Yolanda Díaz, sobre si el Procés ha acabat: "Serà el temps i la gent els que ho decideixin"

Ple fins a la bandera. Així ha rebut l'Auditori de Barcelona la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha encapçalat el primer acte de Sumar a la capital catalana després de recalar a Sabadell i Tarragona dins la gira que està fent per tot l'Estat.

Díaz ha rebatut el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afirmar que el Procés s'ha acabat: "Jo no sé si heu tancat o no una part de la vostra història, serà el temps i la gent els que ho decideixin. Aquí teniu una amiga de Catalunya perquè vull un país plural i divers".

Díaz: "Aquí teniu una amiga de Catalunya perquè vull un país plural i divers"

Acompanyada de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i amb la presència dels líders dels comuns com Jéssica Albiach i Jaume Asens, Díaz ha aixecat una gran expectació a la seva entrada a l'espai, ovacionada amb crits de "presidenta". Amb una capacitat per a 2.200 persones, un miler han quedat fora de l'Auditori, a les quals tant Díaz com Colau han demanat disculpes personalment.

Durant el seu discurs, Díaz ha destacat mesures que ha impulsat des del Govern espanyol, com els ERTE i la pujada de l'SMI, que no han "trencat" l'economia com van vaticinar alguns. La ministra ha aprofitat per llançar un missatge al president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que li va retreure que "demonitzi" els empresaris: "Jo vull defensar les empreses, però no és decent que mentre la gent cobra salaris de mil euros, algunes d'elles, poques, facin benefici amb l'augment de preu de la cistella de la compra".



Díaz ha comparat Sánchez Llibre amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè "tot el que afavoreix la gent els sembla malament". La líder de Sumar ha subratllat la necessitat de crear "esperança" amb un projecte que es contraposa a partits "de l'odi" que mermen les democràcies de tot el món per canalitzar el "malestar social". Díaz també s'ha referit al discurs antiavortista alimentat a les files del PP en els últims dies i ha advertit a Feijóo: "Estem fartes que decideixin per nosaltres".



Yolanda Díaz ha reunit aquesta setmana els grups de treball sectorials de Sumar per posar en comú els eixos i idees recollides durant el procés d'escolta i iniciar-ne la fase final: la conclusió del document de projecte de país. Un total de 35 grups sectorials treballen des de fa mesos en la confecció d'un programa que pugui asseure les bases d'un "nou contracte social per al segle XXI", el nucli fonamental sobre el qual es recolzarà Sumar, informa Alexis Romero.

Durant el discurs, Díaz ha carregat contra el model de macroprojectes que estan sobre la taula ara a Catalunya, com ara la construcció del casino més gran d'Europa al Camp de Tarragona i l'ampliació de l'aeroport del Prat: "El nostre model social, territorial i geogràfic no va per aquí. És europeu. És garantir el dret a la mobilitat i que sigui sostenible, perquè no pot ser d'una altra manera".

L'habitatge, tema prioritari

L'habitatge ha estat un dels temes recurrents al llarg de totes les intervencions, especialment de Colau i Díaz, que ha recordat que és "un problema social de primera magnitud" a Espanya. Per això ha defensat la necessitat de limitar els preus dels lloguers i legislar perquè els fons voltor no es lucrin amb aquest dret. Aquesta qüestió, que haurà de regular la Llei d'Habitatge estatal, està ara embarrancada al Consell de Ministres per les reticències del PSOE.

Colau ha vinculat les polítiques actuals amb lluites veïnals històriques de Barcelona

Díaz ha aplaudit el model de Barcelona en qüestions pioneres com ara garantir l'accés a la salut bucodental, cosa que cal estendre al conjunt de l'Estat. "La vostra ciutat és una referència a les polítiques públiques del món", ha assenyalat la ministra.



Per la seva banda, Colau ha fet una mirada al passat amb la reivindicació de les lluites veïnals de la ciutat, com la del barri de Torre Barró per aconseguir transport públic o la del col·lectiu LGTBI, que va celebrar el primer Orgull de l'Estat el 1977. "El caràcter lluitador de la ciutat, que treballa per la dignitat, no és cosa només de la nostra història, sinó també del nostre present", ha afirmat l'alcaldessa, que ha esmentat el lideratge de Barcelona a la caiguda de desocupació estatal i la construcció de habitatge públic.



"En tot això, ningú del Govern [espanyol] no ha ajudat tant Barcelona com la ministra Yolanda Díaz", ha assenyalat Colau. "Ha aconseguit coses que li deien que eren impossibles, com ara que hi hagi més contractes indefinits que mai o una pujada històrica de l'SMI", ha remarcat.