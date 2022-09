Vuitanta centres educatius de Catalunya participen en una xarxa de revistes escolars

El projecte Revista Escolar Digital (RED) 2022-2023 comptarà aquest curs 2022-2023 amb 3.000 redactors i redactores de més de 100 centres educatius de Catalunya i Andorra. Aquesta xarxa de revistes escolars té com a objectiu fomentar el pensament crític, promoure l'ús de mitjans de comunicació entre els adolescents, treballar les competències transversals mitjançant experiències vivencials i promoure les competències lingüístiques, especialment l’expressió escrita i oral de la llengua catalana.

Per aconseguir-ho, cada centre educatiu crea un diari escolar en format digital que els mateixos estudiants s'encarreguen de dirigir i redactar amb l'ajuda d'un professor i la coordinació d'un periodista professional del diari Junior Report. El pla de treball, que ha estat dissenyat per periodistes i pedagogs, proposa als alumnes a gestionar informació, resoldre problemes i treballar el pensament crític a través de sessions pràctiques.

Com a redactors junior, els estudiants que formen part del projecte RED tindran l'oportunitat de participar en un consell de redacció, entrevistar personalitats i treballar els diferents gèneres periodístics creant podcasts, vídeos i continguts multimèdia. Els joves periodistes comptaran amb credencials que els permetran cobrir esdeveniments culturals, socials i esportius i treballaran en xarxa grans temes d'actualitat amb reporters d'altres instituts.

Els 3.000 redactors i redactores catalans s'informaran i informaran del seu entorn més proper des de centres educatius de primària i secundària, la meitat públics, situats arreu del territori. El projecte tindrà presència a diverses comarques catalanes, amb centres com l’Escola Pia Nostra Senyora, l’Institut Alzina, Escola Projecte i Escola Fluvià al Barcelonès; IES Constantí i Col·legi Lestonnac Tarragona al Tarragonès; INS La Candelera al Baix Ebre; Institut Andreu Nin i Col·legi Sagrat Cor el Vendrell al Baix Penedès; Col·legi Bell-lloc al Gironès; Col·legi Episcopal de Lleida i Institut Guindàvols al Segrià; Institut La Plana i Col·legi Sant Miquel dels Sants a Osona; INS Arnau Cadell, INS Angeleta Ferrer i Ramon Pont al Vallès Occidental; Col·legi Pineda i Creixen Goar al Baix Llobregat; Institut de Sils a la Selva; Institut Euclides i Escola El Pilar al Maresme; Escola Marià Fortuny al Baix Camp i Institut Olivar Gran a l’Alt Empordà, l'Ins Miquel Bosch i Jover al Bages, l'Ins Joan Mercader a l’Anoia, l'Ins Montgròs al Garraf, entre d’altres.

Més de 4.000 articles en quatre anys

Des que es va iniciar el projecte Revista Escolar Digital (RED) el 2018, s'han publicat més de 4.000 articles signats per joves de diferents ciutats i en diferents idiomes: català, castellà, euskera, anglès i francès. Periòdicament cada diari escolar envia una newsletter a la comunitat educativa registrant en conjunt 30.000 subscriptors entre famílies i docents. Els articles més destacats de les revistes escolars es publiquen a la revista col·laborativa RED Report, la finalitat de la qual és convertir-se en un altaveu de l'opinió i vivències dels joves; i també a LaVanguardia.com, media partner del projecte educatiu i informatiu.

El programa didàctic compta amb l'assessorament de professors de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (FCRI Blanquerna) i el suport d'institucions com ara Acción Contra el Hambre, l'escola de disseny LCI Barcelona i Acer for Education, que ofereixen recursos especialitzats i dispositius per treballar les competències digitals.



El projecte RED és una iniciativa del diari d'actualitat per a joves Junior Report, editat per Blue Globe Media, que ofereix cada dia una notícia global contextualitzada i amb recursos per treballar a classe.