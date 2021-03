Una corona de laurel en la Puerta del Sol, en la fachada de la sede del Gobierno regional, recuerda desde este jueves a las 193 víctimas y a los héroes de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando se cumplen 17 años de la tragedia. Hace hoy 17 años que diez de las trece bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en cuatro trenes de Cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y junto a la calle Téllez.

Los encargados de depositar la corona bajo la placa que homenajea a las víctimas han sido la presidenta del Gobierno regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"A todos los que supieron cumplir con su deber en el auxilio a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a todos los ciudadanos anónimos que les ayudaron. Que el recuerdo de las víctimas y el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid permanezcan siempre", reza el distintivo.

Luego, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección del maestro Krastin Nestev, ha interpretado "El cant dels ocells", de Pau Casals, y "Lacrimosa", del "Réquiem" de Mozart. Por último ha sonado el himno de España. Durante la ceremonia, que ha comenzado a las 9.00 horas, han tañido las campanas del reloj de la sede de la Presidencia regional, junto con las de las iglesias de toda la Comunidad de Madrid.

Un minuto de silencio en el Congreso

En el Congreso de diputados, Los cargos presentes esta mañana en el Pleno han recordado también el dolor de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 con un minuto de silencio antes de empezar la sesión. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido a los presentes homenajear a las 192 víctimas que fallecieron en los atentados de las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia hace hoy 17 años y que "permanecen en nuestra memoria".

"En su recuerdo, el Parlamento y el Consejo Europeo decidieron hacer cada 11 de marzo el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y con este motivo les ruego que volvamos a unirnos en el recuerdo de las víctimas y en el dolor con todos sus familiares y allegados", ha declarado Batet al pedir el minuto de silencio. Todos los diputados presentes en el hemiciclo se han puesto en pie y al término han aplaudido en recuerdo de las víctimas

"Todos somos objetivos de los terroristas"

En la sede de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, se ha celebrado una jornada conmemorativa con un acto de Estado presidido por los reyes. En él, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, ha dado las gracias a quienes han convertido el horror vivido en una lucha para evitar nuevos atentados.

Asimismo, Johansson ha recordado que "todos somos objetivo de los terroristas". "No he venido a decir lo que Europa está haciendo por vosotros, sino a dar las gracias por lo que estáis haciendo por Europa", ha dicho Johansson en un acto organizado por la oficina de la Comisión Europea en Madrid. "No todos somos víctimas, pero todos somos objetivo de los terroristas", ha remarcado la comisaria al incidir en la importancia de prevenir la "radicalización" de los jóvenes, que se produce fundamentalmente en internet.

Sindicatos, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Unión de Actores y Actrices han conmemorado también el 17º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid con un acto homenaje en la estación de Atocha en el que se ha reivindicado la construcción de la memoria permanente de las víctimas frente a los "ninguneos" y "obstáculos" para que se mantenga el recuerdo de lo sucedido.

Atocha reivindica la memoria permanente de las víctimas

El homenaje se ha celebrado tras el paréntesis del año pasado como consecuencia de la pandemia de la covid-19. Los asistentes han mantenido la distancia de seguridad para evitar contagios. Al acto han asistido el presidente del Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento, Borja Fanjul, y el concejal de Centro, José Fernández, así como representantes de los grupos municipales y de los grupos parlamentarios. Además, la Comunidad de Madrid ha estado representada con la viceconsejera de Justicia, Interior y Víctimas, Yolanda Ibarrola, y la Comisionada para las Víctimas del Terrorismo, Rocío López Rolópez.

El tributo se ha abierto con una interpretación de Aria y Siciliana, de Johann Sebastian Bach, a cargo de Vicente Martínez López, catedrático de flauta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y se ha cerrado con una ofrenda floral en la cúpula de la estación de trenes, uno de los escenarios de los ataques Yihadistas.

En su intervención, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha destacado que el 11 de marzo es "un día de mucho dolor para la ciudad de Madrid y para la clase trabajadora". "Queremos acompañar y abrazar a las víctimas y que estén en la memoria permanente para que esto no se olvide", ha reseñado. Cedrún ha subrayado que el terrorismo no solo se ceba con los países occidentales sino también con Oriente Medio, África y Asia. Igualmente, ha querido recordar a las víctimas de la pandemia y mostrar su solidaridad por las víctimas del "terrorismo machista" aludiendo al último caso de violencia de género en El Molar.

Además, ha criticado que después de diecisiete años algunos aún "jalen" la denominada teoría de la conspiración, por lo que a su juicio deberían "pedir perdón" por "el doble calvario" que sufrieron las víctimas, recordando a Pilar Manjón.