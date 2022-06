La xifra de migrants morts pel salt a la tanca de Melilla puja a 18 i Pedro Sánchez elogia l'actuació del Marroc

Almenys 18 persones, aquesta és la nova xifra facilitada per les autoritats marroquines de migrants que han mort durant l'intent de creuar la tanca fronterera entre Melilla i el Marroc, segons han confirmat a EFE les autoritats locals de la província marroquina de Nador, on s'han produït forts enfrontaments entre els migrants i les forces de seguretat marroquines.



També s'han comptabilitzat 76 ferits entre els migrants, 13 greus, i 140 agents marroquins ferits, cinc d'ells en estat greu. Un miler de persones migrants han estat detingudes durant l'operació marroquina, segons fonts de seguretat de Rabat citades per EFE.

Les xifres, encara preliminars, només inclouen els ferits del costat marroquí, on aquest divendres al matí han intentat aproximar-se cap a la tanca un grup de prop de 2.000 persones, la majoria del Sudan i el Txad, segons diverses fonts consultades. 130 han aconseguit creuar la tanca fronterera de Melilla en el primer intent de salt d'un grup nombrós des que Espanya i el Marroc donessin per tancada la seva crisi diplomàtica a compte del Sàhara Occidental.

Sánchez elogia l'actuació del Marroc

Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha elogiat aquest divendres la feina feta pel Marroc per intentar evitar, en coordinació amb les forces de seguretat espanyoles, l'"assalt violent" a la frontera amb Melilla que ha culminat amb l'entrada de 133 immigrants . Sánchez ha posat en valor l'actuació de les forces i cossos de seguretat espanyoles i també ha subratllat que les imatges mostren que també "la gendarmeria marroquina s'ha esmerçat a fons a intentar evitar aquest assalt violent".

No eren nacionalitats habituals als voltants de Melilla, encara que la presència de persones procedents del Txad, el Níger, el Sudan i el Sudan del Sud ha anat augmentat els últims mesos a la zona, segons diverses organitzacions consultades, entre elles, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), que apunta que són perfils potencialment mereixedors de protecció internacional a causa dels conflictes armats i els cops d'estat recents a la majoria d'aquests països.



Segons la informació disponible, les víctimes han mort aixafades per la multitud després de quedar atrapades en un desnivell previ al filat, al costat marroquí, on s'ha format un gran tap humà entre la gent que seguia arribant i els que anaven caient dels filats.

Desenes de persones amuntegades a terra

La secció de Nador de l'Associació Marroquina de Drets Humans ha publicat un vídeo que mostra desenes de persones tombades a terra, apilades les unes sobre les altres, algunes ferides, a prop de la tanca i custodiades per agents marroquins.



El nombre de persones que ha aconseguit arribar fins als filats ha anat variant des d'unes 400, segons la primera versió de la Delegació del Govern a la ciutat, fins a 500, segons una actualització posterior, en què xifra en 133 persones migrants les que han arribat al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) de Melilla, on altres compatriotes que ja eren allotjats han sortit a rebre'ls i a ajudar-los.

L'intent, segons diferents fonts, ha estat marcat per una gran violència policial, sobretot al costat marroquí, on han produït autèntiques batalles campals a les muntanyes properes a Melilla durant els dies previs, i també a prop del perímetre fronterer aquest matí de divendres.

De cette manière violentes et armés de pierre, bâtons et couteaux, les migrants ont attaqué ce matin la barrière avec Melilla. 150 boozas. Bcp de blessés. pic.twitter.com/gsG0rxHvb9 — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 24, 2022

La violència també ha estat present a la part espanyola de la tanca. La Delegació del Govern afegeix que 57 migrants han resultat ferits de diferents consideracions i tres han estat atesos a l'Hospital Comarcal, encara que no han precisat la gravetat de les ferides.

Un ampli desplegament de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local, compost per un helicòpter i més d'una desena de patrulles de seguretat, ha intentat bloquejar els intents de creuar. Han emprat la força contra les persones migrants i han llançat gasos lacrimògens durant els enfrontaments, en què s'han produït llançament de pedres i pals per part dels migrants que intentaven accedir-hi, segons la Delegació del Govern.



Durant l'operatiu, 49 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits lleus i quatre vehicles han patit danys a la carrosseria i trencament de vidres pel llançament de pedres. Les autoritats han explicat que el salt es produeix al lloc fronterer del Barri Xinès, actualment inoperatiu des de l'inici de la pandèmia, on al costat marroquí s'aixequen filats amb concertines i un fossat.

Durs enfrontaments

Part del grup que ha aconseguit sobrepassar el bloqueig de les forces marroquines ha sortejat el filat des de la teulada del lloc i travessar la ciutat autònoma. La Delegació del Govern assegura que el grup "ha trencat la porta d'accés al lloc de control amb una cisalla" i ha aconseguit saltar per la teulada. Diferents vídeos difosos en xarxes mostren una multitud de persones avançant cap a la tanca amb pals i pedres, entre granades de gasos lacrimògens llançades per la Policia i la Guàrdia Civil espanyola. Les forces marroquines també han carregat contra la multitud i han atacat amb pedres els migrants, acorralats contra la reixa.

L'alarma anti intrusió de la Comandància de la Guàrdia Civil va saltar a les 6.30 hores tocades de la matinada, quan les càmeres van detectar un grup de prop de 2.000 persones que s'aproximaven al reixat, segons les autoritats. Les forces marroquines, en coordinació amb les espanyoles, no van aconseguir frenar l'avenç i al voltant de 1.500 persones van continuar apropant-se.

Atención‼️



La @DelegGobMl e @interiorgob han autorizado el uso de material antidisturbios ante la entrada de personas migrantes a través de la valla de Melilla.



En este vídeo de @Noticias_RTVM se observa el lanzamiento de botes de gases lacrimógenos⚠️pic.twitter.com/LyToma0jWK — IRIDIA (@centre_IRIDIA) June 24, 2022

Dijous, les autoritats marroquines ja van informar d'una intervenció als boscos propers per avortar un intent imminent d'entrada a Melilla. Asseguren que un gran nombre de persones s'estaven congregant a les muntanyes properes de la comarca de Bini Buiafrur, ubicada a la província marroquina de Nador i a uns 20 quilòmetres a l'oest de Melilla. Dissabte passat també van dur a terme batudes a la mateixa zona. Segons aquestes fonts, prop de 200 agents marroquins van resultar ferits en els enfrontaments amb els migrants, més de cent només durant l'operatiu de dijous.

La secció de Nador de l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) confirma batudes a les muntanyes i el trasllat a l'hospital de Nador d'un gran nombre de migrants i policies ferits durant la jornada de dijous. Actualment, segons diverses fonts consultades, l'hospital està tancat a les organitzacions, i per això es desconeix el nombre de ferits d'aquest divendres, encara que diverses fonts apunten que està "desbordat".

L'AMDH també destaca el clima de violència, també per part d'uns migrants que fa temps que són fustigats per les forces marroquines, amb batudes als boscos i a les cases, deportacions cap al sud del país o a la frontera amb Algèria. Tot arran dels darrers acords entre Espanya i el Marroc per segellar la crisi diplomàtica, que s'ha saldat amb el reconeixement de Madrid de les pretensions de Rabat per a la solució del conflicte al voltant de l'excolònia espanyola: la integració dels territoris sahrauís ocupats al Regne del Marroc amb un cert nivell d'autonomia.

Des de començament d'any, gairebé mil persones han aconseguit creuar irregularment des del Marroc a Melilla per terra, més del doble que en el mateix període del 2021. Aquest és el primer intent d'un grup nombrós des del març passat, quan al voltant de mil persones, segons fonts d'Interior, van intentar esquivar la tanca enmig d'una brutalitat desmesurada de les forces de seguretat.

En aquell moment, les relacions diplomàtiques entre Espanya i el Marroc estaven completament trencades i les fronteres de Ceuta i Melilla seguien tancades des del començament de la pandèmia. Segons diverses ONG, la majoria dels migrants que van creuar llavors eren nacionals del Sudan i el Txad, països subsaharians immersos en conflictes armats. Les mateixes fonts asseguren que el grup que ha aconseguit creuar aquest divendres també són la majoria txadians i sudanesos, migrants procedents de Líbia, on les dificultats per embarcar rumb a Itàlia i l'extrema violència exercida contra ells al país els empenyen a desplaçar-se fins a els voltants de Melilla a través d'Algèria i el Marroc.