La Xarxa de Metro creix amb noves parades. Aquest diumenge entra en funcionament l’estació de l’ L5 d’Ernest Lluch, entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, i pròximament s’estrenaran tres parades més de l’ L10 Sud, a la Zona Franca. Amb la posada en marxa de les noves estacions, el Govern dona més cobertura al servei de transport públic per afavorir la mobilitat sostenible, contribueix a la connectivitat del país i aposta per la reactivació econòmica.

Més connectivitat, intermodalitat i accessibilitat

La parada d’Ernest Lluch serà intercanviador amb el tramvia, de manera que millorarà la connectivitat i la intermodalitat en la xarxa de transport públic. La Generalitat ha invertit prop de 18 milions d’euros per completar la seva posada en funcionament.



La nova estació de l’ L5 està situada a cavall entre les parades de Collblanc i Pubilla Cases, fins ara separades per 1,2 quilòmetres, quan la distància habitual entre estacions és d’entre 700 i 800 metres. Així, a banda d’oferir més cobertura de metro, aquesta estació permetrà la correspondència amb el Trambaix (línies T1, T2 i T3) i afavorirà, per tant, la intermodalitat. En aquest sentit, es preveu que 15.000 viatgers la utilitzin cada dia, dels quals un 15% faran intercanvi amb el tramvia. La parada disposa de tres nivells: carrer, vestíbul i andanes.



Noves parades de l' L10

Durant l’actual legislatura també està previst que entrin en servei tres parades noves de l’ L10 Sud a la Zona Franca, ubicades al barri de la Marina del Prat Vermell, al Districte de Sants-Montjuïc.



Són les estacions de Port Comercial/La Factoria, Ecoparc i ZAL/Riu Vell, que es preveu que registrin més d’un milió de viatgers anuals. Aquestes estacions donaran servei a la Zona Franca industrial, juntament amb la ja existent de la Zona Franca inaugurada fa un any.



Menys emissions de CO2

Les noves parades de la xarxa de metro representen un pas ferm per avançar per la via sostenible. D’una banda, la posada en funcionament de l’estació d’Ernest Lluch permetrà estalviar l’emissió de 673 tones de CO2 equivalent a l’any.



Gràcies al gran volum d’usuaris que se sumaran al transport públic, les tres estacions de l' L10 suposaran un estalvi en emissions de 289 tones anuals de CO2 equivalent.



El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori té en marxa o ha finalitzat un conjunt d’obres i projectes a la xarxa de metro per tal de potenciar el sistema de transport públic i una mobilitat més sostenible.