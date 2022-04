Las agresiones a profesionales de Atención Primaria han subido un 37,29% con respecto al año anterior

Las agresiones a profesionales de Atención Primaria en Madrid han aumentado un 37,29% respecto al anterior, en 2020. El 75% que sufren estas agresiones son mujeres. Según CCOO, la mayor parte de los casos se produce contra el personal no sanitario: miembros de la Unidad de Atención al Usuario (atención telefónica y admisión), así como celadores y celadoras de los centros de salud.

La organización ha registrado agresiones verbales, físicas, amenazas o coacciones que aumentaron más de un 8%, a diferencia del personal facultativo y de enfermería, que redujo sus cifras.

En 2021, se registraron 1226 denuncias por conflictos contra el personal sanitario

Así lo indican los datos del informe del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) sobre Agresiones y Conflictos contra el Personal Sanitario en 2021. La Atención Primaria fue la más perjudicada por estos casos, donde las situaciones conflictivas por parte de los usuarios comenzaron a aflorar durante la tercera y la cuarta ola de la pandemia.

Según la plataforma, las agresiones del organismo público aumentaron tras las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contra los profesionales sanitarios. "En algunos centros de salud no todos quieren trabajar y arrimar el hombro; no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos", aseguró la presidenta en la emisora Es Radio.

En 2020, el SERMAS registró 983 casos en este nivel asistencial, mientras que, en 2021, el número de denuncias registradas alcanzó las 1226. En el área hospitalaria, los conflictos pasaron de 457 en 2020, a 513 en 2021.

Ayuso contra los sanitarios: demanda de conciliación

La plataforma, tras las palabras de Ayuso, decidió presentar una demanda de conciliación para reclamar a la presidenta regional que se retractara de su discurso. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid admitió a trámite la demanda a principios de abril y ha citado a las partes a presentarse en la sede judicial para realizar un acto de conciliación.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 ha admitido el recurso de Ayuso

La Abogacía de la Comunidad de Madrid ha recurrido la celebración del acto de conciliación para este viernes. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido este jueves el recurso de la presidenta regional al estimar que actuaba como Administración Pública. El órgano ha declarado la aplicación del artículo 140.2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, teniendo por intentada la comparecencia sin más trámites, dejando abierta la vía civil o penal para una oportuna reclamación.

La plataforma había pedido que la presidenta se retractara de sus afirmaciones en el mismo programa y emisora antes de que el juzgado admitiera a trámite el recurso de Ayuso. También reclamaban que la presidenta abonase una cantidad simbólica de un céntimo de euro para subsanar el daño moral causado a los profesionales de Atención Primaria.

La situación "ruinosa" de la Atención Primaria

El pasado miércoles 20 de abril, el Foro de Atención Primaria anunció una "hecatombe" en este nivel asistencial por la falta de financiación. Los profesionales han alertado de la precariedad laboral, los bajos salarios, la fuga de talento y la falta de tiempo para una formación continuada.

El secretario general de la confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, destacó la situación de los médicos en Atención Primaria como un panorama que lleva con obstáculos desde hace años. "La pandemia ha puesto de manifiesto los descosidos del sistema nacional de salud", asegura del Pozo.

El CESM pide una mayor financiación para ofrecer "salarios competitivos" y poner fin a los "contratos basura" para frenar la fuga de talento a los países vecinos. Varios sindicatos también se hacen eco de la situación y denuncian que necesitan al menos 9.500 profesionales más de medicina familiar y más de 28.200 de enfermería, lo que significa "4.000 millones de euros para paliar su déficit de personal e infraestructuras".