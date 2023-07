Actividades más económicas y divertidas para hacer en la playa

¡Prepárate para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la playa! En España, pasar las vacaciones de verano en lugares costeros es una tradición arraigada, y no es de extrañar. Con el sol radiante y el cálido abrazo del mar, las playas se convierten en el destino perfecto para combatir el calor y deleitarse con momentos inolvidables. Sin embargo, tomar el sol no es la única opción en la playa. ¡Las actividades económicas y divertidas te esperan!



En un estudio reciente, se reveló que un 80% de los españoles opta por disfrutar del verano en destinos playeros, buscando formas de diversión más allá de simplemente broncearse. Y es que, ¿por qué conformarse con lo convencional cuando hay un mar de posibilidades por descubrir? Ya sea que vayas solo, en pareja o en grupo, las ventajas de participar en actividades en la playa son múltiples y emocionantes.



Las actividades económicas y divertidas te permiten aprovechar al máximo tu tiempo en la playa sin gastar una fortuna. Puedes alquilar equipos para practicar deportes acuáticos, como el paddle surf, el kayak o el snorkel, a precios accesibles. Además, muchas playas ofrecen servicios de alquiler de bicicletas, lo que te brinda la oportunidad de recorrer la costa y descubrir lugares increíbles mientras te ejercitas.



Pero la diversión no se limita solo al agua y la arena. También puedes participar en competiciones de vóley playa, fútbol o incluso construir castillos de arena en equipo. Estas actividades no solo te permiten disfrutar del entorno y mantenerte activo, sino que también fomentan la camaradería y crean recuerdos inolvidables.



No olvidemos la posibilidad de explorar los encantos naturales que rodean la playa. Organiza excursiones a parques naturales cercanos, realiza caminatas por senderos costeros o descubre las maravillas submarinas a través del buceo. La diversidad de actividades te garantiza una experiencia única y emocionante.



Como puedes ver, las opciones para divertirte en la playa van mucho más allá de tomar el sol. Aprovecha al máximo tu tiempo en la costa, descubre nuevas actividades y sumérgete en una experiencia llena de emoción y diversión.



¿Qué hacer para divertirse en la playa?

A parte de tumbarte sobre la toalla para coger algo de color para este verano, ponerte debajo de la sombrilla o ir a nadar, hay muchas actividades que puedes hacer sin necesidad de gastarte todos tus ahorros. A continuación te dejamos algunas ideas para que pongas en práctica estas vacaciones ya sea para que disfrutes solo/a, con tu pareja o con familia y amigos.



Esnórquel

El esnórquel es una actividad fascinante que te permite explorar el fascinante mundo submarino sin necesidad de ser un buzo experimentado. Es una opción perfecta para disfrutar en la playa en España y sumergirse literalmente en un océano de diversión y descubrimiento. Con tan solo una máscara, un tubo de respiración y aletas, estarás listo/a para explorar las maravillas que se esconden bajo la superficie del mar.



Esnórquel. — Fuente- Decathlon

Voleibol playa

El voleibol de playa es una actividad versátil, que puede ser disfrutada tanto por personas aficionadas como por jugadores más experimentados. Reunir a un grupo de amigos o familiares para jugar es una excelente manera de disfrutar del aire libre, mantenerse activo y fomentar la camaradería. La playa ofrece un entorno relajado y espacioso para jugar, con la arena suave bajo tus pies y el sonido de las olas de fondo. Además, el voleibol de playa es una actividad inclusiva, ya que se puede adaptar a diferentes niveles de habilidad y condición física.

Una de las ventajas de este deporte es que no se requiere una cancha formal. Puedes improvisar una cancha en la playa dibujando líneas en la arena o usando elementos naturales como conchas o palos para delimitar el área de juego. Solo necesitas una red portátil, una pelota de voleibol y a tus compañeros de juego para comenzar a divertirte.



Picnic playero

Ya sea para compartirlo con familiares o amigos, esta idea hará que disfrutéis de grandes momentos y aprovechéis más rato en la playa, sin necesidad de volver al hotel o apartamento para comer o buscar algún chiringuito. Además, conseguirás ahorrar más dinero y podrás escoger lo que tomaréis sin necesidad de ceñirte a una carta predefinida. Para ello necesitarás, neveras portátiles para conservar las bebidas y frutas bien fresquitas, comida y sombrilla para protegeros de las horas más fuertes de sol.



Las cartas

Los juegos de cartas son una opción fantástica para disfrutar de una diversión máxima en la playa. Son fáciles de transportar, no requieren mucho espacio y ofrecen horas de entretenimiento para toda la familia o grupo de amigos. Alguno de los juegos de cartas más populares son:

UNO: Este clásico juego de cartas es perfecto para jugar en la playa. La dinámica es sencilla. Deshazte de todas tus cartas antes que los demás jugadores, siguiendo las reglas de emparejamiento de colores y números. Las cartas especiales añaden emoción al juego y pueden cambiar rápidamente el rumbo de la partida.



Juego de cartas. — Fuente- Pexels

Póker de Playa: Organiza un emocionante torneo de póker en la arena. El póker es un juego de estrategia y habilidad que desafiará tus habilidades de bluffing y cálculo de probabilidades. Solo necesitas un mazo de cartas y fichas para comenzar a jugar. ¡Asegúrate de llevar protector solar para protegerte del sol mientras disfrutas de las manos de póker!



Solitario: Si prefieres un juego individual, el solitario es una excelente opción. Desafía tus habilidades de paciencia y estrategia mientras intentas completar las diferentes versiones del juego. Puedes jugar en la playa mientras disfrutas del sonido de las olas y la brisa marina.



Cinquillo de Playa: Este juego de cartas es perfecto para jugar en la playa con varios jugadores. El objetivo es deshacerte de todas tus cartas formando combinaciones de números y palos específicos. ¡El primero en quedarse sin cartas es el ganador!



Los juegos de cartas son una forma divertida y accesible de disfrutar de la playa. Ya sea que prefieras juegos competitivos o cooperativos, los juegos de cartas brindan la oportunidad de reír, competir y crear recuerdos inolvidables bajo el sol. ¡Así que toma tus cartas y prepárate para disfrutar de una diversión máxima en la playa!



Practicando Yoga. — Fuente- Pexels

Yoga

El yoga en la playa es una actividad maravillosa que combina el bienestar físico, mental y espiritual con la serenidad y belleza del entorno natural. Practicar yoga en la playa te permite conectar con la tranquilidad y la energía revitalizante del mar, la arena y el sol. Es una experiencia única que te ayudará a encontrar equilibrio y armonía. La playa ofrece un ambiente perfecto para practicar esta disciplina. La suave arena, el sonido relajante de las olas y la brisa marina crean una atmósfera serena y calmante. Además, el amplio espacio te permite desplegar tu esterilla y realizar las posturas sin restricciones.



El yoga en la playa puede ser una práctica individual o grupal. Puedes elegir entre unirte a una clase de yoga en grupo que se realice en la playa o disfrutar de una sesión privada de yoga en solitario. Ambas opciones te brindarán beneficios para tu cuerpo y mente.



Castillos y figuras en la arena

Hacer castillos y otras figuras en la arena es una actividad clásica y divertida que te permite despertar tu creatividad mientras disfrutas de la playa. Tanto niños como adultos pueden participar en esta actividad, dejando volar su imaginación y creando hermosas estructuras efímeras.



Con solo un cubo y una pala, puedes empezar a construir tu propio castillo en la arena. Utiliza la humedad de la arena para dar forma a las torres, muros y fosos. Puedes añadir detalles como ventanas, puertas o incluso construir un foso alrededor del castillo para darle un toque más auténtico.



Además de los castillos, puedes dejar volar tu creatividad y crear otras figuras y esculturas en la arena. Desde animales marinos como delfines, tortugas o cangrejos, hasta objetos como barcos, faros o monumentos famosos, las posibilidades son infinitas. Utiliza tus manos o herramientas simples como palas, rastrillos y conchas para dar forma y textura a tus creaciones. Para que tus creaciones sean duraderas, evita construir cerca del agua para evitar que las olas las destruyan. También es recomendable humedecer la arena con agua para que tenga más cohesión y sea más fácil de moldear. A medida que avanzas en la construcción, ve compactando la arena y dándole forma gradualmente para garantizar su estabilidad.



Estas son tan sólo unas cuantas ideas para que puedas pasar un rato más ameno en tus días de sol y playa, aunque hay muchísimas más. Así que, ¿a qué esperas para crear recuerdos inolvidables de este verano 2023 sin gastarte demasiado dinero?



Lo mejor de estas actividades es que se pueden adaptar a diferentes situaciones y grupos, ya sea que estés disfrutando de unas vacaciones en solitario, en pareja, con familia o amigos. La playa es un espacio inclusivo que ofrece opciones para todos los gustos y preferencias. Recuerda siempre seguir las normas locales, respetar el entorno natural y mantener la seguridad en mente al realizar actividades en la playa. Protege tu piel del sol, mantén el cuerpo hidratado y disfruta de cada momento al máximo.



En resumen, las actividades más económicas y divertidas en la playa en España te brindan la oportunidad de crear recuerdos inolvidables mientras disfrutas del mar, el sol y la arena. Explora, juega, relájate y sumérgete en experiencias únicas que te permitirán disfrutar al máximo de tus vacaciones y aprovechar al máximo tu tiempo en la costa. ¡Así que prepárate para vivir momentos emocionantes, relajantes y llenos de diversión en tu próxima visita a la playa en España!