'oliveres, ametllers, vinyes i barraques de pedra seca construïdes pels pagesos. Un dels municipis que millor ha conservat el patrimoni de padra seca és Masroig, que ha senyalitzat una ruta que segueix l'antic camí ral de Falset permet veure algunes d'aquestes construccions. En total recorre sis quilòmetres i mig en una ruta circular. Podreu visitar (i entrar dins) les barraques de cal Josepó i del Jaume el Xalet, la barraca del Joan de cal Quimet i la barraca del coll de la Falsetana.



Construcció de pedra seca a Masroig. — Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional (APSAT)

La ruta de la Capona, a l'Alt Camp

Entre polígons i indústries petroquímiques, el Camp de Tarragona és un dels indrets més rics en patrimoni de pedra seca, sobretot a l'Alt Camp, ric en cultius d'oliveres, vinya, avellaners i ametllers. La pedra seca és potser l'element que dona més personalitat a la plana de l'Alt Camp. Hi trobem barraques de vinya, marges, cossiols, arneres o clapers perfectament integrats. Entre els municipis d'aquesta comarca destaca el Pla de Santa Maria, el segon de Catalunya amb més barraques inventariades: 715.

L'ajuntament ha senyalitzat un itinerari conegut com la ruta de la Capona de només dos quilòmetres que permet conèixer fins a vuit construccions de pedra seca. Veureu la barraca de l'era de la Capona, la barraca de la Capona, el cossiol de la Capona, les arneres, la barraca de l'Augé, les barraques de cal Greuet, el cossiol del Soleta i la barraca de les oliveres. En alguns trams, la ruta coincideix amb el GR-175 de la ruta del Cister.



Construcció de pedra seca de la ruta de la Capona. — Ajuntament del Pla de Santa Maria

La ruta de la pedra seca del Montbaig

Als peus de la muntanya del Montbaig, al terme de Sant Boi del Llobregat (Baixa Llobregat), s'amaga una ruta circular de set quilòmetres i mig que surt de Sant Boi, passa per un tram de l'antiga ruta de la cabana de pedra seca, s'enfila a la torre del Benviure i torna per l'antic camí ral. Aquest recorregut ha estat recuperat per l'Ajuntament i us permetrà reconèixer marges i cabanes de vinya, algunes en ruïnes i d'altres recuperades.



Les tines del Bages

En aquesta llista no podien faltar les tines de pedra seca més ben conservades d'Espanya. Les trobem al cor de la comarca del Bages, a la Casa de les Tines o Tines dels Tres Salts, ubicades a l'extrem de ponent de Talamanca, a tocar del riu Llobregat. És un conjunt de set tines de pedra seca construïdes entre els segles XVIII i XIX que antigament s'utilitzaven per fer vi a les vinyes que quedaven molt lluny dels pobles.

Barraca pedra seca, Santa Maria de Horta de Avinyó, El Bages. — Maria Rosa Ferré

Entre Rocafort de Bages i el Pont de Vilomara, a la vall del Flequer, podeu fer la ruta de les tines, un itinerari circular que permet descobrir aquestes grans construccions de pedra seca, morter i ceràmica.

La pedra seca de la Terra Alta

La Terra Alta és una comarca amb molta història, i no només perquè va ser l'escenari d'una de les batalles de la Guerra Civil espanyol més conegudes, també ho és pel paisatge de pedra seca gràcies als cultius de vinya i oliveres que la caracteritzen. Al municipi de la Fatarella hi trobarem marges de 4 i 5 metres, camins, pous i cabanes de volta fetes mab la tècnica de pedra seca.

No gaire lluny, a Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), també hi ha unes construccions de pedra seca molt peculiars, els forns d'oli de ginebre, antigament destinades a la producció d'aquest oli de propietats terapèutiques.



Camins de la pedra seca a Sant Llorenç Savall

També podem trobar construccions de pedra seca ben a prop de la capital catalana, concretament a Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental). Hi ha un itinerari que combina cultura i senderisme tot descobrint un paisatge de barraques de vinya i marges de pedra seca ocults pel bosc .