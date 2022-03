Justo en la semana del 8M, asistimos al nombramiento de un coronel -cuyo acoso provocó la expulsión del Ejército de su víctima, la capitana Lourdes Cebollero- como profesor secretario en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) en Zaragoza. Este alto mando, actualmente en la reserva, estará en comisión de servicio en ese puesto al menos durante seis meses, cobrando 540,68 euros al mes. Comienza a trabajar en su puesto el próximo 19 de marzo, según el Boletín Oficial de la Defensa.

De este modo, el Ministerio que encabeza Margarita Robles 'repesca' al coronel F. A. F. en una resolución (431/03803/22) firmada por su Subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce. Robles contradice así su postura pública, que llevó en su día a destituir a este militar por unos hechos que la propia ministra consideró como "bárbaros".

El coronel era delegado de Defensa en Aragón cuando fue denunciado por Lourdes Cebollero. "No puede ser que hoy se le compense con un cargo, aunque sea temporal, como secretario de un Centro Universitario de la Defensa para formar a futuros oficiales de las Fuerzas Armadas", comenta con estupor Cebollero en una conversación con Público. "Me parece muy grave, porque no puede ser que se les dé prebendas a los acosadores".

"Acoso", recuerda la capitana, "es tomar represalias contra la denunciante, que es lo que dice la Ley Orgánica de Igualdad, y este señor, entiendo yo, es un acosador, ya que lo que hizo fue imputarme ilegalmente; si la ministra Margarita Robles lo cesó fue por algo", apunta.

El Coronel F.A.F., hoy nombrado profesor-secretario del CUD, desobedeció expresamente la orden de su predecesor. Por resolución de 27 de febrero de 2018, Alejo de la Torre negó expresamente el acceso del Coronel y de su secretario general a la denuncia de género de la capitana Cebollero. A pesar de ello, y desoyendo lo notificado, ambos mandos militares, como ya tenían íntegramente la denuncia que les filtró el investigador Coronel P D-S M, la utilizaron para denunciar penalmente a la oficial.

"Un coronel que desobedece la orden de su superior no puede merecer del puesto que se le da"

"Un coronel que desobedece la orden de su superior, del subsecretario de Defensa, no puede ser merecedor de seguir ocupando un puesto de la entidad que ahora se le da", reclama Cebollero, que Añade: "No puede ser ejemplo para futuros oficiales de las Fuerzas Armadas; si éste es un ejemplo de los valores que van a imperar en las Fuerzas Armadas, algunos estamos mejor fuera". "Espero que la Sra. Robles se pronuncie", asevera la capitana.

Margarita Robles y sus promesas

El 18 de febrero de 2019 Cebollero fue convocada al Ministerio por requerimiento de la propia Robles, en una reunión con la directora de personal de las FFAA, Adoración Mateos. "Allí me dicen que han decretado el cese de los autores del acoso que aparecían en la denuncia al amparo del llamado 'Protocolo de Actuación Frente al Acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas'", explica la capitana, que añade: "Yo les digo que no había visto publicado el cese de coronel F. A. F. y me dijeron que sí, pese a que tiene que estar razonado y publicado".

La ministra Robles llegó a afirmar que la capitana "cumplió con su deber" y la animó a seguir denunciando

Efectivamente, la propia ministra reconoció en su día que la situación de Lourdes Cebollero era "una barbaridad" y prometió arreglarlo. Robles también llegó a afirmar que la capitana "cumplió con su deber" y la animó a seguir denunciando.

"Es vergonzoso y vergonzante que este coronel, cuyo cese Robles me aseguró a la cara, entre como profesor-secretario en la Academia General Militar", exclama Cebollero, e insiste: "¿Qué ejemplo se está dando a los futuros oficiales con un coronel cesado por los motivos que sabe la Ministra y ahora es nombrado secretario profesor?".

"Si esta es la política de igualdad de la ministra, que salga y lo diga", afirma, "porque este caso demuestra que contar la verdad conduce a que la mujer que denuncia se encuentre de pronto expulsada de las Fuerzas Armadas".

Acoso, olvido, recompensa

La historia de Lourdes Cebollero se puede calificar de paradigmático por mostrar las consecuencias de la desprotección total de los denunciantes en el seno de los Ejércitos. Cuando fue expulsada como "inadaptada a la vida militar" contaba 28 años de intachable carrera en las Fuerzas Armadas, acreditada incluso para tramitar material clasificado.

Ella se atrevió a denunciar en 2017 a altos cargos militares bajo el supuesto amparo del mencionado Protocolo de Actuación Frente al Acoso sexual. A pesar de que los hechos denunciados quedaron probados como ciertos por Auto del Juzgado Togado Militar Nº32, como informó Público en su momento, terminó siendo ella la investigada por delitos de injurias, calumnias y deslealtad por denuncia falsa.

Los mencionados hechos probados indican que el coronel F. A. F, delegado de Defensa en Aragón, y el teniente coronel R. F. S. eran los responsables de autorizar a los hombres a que accedieran a cualquier hora del día a los vestuarios femeninos de la unidad para dejar allí sus bicicletas particulares para no tener que subir unas escaleras.

Cebollero vio cómo, además, el instructor de su denuncia, el mencionado teniente coronel el Coronel P. D-S. M., se saltó la obligada confidencialidad y filtro el contenido de la misma a cada uno de los denunciados, identificando a la denunciante y entregándoles además su número de teléfono particular, dos días antes de iniciar su investigación y tomarles declaración.

Encima, el entonces subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, también trató de defender a los acusados de acoso al negar el carácter "confidencial" de la denuncia de Cebollero. Que se filtrase incluso el teléfono de la denunciante a los denunciados fue, para De la Torre, algo realizado "por descuido" y restó toda relevancia al hecho.

Mientras se acumulan los indicios de prevaricación y de violación, entre otras normas, de la Ley Orgánica de Igualdad, ahora uno de los supuestos acosadores --cesado y en la reserva-- es recompensado con un puesto como profesor-secretario en el Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza. Un puesto cuyo nombramiento depende directamente del Ministerio.