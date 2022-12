'Más de 100 maneras de pagar menos por la luz, el gas y la gasolina', el catálogo para tiempos de guerra y emergencia climática

"Está claro que uno por sí mismo no va a frenar el cambio climático, pero al menos puede contribuir a aliviarlo con gestos cotidianos que pueden convertirse en hábitos". Bajo esta premisa, el periodista y también colaborador de Público Eduardo Bayona se embarcó en un nuevo proyecto: recopilar en un libro más de un centenar de consejos para tener en cuenta cada día y "reducir el consumo de energía en el hogar y el de combustible en el coche". Sugerencias que, además, se enmarcan en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios.

Bautizado como Más de 100 maneras de pagar menos por la luz, el gas y la gasolina, el libro de Bayona se sustenta en cuatro patas: cocina, electrodomésticos en los que apenas reparamos, el consumo destinado al confort y el gasto en combustible. Cuando se cocina, las pautas que se suelen ofrecer están orientadas al tipo de aparatos que se deben emplear en lugar de en cómo utilizarlos. Bayona explica a este periódico que "hay un montón de cosas que tenemos delante de los ojos que pasan desapercibidas hasta que alguien nos las señala". Por ejemplo, "al usar una cazuela para guisar solemos malgastar el llamado calor residual, por lo que siempre es mejor apagar el fuego hasta cinco minutos antes de finalizar la cocción; del mismo modo que mantener la tapa puesta para evitar que se pierda calor".

Otro punto interesante por el que navega Bayona en su trabajo es el relativo a los aparatos que gran parte del tiempo no se utilizan y que, sin embargo, están operativos constantemente. "Algunos equipos como los ordenadores, los router y los televisores, generan una demanda que a menudo no se tiene en cuenta. Son los standby o consumos fantasma que se dan al tenerlos en funcionamiento aunque no de manera activa. En ellos se puede ir el 10% de la factura energética de una vivienda", relata. El periodista especializado en datos explica que ocurre lo mismo cuando uno se va de vacaciones durante un largo periodo de tiempo y deja la nevera encendida. "Si me voy de vacaciones, lo mejor es dejar vacía la nevera y que deje de trabajar. Muchas veces parece que somos esclavos de la comodidad que nos dan los electrodomésticos", lamenta.

¿Por dónde empezamos a aislar una vivienda?

Pero no todo tiene que ver con enchufar o desenchufar aparatos, también con cómo está conformado el espacio en el que se va a producir el consumo de energía. Bayona imagina a una familia media española, con ingresos medios y con un coste energético elevado porque su vivienda no es capaz de almacenar el calor en invierno y mantener "el fresco" en verano. "El principal paso es comprobar qué tipo de calefacción tenemos, después hay que fijarse en las ventanas y luego están el resto de ajustes que se pudieran hacer", explica. En el primer punto recuerda que hay sistemas alternativos que pueden ser más eficientes, como las calefacciones de biomasa, más económicas y menos contaminantes. Pero, aquí, aprecia el problema del espacio que requieren estos sistemas.

Imagen combinada del periodista Eduardo Bayona y la carátula de su libro, 'Más de 100 maneras de pagar menos por la luz, el gas y la gasolina'. — Público

"El pellet o la leña poseen ventajas económicas, pero tienen un problema sobre todo en las grandes ciudades, donde se encuentra el grueso de la población, ya que hay menos espacio que en las viviendas de los pueblos". Por tanto, añade que otra vía es centrarse en aislar muy bien el hogar y, para ello, se puede empezar con el cambio de ventanas. Recuerda que, en el marco de los fondos Next Generation, existen subvenciones para llevar a cabo el cambio de ventanas de un bloque de pisos o de una casa. Estos cambios están destinados a mantener un consumo más sostenible y eficiente.

Si nunca saltan los plomos, quizá tengamos más potencia de la que necesitamos

El periodista no se olvida de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir la compañía de la luz. Para ello hay que fijarse en la potencia contratada y en los tramos horarios que miden el precio de la energía. "Hay una prueba básica, como es comprobar cuándo saltan los plomos. Si nunca lo hacen, quizá tengamos más potencia de la que necesitamos. Si lo hacen a menudo, una de dos: o tenemos menos de la que necesitamos o estamos haciendo un consumo ineficiente", subraya.

Respecto al segundo punto, indica que, "en la tarifa regulada, los tres tramos horarios están claros, pero en el mercado libre no, ahí los tramos te los ofrece o los negocias con la compañía". Por ello, reivindica la necesidad de que los consumidores se formen y puedan no solo leer fácilmente una factura de la luz, también tengan herramientas a su alcance para negociar con un comercial. "Si tú el día de mañana hablas con una compañía y el comercial ve que sabes de lo que estás hablando, es más difícil que te la cuelen", sentencia.

Todos estos asuntos son abordados de manera amplía y a la vez sencilla en Más de 100 maneras de pagar menos por la luz, el gas y la gasolina, que ya puede adquirirse online aunque también llegará a las librerías; en primer lugar, a las de Aragón, la tierra del periodista. Concretamente en Huesca y Zaragoza, pero pretende llevar sus "trucos" a las librerías del resto de España. Con todas estas pautas, más allá del contexto definido por la emergencia climática y las subidas de los precios, Bayona concluye que "el ser humano tiene una trampa para osos con la comodidad". "Si te vas a hacer un zumo, ¿realmente te tienes que hacer un zumo con un exprimidor eléctrico y no con uno manual? Lo mismo ocurre cuando usamos la aspiradora en lugar del cepillo. Hay una serie de consumos basados en la comicidad, pero que a veces no son tan necesarios".