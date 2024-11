La xifra de morts pel pas de la DANA pel País Valencià s'enfila ja fins a les 207 persones

Almenys 210 persones han mort ja en les devastadores inundacions arran de la DANA que ha afectat el País Valencià i altres comunitats com Castella-La Manxa i Andalusia. Aquesta és la darrera dada provisional facilitada pel Centre de Cooperació Operatiu Integrat, depenent de la Generalitat valenciana. La xifra no és definitiva i podria augmentar, ja que encara hi ha persones desaparegudes, mentre els cossos policials continuen el procés d'aixecament i identificació dels cadàvers. La immensa majoria de les víctimes mortals s'han produït a les comarques del centre del País Valencià, amb un total de 207 en el darrer recompte provisional i cal sumar-hi dues víctimes més a Castella-La Manxa (Albacete i Conca), on encara es busquen diversos desapareguts, i una a Andalusia (Màlaga), que fan un total de 205.

Les precipitacions provocades per la gota freda també han deixat desenes de persones atrapades per l'aigua en diferents localitats, inundacions, talls de trànsit terrestre i aeri i una infinitat de destrosses. Recuperar l'operativitat de les vies de tren que enllacen Madrid amb València podria portar tres setmanes, mentre més de 150 carreteres continuen afectades pels efectes de la DANA, la major part de la xarxa secundària.

A València, aquest dijous no s'han mobilitzat mitjans aeris, i els equips de rescat treballen principalment en serveis terrestres, mentre de 450 persones continuen allotjades en albergs. Des de l'inici de la DANA fins a les 15.15 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 5.419 trucades relacionades. Protecció Civil ha finalitzat l'alerta de nivell vermell a l'interior nord i tot el litoral de Castelló per pluges, s'estableix alerta taronja a tot el litoral i interior sud de Castelló, i es mantenen vigents la resta d'alertes.

Pel que fa a les properes hores, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer té activats diversos avisos d'alerta hidrològica per l'augment de cabals en rius i barrancs de Castelló. També hi ha activada la situació nivell 2 del pla especial d'inundacions a les comarques del Baix Maestrat, Tirig, Alcalaten i la Plana Alta, amb pluges ja superen els 150 litres per metre quadrat. En aquestes comarques està activada l'emergència de situació 1 per inundacions i tota la província de València està en situació 2.

Les autoritats han avisat amb missatges als telèfons mòbils als habitants de les comarques de Castelló que es recomana no sortir de casa i que busquin refugis en punts alts. També demanen no circular per les carreteres, en una regió on hi ha 6 carreters afectades. A la província de València s'ha enviat un missatge per evitar desplaçaments per carretera.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat un paquet d'ajudes de 250 milions pels damnificats. Pere la seva part, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dijous València, prometent "tots els recursos que calguin" per a la reconstrucció i per trobar els desapareguts. I ha demanat als ciutadans que atenguin les recomanacions i no abandonin les seves llars a les zones que continuen sota alerta per precipitacions.

Setmanes sense trens

Adif no podrà recuperar l'operativitat de les vies de tren que enllacen Madrid amb València almenys fins d'aquí a 15 dies o tres setmanes. La infraestructura del gestor de la infraestructura ferroviària està molt malmesa i han col·lapsat dos túnels, el de Chiva i el de Torrent. Ho ha dit el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que ha afegit qu la situació de les Rodalies és també "gravíssima". En aquest sentit, les cinc línies de la ciutat de València "estan desaparegudes"perquè són a "zona zero", amb uns 80 quilòmetres "completament destrossats". "No comptem amb elles almenys a curt termini", ha dit.

D'altra banda, més de 150 carreteres estan afectades a l'Estat, la majoria de la xarxa secundària, i hi ha talls a les autovies A-3 i A-7, mentre la Direcció General de Trànsit (DGT) recomana no circular-hi. Les afectacions més greus se situen a carreteres de València, amb talls en diversos trams de l'A-3, l'A-7 i l'AP-7 en sentit sortida. També a les vies que la connecten amb Alacant i les carreteres N- 3, N-322, N-330 i N-332 al seu pas per les localitats de Picassent, L'Alcúdia, Requena, Utiel, Bunyol, Sueca, Sagunt, Benifaió, Cheste, Algemesí, Guadassuar, Alzira o Xiva, entre altres municipis.