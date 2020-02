Cada vez se utiliza más agua en el mundo para usos domésticos, industriales y agrícolas y esto se traduce en un aumento continuado de las aguas residuales, que en gran parte se vierten sin tratar en ríos y océanos. No solo contaminan y producen enfermedades, sino que la riqueza que contienen en forma de productos valiosos se pierde, y esto pasa en un altísimo porcentaje incluso cuando estas aguas residuales se tratan, alerta una agencia de la ONU.

El gran desafío es cerrar el ciclo del agua integrándolo en el desarrollo sostenible al tiempo que se genera riqueza. Fácil no es, pero ya existen tecnologías para recuperar nutrientes valiosos y el objetivo es acelerar su aplicación como un paso más, imprescindible, hacia la economía

En los 380.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales municipales, que es el volumen total mundial estimado en la actualidad, hay 16,6 millones de toneladas de nitrógeno, unos tres millones de toneladas de fósforo y 6,3 millones de toneladas de potasio. Juntos, estos nutrientes representan alrededor del 13% de la demanda agrícola, que se podría teóricamente recuperar con un tratamiento completo de las aguas residuales. Son las cifras que da un informe del Instituto del Agua, el Medio Ambiente y la Salud, un organismo ligado a la ONU, para alertar sobre la necesidad de acelerar el reciclado y la explotación de las aguas residuales, cuyo volumen se estima que aumente mucho –nada menos que en un 24%– en solo diez años.

Los expertos del instituto explican que el volumen total actual es equivalente a cinco veces el agua que pasa anualmente por las cataratas del Niágara y que no solo se pueden recuperar nutrientes sino que, en términos de energía recuperable, la capacidad potencial de las aguas residuales sería equivalente a proporcionar electricidad a 158 millones de hogares. Se consideran aguas residuales municipales las que terminan en el sistema de alcantarillado procedentes de hogares, comercios e industria, así como de las lluvias.

Investigaciones han calculado que la orina humana es la fuente del 80% del nitrógeno y el 50% del fósforo que llega a las depuradoras

Investigaciones anteriores han calculado que la orina humana es la fuente del 80% del nitrógeno y el 50% del fósforo que llega a las depuradoras, si existen". Extraer estos nutrientes a tiempo no solo sería beneficioso desde el punto de vista ambiental, al reducir la eutrofización, sino que disminuiría el coste del tratamiento de aguas residuales al tiempo que facilita los procesos de ciclo cerrado", señalan los expertos. La eutrofización es la alteración de los ecosistemas por exceso de nutrientes, como es el caso en el Mar Menor, muriendo los animales acuáticos por falta de oxígeno.

El fósforo es el nutriente que más se recupera ahora y el proceso puede llegar a ser rentable. Se estima que, si se recuperarse todo, su valor alcanzaría los 2.300 millones de dólares, lo mismo que para el potasio, mientras que el valor del nitrógeno recuperado sería de 13.600 millones.

Vladimir Smaktin, director del instituto, explica: "Las aguas residuales municipales se ven a menudo como porquería. Sin embargo, la actitud está cambiando con el creciente reconocimiento de que existe un enorme potencial económico y otros beneficios ambientales en la mejora del reciclaje del agua, los nutrientes y la energía de las corrientes de aguas residuales"

Desembocadura del Río de la Plata, que vierte gran cantidad de sedimentos al mar /NASA

Aunque en los países desarrollados esto sea cierto, los expertos reconocen que no solo faltan datos, sino que también son muchos los obstáculos existentes para dar grandes pasos en la reutilización de las aguas residuales. Esto se entiende mejor si se tiene en cuenta que la mayor producción es la de Asia, que representa un 42% de las aguas residuales generadas en el mundo, que en su mayor parte no se tratan. Le siguen Norteamérica y Europa, con una producción similar, lo que implica, si se traduce en consumo per cápita, que en Norteamérica se derrocha el agua en las zonas urbanas. El África subsahariana es la región del mundo que menos aguas residuales genera proporcionalmente, debido a los incompletos sistemas de alcantarillado.

Asia representa un 42% de las aguas residuales generadas en el mundo, seguida de Norteamérica y Europa

Blanca Jiménez, una autora del estudio, da una nota optimista al recordar que están disponibles muchas innovaciones que se están refinando para aumentar los niveles de recuperación de recursos hasta su máximo potencial. Los países que podrían beneficiarse más de la aplicación de estas innovaciones son los de ingresos medios y bajos cuyos pueblos y pequeñas ciudades en crecimiento están rodeados de terrenos agrícolas, ya que el volumen de agua potencialmente recuperable de las aguas residuales para la agricultura es muy importante.

"Los datos que presentamos se pueden utilizar para desarrollar planes de acción nacionales para la gestión de los recursos hídricos, las medidas de control de la contaminación, el acceso a los nutrientes y fertilizantes y los sistemas de recuperación y producción de energía", explica por su parte Younggy Kim, otro de los autores.

El instituto INWEH en el que se ha realizado el estudio, que se publica en Natural Resources Forum, está financiado por el Gobierno de Canadá y se engloba en la Universidad de Naciones Unidas como el encargado de analizar y ayudar a resolver los problemas de la existente crisis global del agua, que se espera que empeore con el aumento de la población y los cambios relacionados con el clima.