Adaptación, flexibilidad y clases presenciales: esa es la apuesta de las diferentes comunidades autónomas de cara al inicio del curso escolar en septiembre. Aunque cada una de ellas tiene sus propios planes y protocolos de actuación ante la pandemia, este jueves se celebra la Conferencia Sectorial de Educación entre la ministra del ramo, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos para concretar los temas y medidas a tomar en un año académico difícil tanto para los alumnos como para los profesores.

No todas las comunidades autónomas han presentado aún su estrategia definitiva –sólo lo han hecho algunas, entre ellas Madrid y Catalunya–, pero sí parece haber un denominador común: la clara intención de que las clases sean presenciales, especialmente entre los alumnos menores de 14 años. También muchas comunidades mantienen la fecha de arranque de las clases: entre el 4 y el 18 de septiembre la mayor parte de los alumnos españoles volverán a las aulas con la "máxima seguridad", según han insistido la mayoría de los responsables educativos de los territorios.

Casi todas las comunidades autónomas plantean tres escenarios básicos en función de la situación epidemiológica: un primero completamente presencial, otro intermedio que combine las clases en las aulas con las clases online en casa y un tercero que devolvería al inicio de la pandemia, con el cierre total de los centros educativos. Sólo Madrid y Navarra contemplan un escenario intermedio más, reduciendo la asistencia a los más pequeños.

Pero la palabra que más repiten los responsables políticos es "normalidad". El propio presidente Pedro Sánchez señaló ayer mismo que "el curso escolar debe iniciarse con normalidad". "Todas las comunidades autónomas, con el apoyo del Gobierno de España, debemos garantizarlo y lo vamos a garantizar", enfatizó el presidente.

Grupos estables de alumnos, la reducción del ratio de alumnos por aula, más profesores, entradas y salidas escalonadas, implantación de horarios de tarde, test masivos, mascarillas y mucha información parecen ser los protocolos de actuación que más se van a repetir.

Sin embargo, aún hay cuestiones por perfilar, sobre todo con aquello que tiene que ver con la seguridad de docentes y alumnos. En ese sentido, ha sido la falta de propuestas claras la que ha empujado a los profesores de Madrid y Andalucía a convocar sendas huelgas para el arranque del curso, aunque en los últimos días las comunidades autónomas se han puesto a trabajar.

Además, este mismo miércoles el Sindicato de Estudiantes (SE) ha anunciado que convocará una huelga estudiantil en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre como medida de protesta por las condiciones en que se iniciará el curso escolar. La portavoz sindical, Coral Latorre, ha hecho un llamamiento a todos los estudiantes a apoyar esta huelga para exigir que no se vuelva a repetir el "desastre" de la educación online del pasado curso y que se deje de criminalizar a los jóvenes por los rebrotes y por la situación de la educación.

También hay que solventar otros asuntos, por ejemplo, si los menores de seis años deben usar mascarillas o qué consecuencias puede conllevar que algunos padres no lleven a sus hijos en edad de escolarización obligatoria al colegio por miedo a un contagio por coronavirus.

Muchas comunidades autónomas esperan que de la reunión del jueves con la ministra Celaá salga "un gran acuerdo" y se fije un protocolo claro y "coordinado" para todos los territorios sobre cómo actuar y cuándo hay que cerrar aulas o colegios si surgen positivos por covid, aunque cada uno de ellos tenga su propio plan de actuación.

Andalucía

La viceconsejera de Educación de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha pedido al Ministerio que "deje claro" el hecho de que "la no asistencia a los centros educativos no es una opción en la enseñanza básica". Así pues, dos millones de alumnos y 150.000 profesores están llamados a las aulas entre el 1 y el 15 de septiembre. La Junta prevé contratar a 8.000 docentes adicionales y a otros 1.600 profesionales de la limpieza más. Se pretende crear grupos de convivencia en Educación infantil y primaria y flexibilizar los horarios estableciendo horario de tarde para algunas materias. Los alumnos mayores de seis años deberán llevar mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia de metro y medio entre ellos. Además, cada centro contará con un coordinador Covid-19.

Aragón

En una de las comunidades autónomas más golpeadas por el coronavirus este verano los alumnos de Infantil comenzarán el día 7, los de Primaria lo harán el 8, y los de la ESO, Bachillerato y FP empezarán el día 10. Aragón trasladará este jueves su modelo educativo para el próximo curso, adaptado a la situación epidemiológica, que incluye educación semipresencial a partir de 3° de ESO y jornada lectiva de mañana mientras dure la crisis sanitaria.

Asturias

El 10 de septiembre darán comienzo las clases en Asturias. Los profesores serán sometidos a pruebas serológicas, y las clases serán presenciales aunque también, como en la mayoría de las comunidades, se establecen tres escenarios distintos en función de la evolución de la pandemia: total presencialidad; un escenario intermedio, en el que se priorizaría la asistencia presencial combinada con con algunas horas de clase online; y un tercero, que implicaría el cierre total de los centros educativos.

El gobierno del Principado de Asturias ha previsto reducir las ratios hasta los 20-21 alumnos hasta 4º de Primaria.

Illes Balears

La Conselleria de Educación del Govern balear ha anunciado este miércoles que el curso escolar 2020-2021 comenzará el próximo 10 de septiembre con el escenario de semipresencialidad y de forma progresiva para evitar grandes aglomeraciones en los primeros días de clase. Ahí se encontrarán con 458 nuevos profesores. Los grupos de Infantil tendrán, en principio, un máximo de 15 alumnos por aula.

Desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria para todos los alumnos independientemente de que se pueda mantener la distancia de seguridad. Asimismo, los centros podrán escoger a partir de 2º de ESO sistemas de educación presencial o semipresencial.

Canarias

El calendarios escolar en Canarias arranca el día 15 para los alumnos de Infantil y Primaria, y un día después para los de las ESO y Bachillerato. El 17 empezarán los alumnos de Formación Profesional. Retrasar una semana el curso para que los centros educativos puedan implementar las medidas necesarias, así como nombrar a un responsable para su cumplimiento ha sido la primera medida. Canarias apuesta por la creación de grupos estables de convivencia y por un sistema de sectores bloqueables que guiará la organización de espacios.

Cantabria

Lo más llamativo de su propuesta es que el Gobierno cántabro aboga por un uso masivo de la mascarilla en sus centros educativos como una de las medidas para frenar la Covid y recomienda que los niños de 3 a 6 años también la lleven, una propuesta pionera y controvertida, ya que los docentes creen que es poco viable y la tachan de "locura". Además, cada centro educativo pedirá a las familias una declaración responsable en la que todas habrán de comprometerse a que sus hijos no acudan a clase si tienen fiebre o cualquier otro síntoma relacionado con la Covid.

Al margen de eso, las clases empiezan el día 7 de septiembre para los más pequeños y el 10 del mismo mes para los alumnos de ESO, Bachillerato y FP. La Consejería de Educación aumentará el número de profesores con un cupo extraordinario que permitirá mejorar el ratio entre profesores y alumnos, aunque se desconoce la cifra exacta de las nuevas incorporaciones.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha abrirá sus aulas a partir del 9 de septiembre. También se contemplan tres escenarios, pero se apuesta claramente por la presencialidad. Los profesores podrán someterse de forma voluntaria a test serológicos para detectar anticuerpos de la Covid. Se instalarán 10.000 mamparas de metacrilato en los colegios y se repartirán más de un millón de mascarillas y geles hidroalcohólicos.

Castilla y León

Al igual que en Castilla-La Mancha, las clases se iniciarán el 9 de septiembre de forma presencial, aunque se pretende digitalizar los centros por un posible confinamiento. La consejería de Educación contratará a 800 profesores más y reducirá el ratio de alumnos por aula. También realizará pruebas PCR a los docentes.

Catalunya

El plan de la vuelta al colegio el próximo 14 de septiembre en Catalunya incluirá medidas como la formación de grupos estables de convivencia de 20 personas en Infantil y Primaria, el uso obligatorio de las mascarillas en los centros educativos en Secundaria, la realización de hasta 500.000 PCR y la contratación de más personal docente.

Las medidas explicadas este martes por el consejero de Educación, Josep Bargalló, incluyen la formación de grupos reducidos de 20 personas obligatoriamente en Infantil y Primaria, y en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y centros de adultos, en la medida en que sea posible. Esta medida deberá ir acompañada de otras como la toma de temperatura en los colegios o el mantenimiento de la distancia de seguridad entre diferentes grupos de convivencia estables en espacios como los patios, los comedores y las actividades extraescolares. Las entradas y salidas de los centros educativos también serán espaciadas.

Todas estas medidas implicarán la contratación de más personal en los centros educativos, que como se incluyó en el plan presentado a finales de julio, incluirá la contratación de 8.000 personas, de las que 4.000 serán docentes de aula tradicional y otros 4.000 de personal diverso, entre los que se encuentran los técnicos de apoyo.



Comunitat Valenciana

Las clases darán comienzo el próximo 7 de septiembre y habrá 4.374 profesores más. Se ha aprobado 207 millones de euros para garantizar la "mayor presencialidad posible". También se prevé la creación de grupos de convivencia con un máximo de 20 alumnos que podrá extenderse a 25 si no se dispone de espacio suficiente para hacer más grupos.

Comunidad de Madrid

Entre el 4 y el 18 de septiembre todos los alumnos regresarán a las aulas, donde se pretende que no haya más de 20 alumnos en cada una de ellas. La presidenta madrileña anunció el martes una inversión de 370 millones de euros para la vuelta al colegio en la Comunidad de Madrid que en su mayor parte serán destinados a contratar 10.610 nuevos docentes.

Para el caso la enseñanza online, la Comunidad de Madrid instalará 6.100 cámaras en las aulas y también comprará 70.000 ordenadores para que profesores y estudiantes puedan conectarse por videoconferencia durante el curso.

Euskadi

Las clases comenzarán el 7 de septiembre de forma presencial y con grupos estables. En cuanto al horario, los alumnos acudirán a los centros únicamente por la mañana. Aquí también se aboga por crear grupos de convivencia para educación infantil y en 1º y 2º de primaria. El uso de mascarilla será obligatorio a partir de 3º de Primaria cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Otra apuesta es potencia el transporte activo y que los alumnos acudan a los centros escolares andando o en bicicleta en la medida de lo posible.

Extremadura

Los alumnos regresarán entre el día 10 (infantil, primaria y ESO) y el 11 (bachillerato y FP). Aquí la estrategia también pasa por formar grupos de convivencia estable y mantener la distancia de seguridad.

Galicia

Las clases darán comienzo el 10 de septiembre y el número de alumnos por clase estará limitado a 25. Además, se realizarán test serológicos a los profesores de centros públicos y concertados. También será obligatorio el uso de la mascarilla.

La Rioja

El curso escolar se iniciará de forma presencial en todos los niveles educativos a partir del 7 de septiembre. La consejería de Eduación ha anunciado la creación de "grupos burbuja" que saldrán al patio en zonas acotadas y las entradas y salidas al centro serán escalonadas. Sólo si la situación epidemiológica lo requiere, se alternará la educación a distancia en el segundo ciclo de Secundaria (3º y 4º de la ESO) y en Bachillerato. Para estos alumnos más mayores, ha abogado por el modelo valenciano, que prevé dividir la unidad en dos grupos, con tres días de clase presencial y dos en casa durante una semana para la mitad de los alumnos, y alternar al revés la siguiente.

Aparte de las medidas para garantizar la seguridad sanitaria, el Gobierno riojano prevé una inversión de 13,2 millones de euros, con los que se prevé contratar unos 200 profesores de refuerzo y adquirir el material tecnológico necesario para evitar la brecha digital.

Murcia

Es la única comunidad autónoma que apuesta desde un principio por la semipresencialidad,con la excepción de los menores que cursen la primera etapa de Infantil (de 0 a 3 años). Las clases empiezan el 7 de septiembre con 800 profesores nuevos.

Así, el modelo murciano establece que la asistencia en infantil y primaria será presencial cuatro días por semana en los grupos que sobrepasasen los 20 alumnos por aula y en 1º y 2º de ESO cuando sobrepasen los 24. En 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional la atención educativa será semipresencial con días alternos de asistencia. Con esta medida se pretende rebajar la presencia del alumnado en el centro al 50%.

Navarra

A partir del 4 de septiembre los colegios navarros abrirán sus puertas. El horario lectivo será únicamente de mañana desde octubre y se invertirán 47 millones de euros en la contratación de 666 nuevos profesores y más personal de limpieza. Habrá grupos estables de convivencia entre el alumnado, con diferentes ratios y características en función de los espacios, una reducción de alumnos por aula y un sistema de sectores bloqueables. También se prevé un aumento de 183 cuidadores para comedores.