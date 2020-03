El Zoo de Barcelona i el Parc del Tibidado s'afegeixen a l'allau de tancaments pel coronavirus 

El degoteig de cancel·lacions d'espectacles i el tancament de centres d'entreteniment continua a Catalunya. Dos dels recintes més concorreguts per la canalla, el Zoo i el Parc d'Atraccions Tibidabo, també han estat afectats per les mesures establertes per la Generalitat en el marc del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per contenir el coronavirus.



Barcelona Serveis Municipals ha anunciat aquest divendres que tancarà l'accés al públic de les dues instal·lacions a partir d'aquest dissabte com a mesura de contenció per dificultar l'expansió del coronavirus. En un comunicat, B:SM anuncia que la suspensió de l'activitat habitual durarà 15 dies i per tant els dos espais tancaran fins el dia 28. Així i tot, els treballadors del Zoo s’han organitzat per assegurar en tot moment l’atenció diària dels animals, segons B:SM. Un dels parcs d'atraccions més importants de Catalunya, PortAventura World, també ha anunciat aquest divendres que ajorna l'obertura del complex turístic, prevista per al 27 de març, arran de les mesures ordenades per les autoritats .



Les mesures preses també afecten a esdeveniments esportius. La UEFA ha anunciat aquest divendres l'ajornament de tots els partits de la Lliga de Campions i de la Lliga Europa de la setmana vinent, inclòs l'FC Barcelona-Nàpols, a causa de la propagació del coronavirus. "Les posteriors decisions sobre la celebració d'aquests partits es comunicaran en el seu degut moment. A conseqüència d'aquests ajornaments, els sortejos dels quarts de final de la 'Champions' i la Lliga Europa, prevists per a aquest 20 de març, també s'han ajornat", ha detallat la UEFA.

D'altra banda, l'escena cultural també ha anunciat nous tancaments. L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha acatat les indicacions del decret de mesures ordenades dijous per la Generalitat, així que la xarxa de centres culturals de titularitat municipal romandran tancats des d'aquest divendres i almenys fins d'aquí a quinze dies. Aquestes mesures afecten a l'Arxiu Històric de la Ciutat, el Museu del Disseny, La Virreina Centre de la Imatge, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, el MUHBA, el Museu de Ciències Naturals, el Museu Picasso, el MACBA, la Fabra i Coats, el Castell de Montjuïc, El Born CCM o el Jardí Botànic. La Fundació 'la Caixa' també ha anunciat que tanca "a partir d'avui" tots els seus centres CaixaForum a Catalunya, el Cosmocaixa i el Palau Macaya.



El mateix ha fet la Fundació Gala-Salvador Dalí, que tancarà des d'aquest dissabte els Museus Dalí de Figueres, la Casa-Museu Saldvador Dalí de Portlligat (Alt Empordà) i el Castell Dalí de Púbol (Baix Empordà) per l'emergència sanitària del coronavirus. La Fundació Mapfre ha tancat "temporalment" la sala d'exposicions de Barcelona, com a "mesura de contenció del COVID-19", segons ha informat a través del seu compte de Twitter. El Festival de Cinema de Barcelona-Sant Jordi, el BCN FILM FEST 2020, ha decidit ajornar el certamen "al mes de juny per la situació d'emergència provocada per la crisi del COVID-19".

El món de l'espectactle també ha quedat afectat. En aquest sentit, el Palau Sant Jordi de Barcelona ha decidit ajornar el concert del cantant colombià Maluma previst pel 28 de març. Així ho ha anunciat aquest espai a través de Twitter aquest divendres al matí tot indicant que "pròximament anunciaran la nova data".



Davant d'aquest allau de cancel·lacions, diversos cantants i formacions musicals han decidit plantar cara al pesssimissme i han organitzat el Festival #Yomequedoencasa, que tindrà lloc el 14 de març, on hi haurà una sèrie d'actuacions simbòliques de cantants com Ainoa Buitrago, Alfred Garcia, Carlos Sadness o Marta Soto. Serà el primer festival on els concerts es faran per Instagram.