La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, considera "imprescindible" la colaboración de la Iglesia católica para que afloren más casos de abusos sexuales a menores ocurridos en su seno, algo a lo que habría ayudado la aprobación de la ley de protección a la infancia.

Una de las leyes que "más pena" le ha dado no haber culminado, según reconoce Carcedo en una entrevista con Efe, en la que ha hecho balance de su gestión al frente del Ministerio y se ha referido a algunos de los asuntos que han quedado pendientes por el adelanto electoral.

Y entre ellos destaca la importancia de que la violencia contra la infancia "se coloque en la agenda" y ser capaces de "clarear esa situación y retirar ese manto de silencio tan opaco y vergonzante que durante años ha hecho sufrir a tantas personas", en referencia a los abusos a menores.

En este sentido, insiste en que la colaboración de la Iglesia es "imprescindible" y advierte a esta institución de que "son personas a las que les afecta la legislación española".

Tras la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes, el anteproyecto de ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que contaba con el consenso suficiente y que estaba previsto llevar al Consejo de Ministros a finales de este mes, no llegó a ver la luz.

Una norma que, entre otras cosas, preveía que el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empezase a contar a partir de que la víctima cumpliese 30 años y no 18 como ocurre ahora, debido a que es en la madurez cuando se atreven a denunciar.

Atreverse a denunciar si no ha prescrito el delito

"Estoy convencida de que si el delito no ha prescrito, más víctimas se atreverán a denunciar su caso", reitera Carcedo quien confía en que "con la mayor urgencia posible" se pueda aprobar en la próxima legislatura.

Carcedo se muestra orgullosa de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya colocado en la agenda política la pobreza infantil pese a lo "frustrante que fue el negacionismo y la ocultación" de esa realidad.

Durante la entrevista, la ministra destaca la primera medida sanitaria aprobada por el Ejecutivo: la recuperación de la sanidad universal a través de un Real Decreto que se tramitó como proyecto de ley pero que no prosperó por la disolución de las Cortes.

Según Carcedo, fue "una medida decisiva para acabar con esas bolsas de personas excluidas de la asistencia sanitaria (los inmigrantes sin papeles) y que el decreto resolvió con contundencia".

Una de las propuestas es establecer unos "cupos orientativos" de pacientes por cada médico o pediatra, ya que ahora la 'ratio' es "muy variable"

Aunque reconoce que al paralizarse la tramitación quedan "algunos matices" jurídicos y de ordenación, incide en que el decreto está vigente y no le consta que alguna comunidad autónoma lo esté incumpliendo.

Otro de sus retos al frente del Ministerio ha sido la mejora de la Atención Primaria, un asunto que tras varios meses de trabajo se tratará de forma monográfica el próximo miércoles con las comunidades autónomas.

Una de las propuestas es establecer unos "cupos orientativos" de pacientes por cada médico o pediatra, ya que ahora la 'ratio' es "muy variable" y, según Carcedo, va desde las 2.000 tarjetas sanitarias por profesional en zonas urbanas hasta las 300 en áreas rurales.

Además, se contempla que los médicos puedan solicitar pruebas complementarias "resolutivas" antes de derivar al paciente al especialista. Preguntada sobre si es partidaria de que las guarderías exijan a los niños estar vacunados para admitirlos, como baraja Galicia, considera que si se observara un descenso del porcentaje de niños vacunados -actualmente por encima del 97%-, "habría que pensar alguna medida de esa índole".

La cobertura vacunal en España "de momento, no es un problema", si bien alerta de que no se puede bajar la guardia y hay que seguir concienciando a los padres de la importancia de la vacunación y de los riesgos de no hacerlo.

Respecto a la aprobación de la profilaxis preexposición frente al VIH (la PrEP) un compromiso de este Gobierno, la ministra manifiesta su temor a que se pueda bajar la guardia al pensar que, además de evitar el contagio de este virus es eficaz frente a otras enfermedades de transmisión sexual y que su efecto perdura en el tiempo, cuando no es así.

No obstante, pide que no se saque la conclusión de que el Ejecutivo tiene "algún tipo de prejuicio", sino "al contrario", aunque no ha precisado cuándo se va a autorizar este fármaco.

Aumento del consumo de tabaco entre los jóvenes

La titular de Sanidad muestra su preocupación por el "repunte" en el consumo de tabaco en jóvenes y mujeres e incide en la importancia de las campañas de sensibilización para evitar iniciarse en el hábito.

Carcedo insiste en que su Departamento no descarta sancionar a las farmacéuticas "en caso de producirse una situación flagrante de falta de suministro" causada por razones ajenas al interés de la producción y suministro de los medicamentos "y se pueda demostrar fehacientemente".

Recuerda que si el PSOE continúa en el Gobierno incluirá la salud bucodental en la cartera común de servicios, así como los programas para dejar de fumar y que el Ministerio lleva trabajando varios meses para volver a financiar los anticonceptivos que se excluyeron de la sanidad pública con el Gobierno del PP. En la entrevista con Efe, Carcedo vuelve a mostrar su rechazo a la gestación subrogada porque "no podemos reducir a los niños al concepto de mercancía" y reitera la necesidad de alcanzar acuerdos internacionales para acabar con esta práctica.

Por último, y respecto al 28A, se muestra optimista y confía en que los ciudadanos "miren al futuro" para conseguir "una sociedad más justa y una España más moderna". Reconoce que ha estado "encantada" al frente del Ministerio porque es "su área" (es médico de atención primaria) y se pone a disposición del partido como ha estado "siempre".