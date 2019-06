La plataforma de Víctimas del accidente del Alvia, en el que fallecieron 80 personas y que provocó más de 140 heridos en la ya famosa ‘curva de Angrois’, el 24 de julio de 2013, no se rinde. Después de más de seis meses solicitando una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, finalmente el pasado jueves consiguieron reunirse con la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en la sede del Administrador.

Las víctimas expusieron a Pardo de Vera lo que han denunciado por activa y pasiva desde 2013: que la Comisión Europea, el Parlamento y la Agencia Ferroviaria han solicitado en reiteradas ocasiones que se lleve a cabo una nueva investigación del accidente, ya que la realizada por el Gobierno no cumplía con la normativa europea, por su falta de independencia y por no analizar las causas raíz, según la plataforma recogió de las conclusiones europeas.

Además, las víctimas recordaron que no investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan volver a repetirse, como también señalan los informes y las cartas de los citados organismos comunitarios.

“¿Va a pedir públicamente que se lleve cabo esta nueva investigación tal y cómo solicita la UE ?”, preguntaron las víctimas directamente a Pardo de Vera, visiblemente afectada por un encuentro tenso y triste por lo que supone de rememorar un brutal accidente con tantas víctimas, según los testigos consultados por Público. La presidenta de ADIF, que ha ostentado altos cargos en el Administrador con los gobiernos de PP y, ahora, el primer nivel con el PSOE, confirmó su compromiso.

En segundo lugar, la plataforma ha recordado a la directiva cómo los jueces han señalado en sus autos que ADIF no ha colaborado con los órganos de Justicia, poniendo trabas a la hora de entregar documentación y tardando cuatro años en dar con unas actas clave que, finalmente, fueron localizadas por las propias víctimas. Curiosamente, sostienen éstas, esos documentos decisivos evidencian que ADIF había incumplido la normativa de seguridad.

Conflicto por la línea de Alta Velocidad

Asimismo, desde la parte denunciante se le ha señalado a ADIF que publicitó la línea Ourense-Santiago como de Alta Velocidad, señalando que toda la línea contaba con el sistema de seguridad ERTMS, lo cual debería haber evitado el accidente. Sin embargo, tras el siniestro en Compostela, ADIF negó que la línea fuera de Alta Velocidad y tuviera por tanto, que estar dotada del ERTMS.

Tras las explicaciones, vinieron las preguntas directas : “¿Va a abrir una investigación interna para saber quiénes fueron los responsables de entregar esa documentación y quienes los responsables de realizar esa publicidad engañosa?”. Según los portavoces de las víctimas presentes, la directora de ADIF se ha mostrado “preocupada” por lo que le estaban contando, ha afirmado desconocer estas informaciones -que nunca han entrado en sus competencias previas a la Presidencia del Administrador-. La plataforma y sus portavoces han advertido a Pardo de Vera que no quieren más peticiones de perdón, sino la investigación independiente que pide Bruselas.

Otras cuestiones planteadas por las víctimas en esta reunión han sido: el cese de Cortabitarte (exdirector de seguridad de ADIF imputado por el juez, con apoyo del fiscal, que sigue en nómina del organismo), el peritaje de ADIF (realizado por Esther Mateo, que compareció en el Congreso afirmando que se cumplió la normativa, contrariando el auto del juez y el fiscal) y la aclaración del gasto de 14.900 euros de ADIF en “asesorar” a los comparecientes para la comisión de investigación en el Congreso, contratando “a dedo” al despacho de abogados que defiende al cargo imputado de ADIF. La presidenta de ADIF ha avisado de que no puede comprometerse a cesar a Cortabitarte, ni a avalar o no el peritaje y ha justificado el gasto en la preparación de las comparecencias de los miembros de ADIF en la comisión de investigación del Congreso asegurando que estos testigos, trabajadores no políticos, tenían “miedo” y varios de ellos estaban tomando “ansiolíticos”, sostiene a Público el portavoz de las víctimas Jesús Domínguez.

Como conclusión, le han expuesto que creen que tiene “una oportunidad histórica”, como máxima responsable de ADIF, de “cambiar “lo que se ha hecho hasta ahora y de “depurar responsabilidades”. Fuentes de ADIF, por su parte, han asegurado que tras esta reunión, el compromiso de Fomento con las víctimas “debe ser de máximos”.