Absuelto un condenado a ocho años y medio de prisión por presuntos abusos sexuales a la hija de su pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha absuelto a un varón, condenado a ocho años y medio de cárcel por presuntos abusos sexuales a la hija de su pareja, tras considerar que hay "dudas razonables y razonadas" de que cometiera los abusos. La sentencia fue dictada el pasado mes de junio por la Audiencia Provincial de Madrid, quien condenó al acusado a prisión tras considerar probado que abusó sexualmente de una menor entre los años 2009 y 2012. La víctima lo denunció en 2019.

La defensa del condenado interpuso un recurso en el que manifestaba que se había quebrantado el derecho del absuelto a la presunción de inocencia, carecía de motivación y era "caprichosa". Añadía que el relato de la joven no es congruente y tiene lagunas, y criticaba que la Sala de lo Civil descartase un informe psicológico que aseguraba que la víctima simulaba y su relato estaba magnificado y contaminado.

La Fiscalía se había opuesto al recurso de apelación porque entendía que la sentencia de la Audiencia Provincial se dictó conforme a derecho y que no se vulneró el principio de presunción de inocencia. Consideró que hay que condenar al acusado tras ver las pruebas practicadas. El TSJM, después de valorar toda la prueba, ha determinado que los indicios que apunta la sentencia condenatoria "no son concluyentes" y no presentan "la solidez indispensable para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia" del acusado.