Al menos cinco afectados por la talidomida han muerto en los últimos años sin recibir ayudas

El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE), Rafael Basterrechea, ha denunciado que al menos cinco afectados han muerto sin recibir una indemnización en los últimos años, ya que el Real Decreto de ayudas a la talidomida aún no se ha publicado.

"No sabemos dónde está el Real Decreto, qué lo para. Lleva seis años elaborándose y no sabemos ni dónde está. Qué le hemos hecho las víctimas al PSOE, no lo podemos comprender", ha lamentado este lunes durante su intervención ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

"No entendemos esta situación, en este plazo han muerto cinco de nuestros socios que jamás recibirán la ayuda por negligencia del Gobierno que nos ocupa", ha añadido el representante de AVITE.

El Ministerio de Derechos Sociales "está trabajando en una nueva regulación para las ayudas"

Por su parte, la diputada socialista Carmen Andrés Añón ha avanzado que el Ministerio de Derechos Sociales "está trabajando en una nueva regulación para el reconocimiento y abono de las ayudas". "Se ha presentado a los órganos de cooperación necesarios y tiene una calificación de prioritario y urgente. Está encima de la mesa, dentro de la agenda normativa", ha asegurado.

AVITE ha interpuesto una demanda contra el Estado, al que reclama 400 millones de euros por no realizar el pago de las ayudas a los afectados por la talidomida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional finalizó la semana pasada las actuaciones, por lo que ahora el siguiente paso es que emita una votación al respecto. AVITE confía en que "cuanto antes" se dicte sentencia estimatoria de su demanda.