5 destinos baratos por Europa para tus vacaciones

Planificar unas vacaciones en Europa no siempre tiene que ser sinónimo de gastos elevados. Hay muchos destinos baratos en Europa que ofrecen experiencias inolvidables sin necesidad de vaciar tu cartera. Tanto si buscas vuelos baratos a cualquier destino como si prefieres explorar los destinos más baratos desde tu ciudad de origen, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Los destinos europeos baratos son perfectos para aquellos que desean disfrutar de la rica diversidad cultural e histórica del continente sin gastar una fortuna.



Los destinos baratos en Europa son ideales para cualquier época del año, pero especialmente durante el verano y el mes de agosto, cuando el clima es perfecto para explorar nuevas ciudades y paisajes. Ya sea que estés buscando escapadas de fin de semana, unas vacaciones prolongadas o simplemente vuelos baratos sin destino fijo, esta guía te ayudará a encontrar las mejores opciones. Los destinos baratos para este verano de 2024 prometen ser tan emocionantes como económicos, ofreciendo una combinación perfecta de actividades culturales, lugares históricos, y opciones de transporte y alojamiento asequibles.



En esta guía, presentaremos una selección de los mejores destinos baratos en Europa. Desde vibrantes ciudades hasta encantadores pueblos, te proporcionaremos toda la información relevante para planificar tu viaje. Descubrirás qué actividades no puedes perderte, dónde encontrar los mejores hoteles a precios razonables, cómo moverte por la ciudad sin gastar demasiado, y qué lugares son imprescindibles para visitar.



Europa low cost: Descubre los destinos más económicos para tu próxima aventura

Explorar Europa no tiene que ser costoso. Aquí te presentamos los destinos más económicos para que disfrutes de una increíble experiencia sin comprometer tu presupuesto:



Budapest, Hungría: La Ciudad de los sueños en el Danubio

​

Budapest, famosa por su impresionante arquitectura y rica historia, ofrece una experiencia única para los viajeros. Ideal para aquellos que buscan una combinación de cultura, relajación y buena comida a precios asequibles. El costo promedio de una comida en un restaurante económico ronda entre los 6 y 10 euros, lo que hace que sea accesible para todos los presupuestos. Visita los baños termales, explora el majestuoso Castillo de Buda y maravíllate con el espectáculo nocturno del Parlamento iluminado a lo largo del río Danubio.



Alojamiento en Budapest

En el corazón de Budapest, encontrarás una amplia variedad de opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Desde lujosos hoteles hasta acogedores apartamentos, el Centro de Budapest es el lugar ideal para hospedarse y explorar la ciudad. Aquí te presentamos algunas opciones que recomendamos:



SmartApart: Este alojamiento ofrece comodidades como terraza o balcón, wifi gratis y TV de pantalla plana. Además, cuenta con un jardín y parking privado. Precios a partir de 58,13 euros por noche.



Vagabond Grand'Or: Este hotel se encuentra a poca distancia de la Gran Sinagoga de Budapest y ofrece habitaciones con aire acondicionado, wifi gratis y jardín. También dispone de parking privado y servicio de traslado al aeropuerto. Precios desde 74,51 euros por noche.



The Amberlyn Suite Hotel: Con una ubicación ideal en el centro de Budapest, este hotel de 4 estrellas ofrece desayuno buffet y wifi gratis en todo el alojamiento. Además, cuenta con recepción 24 horas y servicio de conserjería. Precios a partir de 87,20 euros por noche.



Estos hoteles son solo algunas opciones destacadas en el Centro de Budapest, donde encontrarás una gran variedad de alojamientos para hacer de tu estancia una experiencia inolvidable. Además, disfruta de los descuentos y cupones Booking al unirte a su programa de fidelización y obtén descuentos del 10% o superiores.



Budapest. — Pexels

Vuelos a Budapest

Para encontrar los mejores vuelos a Budapest, Booking ofrece una amplia selección de ofertas con 28 aerolíneas que vuelan desde España. La ruta más popular es desde el Aeropuerto de Barcelona - El Prat hasta el Aeropuerto de Budapest-Ferenc Liszt. El vuelo de ida tiene una duración media de 2 horas y 46 minutos. Marzo suele ser el mes más económico para volar a Budapest, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de disfrutar de tarifas más asequibles. También puedes reservar tus vuelos con el descuento Vueling y aprovechar sus ofertas de verano.



Transporte en Budapest

Transporte público en Budapest

En Budapest, el sistema de transporte público es extenso y eficiente, con opciones como el metro, tranvía, autobús, trolebús y barcos por el Danubio. El metro, con sus cuatro líneas, es rápido y económico, mientras que el tranvía ofrece vistas panorámicas del centro. Los billetes, disponibles en sencillos y tarjetas turísticas como la Budapest Card, se pueden adquirir en máquinas expendedoras, taquillas o centros BKK. Es necesario validar el billete al entrar al vehículo y utilizar la app BKK Info para planificar el viaje. Visita su web para obtener más información.



Alquiler de coches en Budapest

Para una experiencia más cómoda, el alquiler de coches es una excelente opción. Empresas como Europcar ofrecen una amplia flota de vehículos, desde utilitarios económicos hasta modelos de alta gama. Con oficinas en Budapest, Europcar proporciona opciones para todos los tipos de viajeros, con ofertas especiales y un programa de fidelización que garantiza el mejor precio y ahorros adicionales en el alquiler de coches en Budapest. De igual manera, al unirte a su programa de fidelización, podrás disfrutar de un código descuento Europcar de hasta el 10% en tu alquiler de coche.



Actividades: ¿Qué hacer en Budapest?

Crucero turístico por Budapest (desde 10 euros): Descubre los famosos monumentos de Budapest durante un emocionante crucero por el río Danubio. Disfruta de vistas panorámicas de la ciudad desde la plataforma de observación y maravíllate con la belleza de la capital y sus edificios más emblemáticos.



Gran Sinagoga de Budapest (desde 28,09 euros): Aprende la historia judía en la segunda sinagoga más grande del mundo. Explora las exhibiciones que recuerdan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y visita el cementerio donde descansan las víctimas del Holocausto.



Big Bus Budapest: Hop-on Hop-off Bus Tour (desde 32,40 euros): Maravíllate Budapest desde la comodidad de un autobús de dos pisos. Disfruta de un recorrido a pie, un crucero por el río y comentarios en 23 idiomas mientras exploras una de las ciudades más grandes de Europa.



¡Atención! Aprovecha el código descuento Tiqets de un 6% en todas las entradas a actividades en Budapest. (Código promocional exclusivo de Público Descuentos).



Praga, República Checa: Descubre la belleza centenaria de la Ciudad de las Cien Torres

​

Praga, con su casco antiguo intacto y animada vida nocturna, cautiva a los viajeros. Es un destino económico en Europa, donde una comida puede costar entre 5-10 euros y la cerveza local es asequible, a menudo menos de 2 euros. Esta ciudad es ideal tanto para los aficionados a la historia, que pueden explorar su arquitectura medieval, como para los amantes de la vida nocturna, que pueden disfrutar de sus bares y clubes animados.



Alojamiento en Praga

Descubre la comodidad y la elegancia en los hoteles de Barceló Hotel Group, con cuatro opciones excepcionales en la República Checa. Ubicados estratégicamente en las zonas más conocidas de Praga, estos hoteles ofrecen una experiencia única y de excelente calidad-precio:



Occidental Praha Five (desde 57 euros/noche): Situado cerca del centro histórico de Praga, este hotel brinda una ubicación privilegiada con fácil acceso a los lugares de interés. Disfruta de la proximidad al mayor centro comercial de la ciudad y la estación de metro Andel, además de servicios de calidad y una amplia oferta gastronómica.

Occidental Praha (Desde 76 euros/noche): Con una ubicación ideal en el distrito financiero, este hotel es perfecto tanto para viajes de negocios como de placer. Conectado con el aeropuerto y cercano a atracciones turísticas, ofrece todas las comodidades necesarias para una estancia exitosa, incluyendo instalaciones para reuniones y convenciones.



Occidental Praha Wilson (desde 95 euros /noche): Este hotel urbano, ubicado en el corazón de Praga junto a la plaza San Wenceslao, es ideal para familias, parejas y viajeros de negocios. Ofrece una estancia confortable y conveniente, con una excelente relación calidad-precio y fácil acceso a los lugares de interés turístico.



Barceló Brno Palace (desde 100 euros /noche): Situado en el centro de la ciudad de Brno, este hotel de 5 estrellas ofrece lujo y estilo. Con una ubicación perfecta para explorar los principales lugares de interés y participar en eventos culturales, brinda una experiencia inigualable en la capital de Moravia del Sur.



¡Atención! No te pierdas el código promocional Barceló Hotels de un 5% en tu reserva de hotel en Budapest. (Código promocional exclusivo de Público Descuentos).



Praga. — Pexels

Vuelos a Praga

Booking te ofrece una amplia selección de vuelos a Praga con varias aerolíneas disponibles desde España. La ruta más popular es hasta el Aeropuerto de Praga Vaclav Havel, con un tiempo de vuelo promedio de 3 horas y 15 minutos. Para conseguir las mejores ofertas, considera viajar en abril, el mes más económico según varios clientes.



Transporte en Praga

Transporte público en Praga

Praga ofrece un sistema de transporte público eficiente que facilita la exploración de la ciudad. Con tres líneas de metro que conectan los principales puntos de interés, junto con una extensa red de tranvías y autobuses que cubren tanto el centro como las áreas periféricas, los viajeros pueden desplazarse fácilmente por toda la ciudad. Además, el histórico funicular de Petřín ofrece una experiencia única con vistas panorámicas. Los billetes están disponibles en diversas modalidades y se pueden adquirir en máquinas expendedoras, taquillas o centros de DPP.



Alquiler de coches en Praga

Para aquellos que prefieren la flexibilidad de viajar independientemente, el alquiler de coches es una excelente opción. Empresas como Europcar ofrecen una amplia gama de vehículos en el Aeropuerto de Praga, desde furgonetas espaciosas hasta elegantes coches para recorrer la ciudad. Con una presencia global en más de 160 países, Europcar destaca por su calidad de servicio y variedad de opciones. Los viajeros pueden disfrutar de una experiencia cómoda y conveniente durante su estancia en Praga, explorando la ciudad y sus alrededores a su propio ritmo.



Actividades: ¿Qué hacer en Praga?

Aquí tienes algunas de las mejores actividades para aprovechar al máximo tu visita, que podrás reservar a través de Tiqets:



Eco-Crucero Nocturno en Praga con una Copa de Prosecco (Desde 24 euros): Embárcate en una emocionante aventura a bordo del Marie d'Bohemia o del Bella Bohemia en un crucero nocturno de una hora por las deslumbrantes luces de la ciudad. Disfruta de una copa de Prosecco o zumo mientras te maravillas con las vistas panorámicas.



Castillo de Praga: Entrada sin colas (Desde 29,90 euros): Sumérgete en la historia de Praga con una visita al majestuoso Castillo de Praga, uno de los símbolos más emblemáticos de la República Checa. Explora sus vastos terrenos y descubre las joyas de la corona en este impresionante complejo histórico.



Aquapalace Praga: Diversión Acuática para Todos (Desde 40,49 euros): Disfruta de un día lleno de diversión en el parque acuático más grande de Europa Central. Desde emocionantes atracciones acuáticas hasta áreas de relajación como el Palace of Relaxation y Sauna World, Aquapalace Praga ofrece algo para todos los gustos y edades. ¡Sumérgete y disfruta de la diversión bajo el sol!



¡Atención! Aprovecha el código descuento Tiqets de un 6% en todas las entradas a actividades en Praga. (Código promocional exclusivo de Público Descuentos).



Cracovia, Polonia: Donde la historia cobra vida



Cracovia, con su fusión de historia medieval y moderna, cautiva a los viajeros con su activa escena cultural y su asequibilidad. Reconocida por ser una de las ciudades mejor conservadas de Europa, ofrece un casco histórico único, callejuelas laberínticas y una riqueza arquitectónica gótica, renacentista y barroca. Ideal para aficionados a la historia y la cultura, su gastronomía local ofrece delicias a precios sorprendentemente bajos, entre 5 y 8 euros por comida.



Vuelo + Hotel en Cracovia

En Cracovia, encontrarás una variedad de opciones de alojamiento que se ajustan a tu presupuesto. Las mejores zonas para hospedarse incluyen el centro de la ciudad, cerca de la Plaza del Mercado Principal y el casco antiguo. Aquí están algunos hoteles recomendados que ofrecen una excelente relación calidad-precio para una estadía de dos noches en un fin de semana de junio, según Booking:



Vienna House Easy by Wyndham Cracow (desde 132 euros / 2 noches): A poca distancia del centro de Cracovia y la estación de tren Kraków Główny, este hotel ofrece habitaciones con aire acondicionado, TV vía satélite y WiFi gratuito. Está cerca del Castillo de Wawel y de importantes distritos comerciales y culturales.



Hyatt Place Krakow (desde 143 euros / 2 noches): Situado a solo 6 minutos a pie del Estadio Henryk Reyman, este hotel de 4 estrellas cuenta con centro de fitness, restaurante, bar y servicio de traslado al aeropuerto. Las habitaciones son cómodas y ofrecen WiFi gratuito.



Ibis Styles Kraków Centrum (desde 132 euros / 2 noches): Este hotel de 3 estrellas se encuentra a 1,9 km de la Estación Central de tren de Cracovia y ofrece un ambiente acogedor con jardín, restaurante y bar. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, baño privado y WiFi gratuito. Además, se sirve un desayuno buffet o continental todas las mañanas.



Igualmente, disfruta de los cupones Booking al unirte a su programa de fidelización y obtén descuentos del 10% o superiores.



Cracovia. — Pixabay

Vuelos a Cracovia

Los vuelos a Cracovia ofrecen una excelente relación calidad-precio, especialmente durante la temporada baja. Según Logitravel, octubre es el mes más económico para viajar a esta encantadora ciudad polaca. Con precios que pueden comenzar desde tan solo 67 euros, encontrarás una variedad de opciones asequibles para llegar a tu destino. Logitravel te garantiza transparencia en los precios, mostrando el costo final desde el primer paso de la reserva, sin sorpresas adicionales en el momento del pago. Además, ofrecen diversas combinaciones de vuelos, incluso con trayectos en tren, para adaptarse a tus necesidades y preferencias de viaje. Aprovecha los descuentos Logitravel en tu siguiente viaje a Cracovia.



Transporte en Cracovia

Transporte público en Cracovia

Para explorar Cracovia, su red pública de transporte ofrece una opción conveniente y económica. Con una red de autobuses y tranvías que cubren toda la ciudad, incluidas las áreas periféricas, los viajeros pueden moverse fácilmente por los lugares de interés. Los billetes están disponibles en máquinas expendedoras, taquillas o puntos de venta, con opciones que incluyen billetes sencillos y pases de corta o larga duración, así como la Krakow Tourist Card, que ofrece transporte público gratuito junto con otros beneficios turísticos.



Alquiler de coches en Cracovia

Para aquellos que prefieren mayor autonomía y flexibilidad en sus desplazamientos, el alquiler de coches en Cracovia, especialmente desde el Aeropuerto, proporciona libertad para explorar los alrededores. Sixt es una opción confiable, con una amplia selección de vehículos que van desde coches compactos hasta todoterrenos y servicios personalizados para adaptarse a las necesidades de cada viajero. Además, ofrecen opciones como kilometraje ilimitado y seguro a todo riesgo para una experiencia sin preocupaciones.



Actividades: ¿Qué hacer en Cracovia?

En Cracovia, las opciones de actividades son variadas y fascinantes, ofreciendo una inmersión en la rica historia y cultura polaca. Aquí tienes algunas opciones para explorar:



Visita a Auschwitz-Birkenau (desde 31 euros): Visita uno de los lugares más conmovedores de Europa con un recorrido por Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración nazi. Acompañado por un guía, aprenderás sobre la historia y el impacto de este lugar durante la Segunda Guerra Mundial.



Mina de Sal de Wieliczka (desde 60 euros): Descubre los secretos bajo tierra con una visita guiada a la Mina de Sal de Wieliczka. Baja a 64 metros de profundidad y explora cámaras impresionantes, lagos subterráneos y estatuas talladas en sal, todo mientras aprendes sobre la historia de la minería polaca.



Museo Banksy Cracovia (desde 12,91 euros): Haz una inmersión en el mundo del arte moderno con una visita al Museo Banksy en la histórica Fábrica Marcin Jarry. Explora más de mil metros cuadrados de espacio lleno de más de 150 obras del famoso artista callejero Banksy, ubicado en un entorno postindustrial único.



¡Atención! Aprovecha el código promocional Tiqets de un 6% en todas las entradas a actividades en Cracovia. (Código promocional exclusivo de Público Descuentos).



Lisboa, Portugal: Degusta sabores auténticos y vistas panorámicas



Lisboa, la capital de Portugal, destaca por su clima agradable, deliciosa comida y ambiente relajado. Es una de las ciudades más económicas de Europa occidental, con comidas que cuestan entre 8-12 euros por persona. Ideal para los amantes de la historia y la cultura, sus calles empedradas y tranvías clásicos ofrecen un viaje al pasado. Desde miradores con vistas impresionantes hasta barrios bohemios, Lisboa es perfecta para viajeros que buscan una experiencia auténtica y asequible.



Paquete Hotel+Vuelo en Lisboa

Reservar un paquete de hotel y vuelo es una excelente forma de ahorrar dinero y simplificar la planificación de tu viaje a Lisboa. Lastminute.com ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos, desde escapadas románticas hasta aventuras llenas de actividades. En este caso hemos buscado las mejores ofertas Vuelo + Hotel en Lisboa para cualquier fin de Semana en junio, julio y agosto 2024, y estas son nuestras recomendadas:



Mercure Lisboa Almada (desde 231 euros por persona, 2 noches con vuelo incluido): A solo 30 minutos de Lisboa, este hotel de 4 estrellas ofrece vistas al río Tajo y al Cristo Rei. Relájate en las playas cercanas de la Costa da Caparica y disfruta de su moderno restaurante con zumos naturales y cócteles sin alcohol. Ideal para desconectar y explorar los alrededores en un entorno verde.



Behotelisboa (desde 238 euros por persona, 2 noches con vuelo incluido): Situado en un edificio del siglo XVIII restaurado, a pocos pasos de Rossio, Praça do Comércio y Bairro Alto. Este hotel ofrece un estilo contemporáneo con encanto histórico en el corazón del barrio Baixa. Perfecto para los viajeros que desean estar en el centro de la acción cultural y social de Lisboa.



Neya Lisboa Hotel (desde 261 euros por persona, 2 noches con vuelo incluido): Este hotel de 4 estrellas ofrece una experiencia ecológica en el centro de Lisboa, cerca de la plaza Marqués de Pombal. Con un enfoque en la sostenibilidad, desde bombillas de bajo consumo hasta paneles solares. Las amplias habitaciones incluyen comodidades modernas como Wi-Fi gratuito y almohadas de masaje Shiatsu.



Lisboa. — Pixabay

Trenes a Lisboa

Viajar en tren a Lisboa es una opción cómoda y pintoresca, y Trainline es la mejor plataforma para reservar tus billetes. Desde Madrid, el trayecto con Renfe dura aproximadamente 10 horas y 40 minutos, ofreciendo la oportunidad de disfrutar del paisaje ibérico. Otras rutas directas incluyen Ávila a Lisboa, con una duración de alrededor de 9 horas y 10 minutos, y Salamanca a Lisboa, que tarda aproximadamente 7 horas y media. Estas opciones permiten un viaje relajado y sin complicaciones a la capital portuguesa, combinando comodidad y vistas panorámicas. Ahora bien, no te pierdas nuestros descuentos y cupones Trainline para tu siguiente viaje a Lisboa.



Transporte en Lisboa

Transporte público en Lisboa

Lisboa cuenta con una red eficiente de transporte público que incluye metro, autobuses, tranvías y funiculares. Para utilizar estos servicios, necesitarás una tarjeta recargable Viva Viagem o 7 Colinas, disponible por 0,50 euros y recargable en todas las estaciones de metro y tren. Los billetes sencillos cuestan 1,50 euros para viajes en metro, autobuses y tranvías. Una opción económica es la entrada zapping, donde cargas un valor específico en la tarjeta (desde 3 euros hasta 40 euros) y cada viaje cuesta 1,35 euros. También puedes optar por un billete de 24 horas a 6,40 euros, válido en todos los medios de transporte dentro del centro de la ciudad. Comprar billetes directamente en autobuses (2 euros), tranvías (3 euros) o funiculares (3,80 euros ida y vuelta) suele ser más caro, por lo que se recomienda cargar la tarjeta para ahorrar.



Alquiler de coches en Lisboa

Si prefieres mayor flexibilidad, alquilar un coche es una excelente opción en Lisboa. Goldcar ofrece un servicio de alquiler de coches en el aeropuerto de Lisboa, con una flota moderna de vehículos de menos de un año de antigüedad. Sus servicios incluyen recogida exprés, lo que elimina la necesidad de hacer cola para recoger las llaves en algunas oficinas. Puedes alquilar coches por días, semanas o incluso meses, con opciones de corta y larga duración. Además, Goldcar ofrece tarifas competitivas y precios reducidos en temporada baja. Los servicios de recogida de llaves sin pasar por el mostrador Key'n Go están disponibles en destinos seleccionados en Portugal, España e Italia. Con estas opciones, disfrutarás de un alquiler de coches fiable y conveniente para explorar Lisboa y sus alrededores a tu propio ritmo. Asimismo, disfruta de las ofertas y cupones descuento Goldcar para tu siguiente alquiler de coche en la capital portuguesa.



Actividades: ¿Qué hacer en Lisboa?

Explora la encantadora Lisboa, donde los edificios de colores pastel y las pintorescas calles te invitan a descubrir su belleza única. Con Tiqets, encontrarás las mejores actividades:



Tarjeta Lisboa: Accede a hasta 51 atracciones y disfruta del transporte público con la Lisboa Card, disponible por precios desde 27 euros. Con validez de 24, 48 o 72 horas, tendrás acceso a lugares emblemáticos como el Castelo de São Jorge, la Torre de Belém y el Mosteiro dos Jerónimos, además de viajes gratuitos en autobús, metro, tranvía y elevadores. También podrás explorar Sintra y Cascais con los trenes incluidos.



HIPPOtrip Lisboa: Embárcate en un emocionante tour en bus y barco anfibio desde 30 euros. Descubre los puntos destacados de Lisboa, desde la estación Cais do Sodré hasta la plaza Marqués de Pombal, y luego navega por el río Tajo para contemplar la ciudad desde una perspectiva única.



Oceanário de Lisboa: Bienvenido al fascinante mundo marino en uno de los acuarios más grandes del mundo. Con billetes online desde 25 euros, podrás explorar el Oceanário de Lisboa y maravillarte con su gigantesco acuario de 5.000 m³, hogar de más de 8.000 criaturas marinas. Además de disfrutar de la belleza del océano, aprenderás sobre la conservación y la responsabilidad medioambiental.



¡Atención! Aprovecha el cupón promocional Tiqets de un 6% en todas las entradas a actividades en Lisboa. (Código promocional exclusivo de Público Descuentos).



Bucarest, Rumanía: Un tesoro escondido en Europa del Este



Bucarest, una metrópolis dinámica, sorprende con su diversidad arquitectónica, desde edificios históricos hasta estructuras modernas. Esta ciudad es una joya económica con una riqueza de atracciones culturales y una escena gastronómica tentadora. Ideal para los viajeros con un presupuesto ajustado, ofrece experiencias auténticas a precios accesibles. Disfruta de la deliciosa cocina local por un costo promedio de entre 5 y 10 euros, lo que hace que Bucarest sea un destino irresistiblemente asequible.



Alojamiento en Bucarest

Alojarse en áreas centrales de Bucarest garantiza fácil acceso a las principales atracciones. La vibrante Ciudad Vieja, conocida como Lipscani, ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento asequible, junto con una animada escena de bares, restaurantes y tiendas. El distrito de Cotroceni, hogar del Palacio Presidencial, ofrece una mezcla de hoteles económicos y de gama media, mientras que Dorobanti brinda un ambiente más tranquilo y elegante.

Como opción recomendada por su excelente relación calidad-precio, reserva a través de Booking:



Marshal Garden Hotel (desde 66 euros la noche aprox.): Situado en Dorobanti, una zona residencial central de Bucarest, y a 500 metros de la estación de metro Piaţa Romană, Marshal Garden ofrece habitaciones únicas y poco convencionales, además de algunas opciones gastronómicas. El hotel cuenta con Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento, y está a 2 km de la estación de tren y metro de Gara de Nord, y a 15 km del Aeropuerto Internacional Henri Coandă.



Ibis Styles Bucharest Erbas (desde 67 euros la noche aprox.): Ubicado en el norte de Bucarest, a menos de 1 km del distrito empresarial de Pipera y Promenade, Ibis Styles Bucharest Erbas Hotel ofrece los más altos estándares de confort en un ambiente cálido y enérgico, y en un espacio único con carácter y áreas temáticas.



Ramada by Wyndham Bucharest Parc Hotel (Desde 77 euros la noche aprox.): Situado en el distrito financiero del norte de Bucarest, a 500 metros del Centro de Exposiciones Romexpo, este hotel ofrece Wi-Fi y desayuno gratuitos. Está cerca del parque empresarial de Bucarest y de los principales edificios de oficinas, así como del centro comercial Baneasa Shopping City.



Bucarest. — Fuente: Pexels

Vuelos a Bucarest

Para encontrar vuelos económicos a Bucarest, Booking es tu destino ideal. Con la capacidad de comparar vuelos de diferentes aerolíneas, reservar billetes de avión baratos se convierte en una tarea sencilla. Desde España, varias aerolíneas operan vuelos hacia Bucarest. La ruta más popular es desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas en Madrid hacia el Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandă. Aprovecha las ofertas y descuentos disponibles en Booking para asegurar un viaje asequible a esta vibrante ciudad rumana.



Transporte en Bucarest

Transporte público en Bucarest

Metro: Con cuatro líneas principales (M1, M2, M3 y M4), el metro de Bucarest cubre toda la extensión de la ciudad. Es una forma fácil y económica de desplazarse por la urbe. Aunque las paradas pueden ser limitadas en las afueras del centro, el metro conecta los puntos principales de interés, incluyendo la estación principal de tren Gara de Nord.



Autobuses, tranvías y trolebuses: La red de autobuses, tranvías y trolebuses es extensa y eficiente, cubriendo prácticamente todos los rincones de la ciudad. Aunque puede ser un poco confusa al principio, es una opción conveniente para explorar áreas fuera del alcance del metro.



Taxis: Abundan en las calles de Bucarest y ofrecen un servicio de transporte confiable. Se recomienda utilizar taxis pertenecientes a compañías reconocidas para evitar tarifas elevadas. Es aconsejable que los taxis cuenten con medidores y fijen el precio antes de iniciar el viaje.



Alquiler de coches en Bucarest

Alquiler de coches: Europcar ofrece una amplia gama de opciones de alquiler de vehículos para explorar Bucarest a tu propio ritmo. Con oficinas convenientemente ubicadas en la ciudad, puedes elegir entre una variedad de modelos económicos y de lujo. Disfruta de ofertas durante todo el año y un servicio sin complicaciones para una experiencia de viaje óptima.



Ya sea que prefieras la comodidad del transporte público o la libertad de explorar en coche, Bucarest ofrece opciones para satisfacer las necesidades de todos los viajeros. Planifica tu viaje con la aplicación Info RATB para acceder a información actualizada sobre rutas y horarios de transporte público.



Actividades: ¿Qué hacer en Bucarest?

En Tiqets, descubre una variedad de actividades emocionantes y culturales en Bucarest, diseñadas para satisfacer todos los gustos y presupuestos.



Villa de Ceausescu: Visita Guiada + Palacio del Parlamento Bucarest (desde 38,38 euros, descuento del 5% incluido): Aprende la historia política de Rumanía con esta visita combinada que incluye la entrada y un recorrido guiado por el imponente Palacio del Parlamento Rumano, junto con una exploración de la lujosa residencia en la que vivió el ex dictador de Rumanía.



Palacio Cotroceni: Entrada de Acceso Rápido + Tour Guiado (desde 29,65 euros): Explora tres siglos de realeza en el Palacio Cotroceni, la residencia oficial del presidente de Rumanía. Con esta entrada de acceso rápido, podrás disfrutar de un recorrido guiado por los majestuosos pasillos, las habitaciones reales, el salón de música con un piano de cola antiguo y la oficina del rey. Se recomienda reservar con anticipación.



Museo de los Sentidos de Bucarest: Entrada (desde 10,05 euros): Haz una inmersión en un mundo de ilusiones ópticas y experiencias sensoriales en el Museo de los Sentidos de Bucarest. Con más de 40 exposiciones diferentes, podrás explorar salas diseñadas para desafiar tus sentidos y percepciones. Desde acostarte en una cama llena de clavos hasta convertirte en un delicioso aperitivo, este museo ofrece una experiencia educativa y divertida para toda la familia.



¡Atención! Accede al cupón promocional Tiqets de un 6% en todas las entradas a actividades en Bucarest. (Código promocional exclusivo de Público Descuentos).



Importante: Es importante destacar que todos los precios y ofertas mencionados en este artículo fueron verificados y actualizados hasta el 28 de mayo de 2024. No obstante, los precios pueden cambiar, por lo que sugerimos confirmar la información más reciente antes de efectuar cualquier compra para garantizar una decisión informada y precisa.