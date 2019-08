Miles de bilbaínas, respaldadas por numerosos hombres, se han concentrado esta tarde en la plaza Arriaga de Bilbao para denunciar la agresión sexual sufrida la pasada noche por una joven de 18 años en el parque de Etxebarria, a manos de seis individuos, de entre 18 y 36 años de edad, ya detenidos y que han pasado este sábado a disposición judicial

Los hechos se habrían producido el pasado jueves por la noche en las inmediaciones del parque de Etxebarria, en la capital vizcaína, y las detenciones se han realizado por la Ertzaintza y la Policía Municipal de la capital vizcaína.

La víctima se habría trasladado a un centro de hospitalario desde donde se ha avisado a la Policía vasca de los hechos. Las seis detenciones se han producido a lo largo de la madrugada.

La concentración de repulsa, convocada por el movimiento feminista, ha comenzado a las siete y media de la tarde en una abarrotada plaza Arriaga, encabezada por una pancarta con el lema "Indarkeria sexistari aurre egin. Erasorik ez, erantzunik gabe" (Haced frente a la violencia sexista. Ni un ataque sin respuesta).

Durante el acto se han reproducidos los lemas de las concentraciones llevadas a cabo con motivo de la violación de una joven en Sanfermines a manos de La Manada y se han podido volver a oír expresiones como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', 'Aquí estamos, no estás sola', 'Autodefensa feminista', 'Tranquila hermana, aquí está tu manada', 'Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca' o 'Que no, que no, que no tenemos miedo'.

Tras media hora de lemas, cánticos y aplausos, representantes del movimiento feminista han tomado la palabra para reivindicar que las mujeres tienen derecho a ocupar el espacio público "cuándo y dónde les dé la gana", sin tener que tener miedo a que algo les pueda ocurrir.

"La ciudad también es nuestra, las calles son nuestras y no nos taparéis la boca. Las continuas agresiones que estamos sufriendo las mujeres, provocadas por un sistema absolutamente patriarcal y unas instituciones y sociedad cómplices, son insostenibles. No son hechos aislados, nos están matando", han denunciado.

Asimismo, han animado a las mujeres a reaccionar ante esta violencia y contra la desigualdad que las convierte en "ciudadanos de segunda categoría" y a movilizarse activamente contra cualquier tipo de violencia machista.

Por último, han instado a los hombres a dejar de ser "cómplices y mirar hacia otro lado ante estas actitudes misóginas". "Nos tocan a una, nos tocan a todas. Ninguna agresión sin respuesta", han concluido.