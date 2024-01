Wagensberg es trasllada temporalment a Suïssa per preparar-se davant els moviments de la justícia espanyola

El diputat d'ERC i secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, s'ha traslladat temporalment a Suïssa per assessorar-se davant els moviments de la justícia espanyola que el vinculen amb Tsunami Democràtic. Segons ha avançat Rac 1, s'està reunint amb organitzacions i advocats per preparar tots els escenaris possibles.

Fonts de la formació expliquen que Wagensberg estava de baixa des de fa algunes setmanes després de patir atacs d'ansietat. En el procés de recuperació s'ha traslladat momentàniament a Ginebra per preparar la seva defensa política i jurídica. La persecució a la qual l'ha sotmès la investigació i l'acusació de terrorisme per part del jutge García Castellón li estaven provocant problemes d'ansietat. Aquest ha estat el motiu de la seva baixa del Parlament i la sortida del país per recuperar-se.

En una conversa amb l'ACN, Wagensberg explica que no es considera exiliat: "Estic presumptament investigat. No estic ni citat", ha argumentat. El diputat republicà també ha lamentat que el Congrés no aprovés ahir la llei d'amnistia, després del "no" de Junts: "Ens equivocarem si pensem que trobarem un text que els jutges intentaran no rebentar-se". Wagensberg és diputat al Parlament des de gener del 2018, és a dir, des de la passada legislatura.