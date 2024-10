Warner compra la promotora de concerts catalana The Project

Warner Music Spain, la filial a Espanya del gegant discogràfic nord-americà, ha adquirit el 100% del capital de la promotora catalana de concerts The Project, segons ha avançat el diari Expansión. Warner és la tercera discogràfica més gran del món i darrerament està ampliant els seus tentacles al negoci dels concerts i els festivals a l'Estat espanyol.

Pel que fa a The Project, la promotora amb seu a Barcelona va ser fundada fundada el 1988 per Tito Ramoneda i Joan Rosselló, i el 2004 s'hi va incorporar com a tercer soci Iñaki Martí. És una de les principals promotores de concerts al país, ja que n'organitza més de 400 l'any.

A més a més, està al darrere del Festival de Jazz de Barcelona, el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, o el Guitar BCN, entre d'altres. Entre els concerts que ha organitzat darrerament hi ha els d'Estopa, que celebren el seu 25è aniversari.

The Project també va gestionar entre el 2012 i el 2022 el teatre i sala BARTS de Barcelona, i ha estat reconeguda amb la Medalla d'Or al Mèrit Cultural per l'Ajuntament de la capital catalana.