Casi el 93% de los alumnos de Primaria testigos de 'bullying' no ha sabido qué hacer ante el acoso, según un estudio

El 92,82% de los alumnos de Primaria que han presenciado una situación de acoso escolar no ha sabido qué hacer, mientras que el 69% no le comunicó a un profesor que había sido testigo de bullying y el 79,83% no se lo dijo a su familia.

Así lo refleja el Estudio Estatal de Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado con datos de más de 37.000 alumnos, docentes familias, equipos directivos y de orientación, y presentado este miércoles en la reunión del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que ha estado presidido por el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar.

El informe sobre Convivencia Escolar en Educación Primaria, dirigido por Juan Carlos Torrego, de la Universidad de Alcalá, y elaborado a petición del Ministerio, destaca en líneas generales el "buen clima escolar en esta etapa".

Recoge, a través de cuestionarios, las perspectivas del alumnado, el profesorado, los equipos de Orientación Educativa, los equipos directivos y las familias en torno a tres cuestiones: la calidad de la convivencia, los obstáculos a la convivencia y las condiciones para construir la convivencia.

El informe revela que el 17,6% de los alumnos que ha presenciado una situación de acoso escolar no se sintió mal, el 90,1% no se enfrentó a su agresor y el 85,1% no lo habló con un compañero.

El 9.53% del alumnado afirma haberse sentido acosado

El 9.53% del alumnado afirma haberse sentido acosado y un 9.20% ha sido víctima de ciberacoso, mientras que al preguntar al alumnado si ha acosado o ciberacosado alguna vez a alguien, responden afirmativamente un 4.58% y un 4.62% respectivamente. Es decir, el porcentaje de alumnado que percibe acoso es el doble del alumnado que considera estar acosando.

El estudio explica que la diferencia entre estos datos puede deberse, por un lado, a "la falta de reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acosadores, que no son conscientes de estar haciendo daño o hiriendo la dignidad de sus compañeros" y, por otro lado, a que un mismo alumno pueda ser acosador/ciberacosador de más de un compañero.

Al ser preguntado a los alumnos que no han sido acosados (90,5%), acerca de qué han hecho si han presenciado una situación de acoso, un 30.91% señala que se lo comunicó a un profesor, un 20,17% a la familia y un 14,8% a un compañero.

Respecto a las familias, el 7,7% afirma que cree que su hijo 'sí' ha sido acosado frente al 84.6% que responde que 'no'.

Asimismo, el 95,4% de los alumnos encuestados indican que no han acosado a ningún compañero durante este curso; el 90,8% no ha recibido burlas o amenazas de algún compañero a través del móvil, Internet o videojuegos; el 95,4% no ha difundido burlas, amenazas o mentiras contra otros compañeros a través del móvil, Internet o videojuegos; y el 89,6% no ha sido testigo de este comportamiento en Internet.