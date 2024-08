Vuit travesses senderistes per fer aquest estiu al Pirineu de Catalunya

Amb més de 1.000 quilòmetres de senders senyalitzats, els Pirineus de Catalunya són una de les millors destinacions per als amants del senderisme. L'estiu és l'època ideal per gaudir del paisatge muntanyós català, i una de les millors maneres de fer-ho és a través de les travesses senderistes. Són recorreguts lineals o circulars de més d'un dia que connecten poblacions, llacs, refugis i cims. Sigui amb família, amb amics o en solitari, realitzar aquestes rutes és una bona opció per conèixer la natura, la cultura i la historia més propera.

Us proposem vuit travesses i rutes per a tota la família, amb etapes per a iniciats i d'altres per a més experimentats. La majoria transcorren pel Pirineu català, fent parada a diversos refugis de muntanya, arribant algunes fins a la Catalunya Nord, i també travessant la frontera fins a França o Andorra.



Carros de Foc

Comencem per un clàssic: Carros de Foc. Transcorre majoritàriament pel Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Es tracta d'una travessa d'alta muntanya i per a caminadors experimentats, amb un recorregut de 55 km i un desnivell positiu de 4.400 metres, amb un acumulat d'uns 9.200 metres. És circular, amb la qual coneixerem bona part del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici a través de nou etapes. Enllacen sengles refugis repartits entre la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà: els de Saboredo, Colomers, Restanca, Ventosa i Calvell, Estany Llong, Colomina, Josep Maria Blanc, Ernest Mallafré i Amitges.

Muntanyes de Llibertat

Seguim amb una altra de les travesses més clàssiques del Pirineu català: les Muntanyes de Llibertat. Aquesta travessa barreja esport i memòria històrica, ja que recorda una de les etapes més dramàtiques de la nostra història, l'exili de republicans i jueus fugint la Guerra Civil i l'Holocaust. La travessa circular transcorre pel Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Natural Regional dels Pirineus Ariejans a Occitània, dels paisatges d'alta muntanya del Pallars Sobirà a aquesta regió dels Pirineus Ariejans a França.

També té etapes per a iniciats, però, tanmateix, per experimentats i d'alta muntanya. En total, quatre jornades d'entre 7 i 9 hores. Una travessa circular de 63 km i 4.690 metres de desnivell, més de 9.300 d'acumulat. Enllacen quatre refugis: el càmping Bordes de Graus, Certascan, le Presbytère i l'Escolan.

Cavalls del Vent

És una de les travesses insígnies de casa nostra, que ens portarà a descobrir l'encant del Parc Natural del Cadí-Moixeró. La Cavalls del Vent és una ruta d'alta muntanya per a excursionistes una mica experimentats, amb un recorregut de 85 km i un desnivell positiu de 4775 metres, amb un acumulat de prop dels 10.000 metres.

S'acostuma a dividir en tres, quatre o cinc etapes, per bé que els excursionistes més experimentats la poden fer amb menys de 24 hores. De fet, la cursa actualment anomenada Ultra Pirineu segueix aquest recorregut i passa pels vuit refugis del parc: Rebost, Niu de l'Àliga, Serrat de les Esposes, Cortals de l'Ingla, Prat d'Aguiló, Lluís Estasen, Gresolet i Sant Jordi. Podrem trepitjar indrets com la Tosa d'Alp (2.537 metres) o el Penyes Altes del Moixeró (2.279 metres), amb el teló de fons del Pedraforca.



Participants de la darrera edició de l'Ultra Pirineu arribant al punt del Niu de l'Àliga. — Aleix Camprubí i Pont

Pedraforca 360

Quan pensem amb el Pedraforca el més habitual es pensar a pujar al cim, però també podem voltejar-lo i gaudir de tots els angles d'aquesta muntanya màgica, una de les més emblemàtiques i reconegudes de Catalunya. Es tracta de la ruta Pedraforca 360, la volta al Pedraforca.

No és pròpiament una travessa, però amb nens és una excursió ideal per a fer també parada i fonda. No presenta dificultats destacables a través dels seus 16,6 km i uns 780 metres de desnivell acumulat. El temps per a fer-la és d'entre 4 i 5 hores.

La Travessa dels Tres Refugis

És ideal per descobrir, a peu, paratges inoblidables del Pirineu Oriental. Durant la travessa es pugen i baixen més de 3.000 metres de desnivell. Aquells que tingueu més forces, podreu completar les jornades pujant als cims més representatius de la zona: Balandrau, Bastiments, Gra de Fajol, Gallinàs, Torreneules i el Puigmal, acumulant així, un total de més de 6.000 metres de desnivell.

La Transpirinenca

És una de les travesses més dures i emblemàtiques del Pirineu català. Ressegueix el GR 11 i són gairebé 800 quilòmetres de longitud entre el mar Cantàbric i el mar Mediterrani a través dels Pirineus. Us proposem descobrir un dels trams més apassionants del recorregut, el que enllaça la Guingueta d'Àneu amb Arinsal a través de les muntanyes màgiques del Parc Natural de l'At Pirineu.

El recorregut consta de sis etapes que es fan en set dies i passa per grans valls pallareses d'Àneu, Cardós i Ferrera i la vall andorrana del Comapedrosa. L'exigència física és alta, per tant, és adequada per a persones que practiquen esport amb freqüència o que estan habituades a realitzar caminades de dia sencer amb desnivells importants.

La Porta del Cel

La Porta del Cel és una travessa a peu d'alta muntanya pirinenca s'ubica al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i està pensada per fer en cinc jornades. Té una dificultat considerada per a experimentats, tot i no tenir massa dificultats tècniques especials, amb uns 59 km de recorregut, 5.840 metres de desnivell positiu i un acumulat de més d'11.000 metres, generalment a través de camins de muntanya.

Enllaça de manera circular tres refugis, el nucli de Graus i el poble de Tavascan, refugis d'alta muntanya, i que parteix en ple Parc Natural. Destaca el seu pas per l'emblemàtica Pica d'Estats als 3.143 metres, el sostre de Catalunya, que té una visió panoràmica inigualable.

Ramat del Nord

Acabem amb la travessa Ramat del Nord, un recorregut meravellós d'alta muntanya pel sector nord del Parc Natural de l'Alt Pirineu que s'inspira en el viatge que van realitzar l'any 1956 els escriptors Josep Maria Espinàs i Camilo José Cela pel Pirineu de Lleida i que l'any 2012 va refer l'escriptora i excursionista Núria Garcia Quera utilitzant, en el seu cas, antics camins de muntanya i evitant l'asfalt.

Consta de cinc etapes: des d'Àreu, a la Vall Ferrera, fins al Pla de la Font, gairebé a la capçalera de les Valls d'Àneu. Durant tota la ruta es poden gaudir de paisatges espectaculars i vistes de boscos, cims i prats d'alta muntanya.