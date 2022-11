El 13% de las mujeres de Barcelona y el 11% de los hombres han pensado alguna vez en suicidarse

El 13% de las mujeres y el 10,8% de los hombres que viven en Barcelona han pensado en suicidarse alguna vez, mientras que el 3,3% y el 1,9% respectivamente declaran haberlo intentado. Así lo refleja la última Encuesta de Salud de Barcelona, que realiza cada cinco años la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). La que se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa se hizo entre febrero de 2021 y febrero de 2022, justo cuando empezábamos a recuperarnos de la pandemia de la covid-19.



Nos encontramos en un contexto en el que los problemas de salud mental ha crecido de forma notable en los últimos años. La encuesta pone de manifiesto que hasta el 31,4% de las mujeres y el 21,6% de los hombres presentan una mala salud mental, unos porcentajes más altos que hace cinco años, cuando eran del 19,9% y 16,5% respectivamente. Se trata del riesgo más alto que se ha detectado desde que se realiza la encuesta. El crecimiento es especialmente preocupante en las personas de entre 15 y 44 años.



Durante la presentación del informe, la regidora de Salut del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa y la gerente de la ASPB, Carme Borrell, han constatado que las cifras siguen mostrando un empeoramiento de la salud mental de los barceloneses y barcelonesas, aunque Tarafa ha destacado que las políticas públicas que se han puesto en marcha para mejorar la salud mental de los ciudadanos están funcionando. "Aún hay margen de mejora", ha remarcado.



La encuesta de este año también recoge que el 6,5% de los hombres y el 1,7% de las mujeres han hecho un uso problemático del juego durante el último año, cifras que son aún más altas en el caso de la población joven y entre las clases sociales más desfavorecidas.



No ir al dentista ni al psicólogo por razones económicas

La encuesta también pone de manifiesto que los motivos económicos también influyen a la hora de acudir al dentista o al psicólogo. El 15,2% de las mujeres y el 11,7% de los hombres de Barcelona que han necesitado acudir al psicólogo durante el último año no lo han hecho porque no pueden pagar el servicio. Asimismo, el informe muestra que el 12,3% de las mujeres y el 8,1% de los hombres que han necesitado atención bucodental, es decir, ir al dentista, no lo han hecho por motivos económicos.



Según los datos de la encuesta, la población barcelonesa que declara tener una doble cobertura sanitaria, es decir, que paga un seguro médico privado, ha crecido mucho en los últimos cinco años. Más de un 40% de los ciudadanos que viven en Barcelona pagan un seguro médico, un porcentaje que ha crecido en prácticamente todas las clases sociales, también en las más desfavorecidas (30%). Aunque las cifras son más elevadas en las acomodadas, donde el 50% de las personas tienen doble cobertura sanitaria.

En cuanto a la valoración de la atención primaria, la encuesta revela el descenso de satisfacción de la población con respecto a las visitas con especialistas o a la atención que se recibe en torno a la salud mental. También se registra un crecimiento de la atención telefónica, debido principalmente a la pandemia de la covid-19.



Por último, el informe La Salud en Barcelona 2021 también ha registrado una recuperación parcial de la esperanza de vida respecto al año anterior. A pesar de seguir por debajo de los niveles del año 2019, debido a la alta mortalidad provocada por la pandemia, las mujeres barcelonesas tienen una esperanza de vida de 87,6 años y los hombres de 81,6 años, una mejora de más de un año en ambos casos.