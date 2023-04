Xavier Espot revalida el càrrec de cap de Govern d'Andorra després de guanyar les eleccions per majoria absoluta

Demòcrates per Andorra (DA), encapçalat per Xavier Espot, ha guanyat per majoria absoluta les eleccions generals d'aquest diumenge al país veí. El partit de centredreta revalida la victòria amb un 32,66% dels vots en la circumscripció nacional, que es tradueixen en cinc escons, els mateixos que el 2019. Pel que fa a l'àmbit territorial, n'ha obtingut nou. En total són 17 escons de 28, comptant els que han obtingut les seves coalicions.



La participació ha estat del 67%, lleugerament inferior a la de les últimes eleccions. Han votat 20.000 persones de les prop de 30.000 que tenien dret a vot.



Demòcrates obté 17 dels 28 escons del Parlament andorrà

El partit vencedor governa al Principat des de 2011, mentre que Xavier Espot és cap de govern des de l'any 2019. Ara que ha tornat a guanyar, assegura que "treballarà incansablement per ser mereixedor d'aquesta confiança i portar Andorra a bon port". En el seu discurs a l'Hotel Diplomàtic, ubicat a la capital d'Andorra i des d'on Demòcrates ha seguit la nit electoral, Espot ha indicat que l'obtenció d'un habitatge a preu assequible, la reordenació del creixement urbanístic o consensuar un acord d'associació amb la Unió Europea són tres dels seus objectius.



El Parlament o Consell General andorrà està integrat per 28 membres, escollits cada quatre anys. Catorze son triats per representació en la circumscripció nacional, mentre que la meitat restant és elegida per les set "parròquies" o territoris que conformen el país. En el sistema electoral del Principat, el partit que obté més vots en una parròquia s'emporta dos escons.

D'aquesta manera, Demòcrates i les seves coalicions han assolit disset representants al Consell General. Espot també ha subratllat que la victòria consolida el projecte de la formació política i que s'ha aconseguit "una majoria parlamentària molt folgada".

Els resultats de les altres formacions

A Demòcrates l'ha seguit la nova candidatura de Concòrdia, liderada per Cerni Escalé, que ha irromput al Consell General amb el 21,43% dels vots i tres escons nacionals, i dos més de la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Concòrdia ha quedat en segona posició

Per darrere han quedat la coalició del Partit Socialdemòcrata Progressistes-SDP (PS SDP+), liderada per Pere López, que ha obtingut tres escons nacionals amb el 21,05% dels vots; i Andorra Endavant, amb Carine Montaner al capdavant. Aquest darrer partit ha acumulat el 16% dels vots i també tres representants nacionals.



Finalment, el partit encapçalat per Josep M. Cabanes, Liberals d'Andorra (L'A), perd els dos escons nacionals que tenia el 2019 i caldrà veure si la nova formació de govern els permet tenir representants territorials, atès el seu acord amb DA.