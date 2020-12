Un xat de militars en actiu defensa el grup dels '26 milions d'afusellats' perquè "és el sentiment de molts"

El Ministeri de Defensa sosté que els manifestos militars ultradretans remesos al rei Felip VI i els xats colpistes d'alts comandaments retirats no afecten en absolut a l'Exèrcit perquè els seus autors no estan en actiu. La mateixa ministra, Margarita Robles, va respondre fa pocs dies a una pregunta del diputat del PNB Joseba Andoni Agirretxea argumentant que "[aquest episodi] fa referència a uns fets del passat que no representen l'Exèrcit actual".



No obstant això, Públic ha pogut saber que hi ha xats d'oficials i sotsoficials en actiu on es justifiquen aquelles proclames colpistes i s'intercanvien atacs i acusacions infundades, així com burles i escarnis, contra els màxims integrants del Govern espanyol. En un d'ells, al qual ha accedit aquest diari, es defensa específicament als alts comandaments retirats que deien desitjar afusellaments massius.



La conversa sobre el grup de militars retirats en el qual es va parlar d'afusellar 26 milions de persones comença, també a WhatsApp, quan el que s'identifica com a "Militar Alberto Vázquez" enllaça la fake news d'un digital d'extrema dreta en la qual s'afirma que el "talp" que va alertar sobre aquell xat colpista està relacionat amb el vicepresident segon i líder de Podemos, Pablo Iglesias. Alguna cosa que l'al·ludit, el tinent coronel José Antonio Domínguez, ha desmentit públicament.



Però Vázquez dóna per fet que la desinformació del digital ultra és veritable, llança un advertiment contra un possible filtrador a la resta del grup de WhatsApp de la IX Promoció de Sotsoficials d'Artilleria –que es va cursar de 1982 a 1985 a l'Acadèmia de Fuencarral (Madrid)– i comença a justificar als alts comandaments retirats de l'altre xat.

"Aquesta gentussa que retorça les lleis com volen per a veure si de pas acaben amb la nació i el Rei"

Entrada del "Militar Alberto Vázquez" al xat.

"Confio que en aquest xat no hi hagi cap traïdor fdlgp que denunciï els seus companys en el pitjor estil chequista com aquest individu sense valors ni companyonia. Un xat privat és això privat i en el qual es pot dir el que a cadascú li vingui en gana, sense que ningú hagi d'esperar del favor ni témer de l'arbitrarietat de ningú, en ús dels seus deures i llibertats individuals, que res tenen a veure amb el respecte que com a militars guardem a la constitució i a les lleis, no com aquesta gentussa que les retorcen com volen per a veure si de pas acaben amb la nació i el Rei", escriu literalment Vázquez en el xat tancat de la IX Promoció d'Artilleria, al qual Públic ha tingut accés.



A continuació, un altre dels integrants del grup "IX Promoció Artilleria", qui s'identifica com a "Militar Membrilla" respon a aquest missatge amb l'aprovació d'un sticker d'un artiller amb el polze alçat:

Captura de uno de los mensajes compartidos en el grupo de WhatsApp de la IX Promoción de Artillería, en el que se avisa de la posibilidad de una filtración coma la que destapó el chat de los militares retirados. — Público

Davant l'OK del seu company, Vázquez s'anima i continua carregant contra el presumpte filtrador del xat dels militars retirats colpistes, al qual recrimina la seva suposada afiliació comunista:

​"Jo em pregunto com pot un tio que és militar, d'alta graduació, mínimament instruït i viscut, als seus setanta anys, ser comunista? ​Sent com és el comunisme el sistema polític inventat per l'home més genocida, més aniquilador de la llibertat humana, més contra Déu i els homes que hagi vist l'ésser humà?"

Després, se sumen a la conversa altres militars del centenar llarg de participants en el grup de WhatsApp, que arremeten també contra el supòsit alertador i mostren el seu suport a l'altre grup de comandaments retirats.

"On queda la llei de protecció de dades, si es pot violar un xat privat?"

Com un que s'identifica com a "Militar Burgos" i que protesta perquè s'hagi revelat el contingut d'un "xat privat" (la Fiscalia no els considera com a tals en incloure a desenes de persones), com es veu a la següent captura de pantalla:

"Militar Burgos" interviene en el chat.

"Ha de ser frustrant haver viscut amb uns valors que no li han servit per a res. Alguna medalla i males consciències que alteren el somni", segueix Vázquez en referència al suposat filtrador.

"I on queda la llei de protecció de dades, si es pot violar un xat privat?", contesta Burgos al primer missatge de Vázquez sobre la possibilitat que també ells tinguin un "traïdor" en aquest grup.

​I Membrilla li contesta:

​"Sota el monyo de la rata". ​

Un terme que empren en el xat per a referir-se al vicepresident Iglesias, al qual se li va fer una campanya de desprestigi en xarxes socials ultra qualificant-ho de "rata chepuda" i utilitzant la tècnica coneguda com a Google Bombing perquè se l'identifiqués així automàticament en el principal cercador d'Internet.



Un altre participant, que està registrat com a "Militar Luis Gracia", fa broma: "Li xivaré" [a Iglesias].

"I s'atreveixen a atacar a un grup de xat quan no saben que és el sentiment de molts davant d'aquesta agressió"

És llavors quan Burgos –al qual Públic ha pogut identificar com el sotstinent d'Artilleria de Campanya Gabriel Burgos Sánchez, actualment en la reserva però no retirat– llança un discurs per a justificar el xat colpista dels alts comandaments retirats:

"Un xat que és el sentiment de molts".



"En canvi, un Pablo Iglesias es permet el luxe d'atacar la Monarquia, alegrar-se que li peguin una pallissa a un policia, un Bildu que mai ha demanat perdó i aquesta al parlament, un Cap Mosso d'Esquadra restituït i Caps de la Guàrdia Civil cessats, un Predidente [sic] del Govern mentint amb xifres de morts, etc, etc....

I s'atreveixen a atacar a un grup de xat quan no saben que és el sentiment de molts davant aquesta agressió i un món al revés a mesura dels malvats?

Senyors, ......això va ser sempre el Comunisme !!!".

Mentre Burgos s'esplaia així, Membrilla li segueix la broma al militar Gracia –identificat per aquest diari com el sotstinent Luis Gracia García, d'Artilleria Antiaèria i Costa– i li contesta: "Tremolant estic. Perillen els meus triennis?"



Burgos prossegueix el seu irat discurs amb el que sembla una amenaça:

"Qualsevol dia es trobaran amb la mà oberta!!!"

"Qualsevol dia es trobaran amb la mà oberta!!!", adverteix el militar, mentre els seus dos companys continuen al mateix temps amb les bromes entre ells i Membrilla li pregunta a Gracia (sobre els seus triennis):

"Crec que en tenia 2.

A quant està la unitat?"

​Però Burgos continua malparlant:

​"A més, considero que tot és un insult a tots nosaltres, que vénen a dir-nos:

Heu estat gili......lliurant tota la vostra vida a la defensa del vostre país, quan a nosaltres ens la pela!!!".

​Enmig d'aquest encreuament de converses, Gracia sembla donar-se de sobte compte que el que s'està dient no és massa prudent i tracta de calmar els ànims quan Membrilla comença a parlar de "conspiracions", com es pot veure en la següent captura de pantalla:

"A quant està la unitat?" / "A tres conspiracions simultànies"/ "Cal ser més discrets ull!!"

"Cal ser més discrets ull".

"A tres conspiracions simultànies", replica Membrilla a la broma de "A quant està la unitat?", i Gracia li contesta:

​"Cal ser més discrets ull!!"

​Però el seu intent de tranquil·litzar la conversa l'acompanya d'una icona que representa una mà alçada amb la salutació feixista, lluint el puny de la camisa amb la bandera espanyola de l'escut preconstitucional de l'àguila franquista.

I Membrilla passa a respondre a Burgos sobre el que "tot és un insult a tots nosaltres [...]".

​"Això és el que es recull després de plantar el que s'ha plantat".

Sentència amb la qual es posa punt i final a aquest al·legat en favor dels militars retirats que reclamen un alçament contra el Govern espanyol.



Però en aquest xat del grup integrat per 121 oficials i sotsoficials de la IX Promoció d'Artilleria hi ha moltes altres converses de marcat biaix ultradretà i es comparteixen també enllaços amb crides a enderrocar el Govern actual, tal com ha pogut comprovar Públic, que reproduirà les captures de pantalla corresponents.