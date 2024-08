El Zoo de Barcelona acull una femella de panda vermell, una espècie en perill d'extinció

El Zoo de Barcelona ha acollit una femella de panda vermell, una espècie que es troba en perill d'extinció segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). L'arribada de l'animal – que té el nom de Diki- s'emmarca en el Programa Europeu d'Espècies en Perill Ex Situ (EEP) de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA). i té com a objectiu "reforçar la població" d'aquesta espècie a Europa.



La Diki va arribar a la capital catalana el passat 28 de juny procedent del Parc Animalier d'Auvergne (França) i, després d'uns dies d'adaptació, ja conviu amb el mascle de la mateixa espècie acollit anteriorment pel Zoo.

El panda vermell (Ailurus fulgens) és un mamífer protegit pel Conveni CITES, l'acord internacional que regula el comerç d'espècies amenaçades, i prové principalment de l'Himàlaia. Les principals amenaces a les quals s'enfronta l'espècie són la pressió de l'home – ja sigui per la desforestació del bambú o per l'agricultura-, la caça il·legal o el canvi climàtic.