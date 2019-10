Decenas de alumnos han protagonizado este jueves una sonora protesta ante el rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para exigir el despido de Luciano Méndez y su expulsión de la institución académica, al grito de Fuera machismo de la USC.

El profesor de Matemáticas ha sido suspendido de sus funciones por haber hecho referencia al escote de una alumna durante la clase. El docente ya había sido sancionado en una ocasión anterior en circunstancias similares con otra alumna, y es conocido por sus polémicas declaraciones sobre La Manada y contra el feminismo.

Carmen Carballido, la joven afectada, presentó escritos de denuncia ante el decanato de la Facultad de Económicas e Ciencias Empresariais y el rectorado, que no ha tardado ni 24 horas en aplicar una suspensión cautelar del docente, por la gravedad de los hechos y la reincidencia en su actitud.

Este jueves, organizaciones estudiantiles, simpatizantes y compañeros han acompañado a la joven en una concentración ante la sede del rectorado, el edificio de San Xerome, donde han coreado consignas como Luciano, machista, estás na nosa lista o Fóra machismo da USC.

Tras permanecer a las puertas del inmueble durante unos minutos, la comitiva llevó su protesta al interior de San Xerome, aunque un guardia de seguridad les impidió el paso a las escaleras de acceso al rectorado.

A pesar de ello, los jóvenes han permanecido en el interior instando a la institución a que expulse al profesor por sus actitudes machistas ante el alumnado, al grito de escoita reitorado, fóra Luciano.

"Si vuelve, volverá a pasar"

La estudiante afectada ha explicado las circunstancias que la han llevado hasta este punto. El martes, durante una clase con Luciano Méndez, este le dijo que al final de la clase le iba a decir algo aunque, momentos después, le instó a taparse o cambiarse de sitio al fondo del aula.

"Que con ese escote no podía estar en clase", le dijo. En ese momento, sus compañeros de clase la defendieron y él insistió en su actitud, llegando a decir que se acercasen a verla y que "casi se le veía un pezón". "Se quejó del feminismo, de la sociedad de hoy en día, y mis compañeros salieron de clase en modo de protesta", explica.

Carmen ha pedido al rectorado y al equipo de gobierno de la universidad que sean contundentes en su decisión. "Me consta que el rector escuchar ya me escuchó, pero espero que se lo tomen muy en serio, y se den cuenta que no es la primera vez y si vuelve -Luciano Méndez- va a volver a pasar. No se arrepiente y seguirá insistiendo".

La USC sigue con el proceso sancionador

La USC, por su parte, sigue con el expediente sancionador, y en unos días se nombrará a un catedrático de igual o superior categoría de Méndez como instructor del caso. Este realizará las indagaciones pertinentes y entrevistará a las partes y afectados, recabando las pruebas necesarias para asegurar la garantía del proceso.

Posteriormente, se decidirá sobre la continuidad, modificación o levantamiento de las medidas cautelares aplicadas al docente y la sanción o sanciones que proceda imponer al docente. En caso de ser sancionado sería la segunda ocasión, ya que anteriormente ya había sido suspendido de su empleo y sueldo por alusiones también al escote de otra estudiante.