La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha mantenido en libertad provisional al exprofesor de Maristas Joaquín Benítez después de condenarle a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos entre 2006 y 2009, a la espera de que la sentencia sea firme y pueda ejecutarse.

Este lunes se celebró en la Sección la comparecencia de medidas cautelares a petición de la Fiscalía, las acusaciones particulares y el Ayuntamiento de Barcelona, en la que todas las acusaciones solicitaron el ingreso en prisión inmediato de Benítez por el riesgo de fuga ante la elevada pena a la que ha sido condenado, al considerar que además no tiene arraigo, mientras que la defensa alegó que siempre había cumplido con las cautelares impuestas.

La sentencia contra el exdocente no es firme ya que su abogado ha anunciado que presentarán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y además cabe recurso en el Tribunal Supremo, por lo que las acusaciones piden que ingrese en la cárcel de forma preventiva para que no pueda eludir la acción de la justicia.



"No entiendo las prisas"

Benítez declaró durante una vista en la Audiencia de Barcelona para solicitar que ingrese provisionalmente en prisión, que no entiende "las prisas" de las acusaciones para que sea recluido, explicó la abogada Ester García. Este lunes se ha celebrado una comparecencia en la Sección 21 de la Audiencia sobre la situación de Benítez una vez condenado, después de que las acusaciones instaran a su ingreso en prisión de manera preventiva a la espera de que la sentencia sea firme, aunque el tribunal no prevé tomar la decisión este lunes.

Benítez hizo uso de un turno de palabra para recordar que había pedido perdón a las víctimas y que había reconocido los hechos, pero solo dos de los cuatro casos

Por ello, Benítez, que estuvo presente en la comparecencia, pudo salir por su propio pie una media hora después, sin hacer declaraciones a los medios en ningún momento, y llevando la cara tapada con un pasamontañas como ya ha hecho en anteriores ocasiones. Ester García, abogada de Manuel Barbero, padre de una las víctimas, explicó a los medios que la sala no ha tomado la decisión hasta este martes "por motivos de agenda" de los ponentes. Ha detallado que, en la comparecencia, Benítez hizo uso de un turno de palabra para recordar que había pedido perdón a las víctimas y que había reconocido los hechos, solo dos de los cuatro casos.

Manuel Barbero declaró a los medios que le ha sorprendido que el exprofesor no haya ingresado este mismo lunes en prisión, y ha criticado que "ante la atrocidad que ha hecho este hombre" se debería haber sido más contundente, y que ya debería estar en prisión. "Esperemos que en estas 24 horas Joaquín Benítez no se fugue, si no, el descrédito de la justicia sería terrible", lamentó. Ahora, en cambio, continuará en libertad provisional.

Benítez recurrirá

El abogado de Benítez, Josep Maria Asbert, tiene previsto presentar esta semana recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y después cabe recurso ante el Tribunal Supremo, con lo que de momento la sentencia es firme y no se puede ejecutar. Por ello, la Fiscalía, las cuatro acusaciones particulares y el Ayuntamiento de Barcelona presentaron sendos escritos la semana pasada solicitando la comparecencia de Benítez para acordar medidas cautelares, tras conocerse el fallo que le condena a casi 22 años de prisión.

En la vista de este lunes, todas las acusaciones, incluida la Generalitat, que se ha adherido a las peticiones, han solicitado el ingreso inmediato en prisión preventiva del exdocente, argumentando el riesgo de fuga debido a la elevada pena solicitada. Durante la comparecencia, han hecho hincapié en el riesgo de reincidencia, al estar en libertad y poder tener contacto con niños, y que no tiene empleo ni ningún arraigo.

Asimismo, han subrayado que no ha quedado demostrado el argumento de que Benítez esté a cargo de su hermano, que tiene una incapacidad laboral, han explicado fuentes jurídicas. En cambio, su defensa ha esgrimido que Benítez siempre ha cumplido con las medidas cautelares que le han impuesto, como las comparecencias periódicas en sede judicial, mientras ha estado investigado, y que las condiciones no han cambiado.

La Audiencia le condenó por cuatro delitos de abuso sexual, dos continuados, al considerar probado en su sentencia, que se notificó el 29 de abril, que Benítez aprovechó su condición de profesor de educación física de colegio de los Maristas, donde trabajó de 1999 a 2011, para abusar de cuatro alumnos en varias ocasiones en un despacho propio con una camilla, entre los años 2006 y 2009.