La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado asegura haber presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía por una presunta agresión racista grabada en vídeo en la que se puede ver a dos personas enmascaradas apaleando con lo que parecen remos a dos supuestos menores migrantes en el barrio de Hortaleza de Madrid.

Las imágenes, según han explicado a Público varios vecinos de la zona y el Sindicato de Barrio de Hortaleza, llevan circulando por grupos de WhatsApp desde hace días, hasta que el jueves fueron difundidas en Twitter por la Portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, y la organización denunciante.

Según ha explicado Rafael Escudero, director general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, el buzón de denuncias de su Servicio de Delitos de Odio recibió una descripción de los hechos a principios de esta semana, antes de que el vídeo se hiciera público en redes sociales. Tras comprobar que la denuncia recibida se correspondía con las imágenes que han circulado y después de corroborar la veracidad del vídeo, decidieron instar a la Fiscalía a que tome medidas para que se investiguen policialmente estos unos hechos que considera "muy graves".

Ante el apaleamiento y ataque a menores migrantes en #Madrid anunciamos que el Servicio de Delitos de Odio gestionado por nuestra entidad ha asumido el caso interponiendo una denuncia ante Fiscalía.



Pedimos maxima condena a este ataque racista.

Las imágenes se grabaron el pasado domingo 29 de setiembre, alrededor de las 19.00 horas, según ha informado la Asociación de Exmenas (Menores Extranjeros No Acompañados) de Madrid, que precisa que la brutal agresión se produjo en la calle Mar Antillas, mientras dos jóvenes que parecen ser extranjeros estaban sentados en la parada de autobús 107. Las imágenes muestran como dos personas con máscaras blancas se acercan y flanquean a los jóvenes y les golpean varias veces con unos remos hasta que los agredidos huyen a la carrera.

Según este colectivo de ex menores migrantes tutelados, el vídeo muestra "una auténtica cacería, como las que se vienen prometiendo en redes sociales desde hace meses, fomentado por el discurso del odio".

Este viernes, después de que el vídeo trascendiera en algunos medios, el local del Centro Asociativo Hortaleza Boxing Crew, un proyecto de intervención e integración social para alejar a los jóvenes de las drogas y los diferentes conflictos en el vecindario a través del boxeo, ha amanecido con pintadas relacionadas con el ataque. Según ha publicado el centro en su cuenta de Twitter, colgada del pomo de la puerta ha aparecido una de las máscaras de los agresores pintada con spray verde. Con la misma pintura, en la pared se podía leer "todos remamos juntos", en referencia al ataque con remos a los chavales. También había pintada una bandera de española y el lema "viva España" y "todos remamos".

Después del ataque racista con máscaras y remos a dos críos en Hortaleza, nuestro local amanece así.

"Todos remamos juntos" (por los remos con que les pegaron).

Y la máscara colgada del pomo.

Por supuesto que no tenemos miedo, y que vamos a seguir trabajando con la chavalada.

Este centro, al que también acuden menores migrantes tutelados que residen en el centros de Hortaleza o que prefieren mantenerse en la calle, ha emitido un comunicado en el que afirma no tener "miedo". "Vamos a seguir trabajando con la chavalada (sea cual sea su origen)", asegura. "Pedimos también desde Hortaleza Boxing Crew no fomentar más el odio, y a las personas que hayan hecho esto no perseguirlas, ni buscar el linchamiento social hacia ellos, sino todo lo contrario, abrirles las puertas, y como siempre decimos: en HBC no expulsamos a nadie, a ellos tampoco", añade el club.

Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid aseguran no tener constancia de que alguno de los menores tutelados que residen en le centro de acogida del barrio haya sido agredido.

Los menores migrantes, conocidos como MENA por las siglas de menores extranjeros no acompañados, se han convertido durante el último año en uno de los blancos del discurso de partidos y organizaciones de extrema derecha como Vox o el colectivo neonazi Hogar Social Madrid, que hace tres meses colocó varias pancartas en le Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza criminalizando a los jóvenes migrantes que residen allí y tachándolos de violentos y delincuentes.

Las condiciones de hacinamiento en este centro y la falta de recursos lleva a algunos grupos de menores migrantes a abandonar las instalaciones y a vivir en las calles y parques cercanos. También han sido habituales las denuncias de vecinos del barrio quejándose de la "inseguridad" por "robos y agresiones" que achacan a estos jóvenes tutelados por la Comunidad De Madrid, a la que algunos vecinos han llegado a pedir el traslado de este centro. de la condiciones