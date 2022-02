Yolanda Díaz pacta amb els sindicats pujar el salari mínim a 1.000 euros

El Ministeri de Treball liderat per Yolanda Díaz ha pactat amb els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins a assolir els 1.000 euros el 2022. D'aquesta manera, l'SMI puja 35 euros respecte als 965 fixats per a l'any passat. Un acord, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener, del qual es despenja la patronal, encara que la CEOE ha participat en el diàleg i, fins aquest dijous, a les reunions. Dit i fet, es confirma així la voluntat mostrada per Díaz aquest dilluns d'aconseguir un pacte de manera ràpida.

Puja 35 euros respecte als 965 fixats el 2021

La vicepresidenta segona i ministra de Treball ha comparegut en roda de premsa amb els secretaris generals dels dos sindicats, Unai Sordo i Pepe Álvarez, per explicar l'acord després de la celebració de la Mesa de Diàleg Social aquest dimecres. "És una fita important per al nostre país", ha assenyalat Díaz.



