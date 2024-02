Albiol planea una ciudad de la música en un centro de Badalona al que no llegaron ni un museo del cómic ni una universidad

Han pasado 14 años desde la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat para instalar el Museu del Còmic i la Il·lustració en la antigua fábrica de la CACI, el edificio que sigue vacío a la espera de un proyecto de ciudad. Después de años de espera, de nuevas propuestas y nuevos convenios que implicaban la inversión económica de otras administraciones o entidades privadas provenientes de fuera de Badalona, el nuevo pretendiente para la CACI es de casa. El Gobierno de García Albiol lo ha denominado la Ciudad de la Música.

La propuesta del alcalde del PP es instalar aquí la sede del conservatorio y la escuela de música moderna de Badalona, que esperan un nuevo edificio desde hace muchos años a causa del deterioro de los inmuebles donde se encuentran actualmente. Podría ser la oportunidad más fiable al no depender de nadie más y un proyecto muy bien visto por todo el mundo, pero la hemeroteca hace que nadie confíe en ello.

El anuncio de Xavier García Albiol llegó por sorpresa. No solo para la prensa o la ciudadanía, sino también para los responsables del conservatorio y la escuela de música moderna. Los convocaron horas antes de hacer pública la propuesta. "Es una buena noticia, pero nos ha cogido de repente", asegura Pep Borràs, director del conservatorio de música de Badalona. "Estamos contentos porque nos puede ir muy bien, pero estamos sorprendidos", dice Ramon Montoliu, director de la escuela de música moderna.

El Ayuntamiento ya ha encargado la redacción del proyecto de reforma de la CACI

Actualmente, entre las dos entidades suman unos 800 alumnos en dos espacios obsoletos y que se han quedado pequeños. El Ayuntamiento ya ha encargado la redacción del proyecto de reforma de la CACI para que se pueda alojar dentro del edificio cerca de 30 aulas, un auditorio profesional para 200 plazas y una sala de estudio abierta a la ciudadanía.

Los cálculos del Gobierno municipal pasan por convocar un concurso de ideas para encontrar la solución arquitectónica que más se ajuste a las condiciones del edificio y las necesidades especificadas. Una vez elegida la propuesta, se licitarían las obras a finales de 2025. El objetivo es que la Ciudad de la Música de Badalona se ponga en marcha en 2026.

"Hemos estado buscando talento por toda Catalunya para instalarlo en la CACI sin darnos cuenta de que ya lo teníamos en casa y lo habíamos estado ignorando", afirma Xavier García Albiol. "Nos proyectamos como una ciudad que apuesta por la cultura y consolidamos la importancia de Badalona como un referente en el ámbito de la formación musical", añade.

Las ventajas de la propuesta

Teniendo en cuenta que Badalona no ha priorizado la cultura durante muchos años, la nueva sede de los profesionales de la música de la ciudad no recibirá ninguna objeción. Construir un auditorio y un espacio adecuado para el conservatorio era una idea que ya se había planteado hace dos décadas, cuando se quería instalar en el antiguo matadero. Ahora es un centro cultural que solo acoge actividades puntuales.

Construir un auditorio y un espacio adecuado para el conservatorio ya se había planteado hace dos décadas

La ubicación es buena y el edificio puede ser el adecuado. Así lo consideran los responsables de los centros educativos de música. Los que se encuentran en peores condiciones son los de la escuela de música moderna, ubicados en un edificio de los años 60 en el barrio de Dalta la Vila. Ahora mismo, con la parte central cerrada a causa de unas vigas en mal estado. Han perdido dos aulas de batería y una de trompeta. "Hemos tenido que ocupar aulas que no eran nuestras", detalla Montoliu. Comparten espacio con el centro cívico del barrio.

La escuela lleva en este edificio desde hace 40 años (este 2024 celebrarán esta cifra redonda) y "no se ha hecho nada en el edificio desde que estamos allí", dice el director. Ahora tienen 330 alumnos y estos días tienen lugar las jornadas de puertas abiertas. "Yo, si fuera un padre que viene a ver la escuela, me lo pensaría", lamenta Ramon Montoliu.

Ahora están a la espera de las obras que permitirán arreglar todos estos desperfectos. "Insistiremos lo que sea necesario para que el nuevo edificio puede ir para largo", añade. "Tendremos tiempo para preparar el plan de estudios y nos han comunicado que el traslado se adaptará por nuestro bien", dice Montoliu.

Desde el conservatorio, donde ahora cuentan con unos 450 alumnos, apuntan que el edificio se les "ha quedado pequeño". Pep Borràs, su director, recuerda que hace 20 años que se había planteado ir a la CACI, pero "encontraron otros intereses". "Nos permitirá empezar de nuevo y compactar en un solo edificio todo lo que hacemos", asegura Borràs.

El alcalde de Badalona ya anunció el pasado diciembre, durante el acto de inauguración del pesebre en la plaça de la Vila, que el conservatorio y la escuela de música moderna tendrían un nuevo edificio, recordando que se encuentran "en unas condiciones que no son adecuadas".

La UPC y el anterior Gobierno, ofendidos

La última propuesta para la CACI era la llegada de un centro de innovación tecnológica de la UPC

La última propuesta para la CACI era la llegada de un centro de innovación tecnológica gestionado por la Fundación CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Era la apuesta del Gobierno del socialista Rubén Guijarro y liderado por el que era teniente de alcaldía, Àlex Montornés, de ERC. "La ciudad de la música es una buena propuesta y sería brutal para la CACI si no fuera porque ya había un proyecto muy trabajado", asegura Montornès.

"Nos desmonta un esquema de ciudad y una oportunidad económica que se podía generar entre el Catalunya Media City de las Tres Ximeneies y la Fundación CIM en la CACI", añade el republicano, ahora en la oposición. "Es una deslealtad institucional", dice Montornès respecto el trato del Gobierno hacia la UPC que asegura haberse enterado por la prensa "que renuncia al proyecto y a la financiación" pactada.

Interior de la antigua fabrica CACI de Badalona. — Montse L. Cucarella

A través de un comunicado, la universidad lamenta que se hayan "ninguneado los contactos que la UPC estaba realizando con instituciones supramunicipales, que hubieran podido ayudar a dar el impulso final que el proyecto necesitaba". Y es que ya tenían comprometidos tres millones de euros del Ministerio de Ciencia y Universidades. El compromiso era que el Ayuntamiento de Badalona aportaba 3,5 millones, pero el pasado noviembre el nuevo Gobierno dio marcha atrás.

"El PP decidió que el Ayuntamiento de Badalona no aportaría la cantidad comprometida y que se daban cuatro meses para buscar la financiación alternativa", recuerda Àlex Montornès. "Nos enteramos por los medios de comunicación de que el Ayuntamiento renuncia al proyecto y lo hace dos meses antes de la fecha tope que habíamos pactado", dice la UPC. Recuerdan que tenía que ser un proyecto que contribuyera a la transferencia de tecnología hacia el sector productivo de Badalona y a la formación y sensibilización de su ciudadanía en el ámbito de la digitalización y la industria 4.0.

PSC y comuns lamentan el "desprecio" del Gobierno badalonés hacia la UPC

El resto de grupos municipales que formaban parte del Gobierno -PSC y comuns- también lamentan el "desprecio" del Gobierno hacia la UPC. Pero van más allá. "¿Cómo lo harán los alumnos que vienen de fuera para desplazarse y llegar a la CACI?", se pregunta Fernando Carrera, del PSC, sobre la ubicación de la antigua fábrica, en el paseo marítimo.

"Hay anuncios constantes, hay más improvisación que un plan, tengo la sensación de que el Gobierno no sabe dónde va", añade. "¿Qué proyecto hay detrás de esto?", es la pregunta de Aïda Llauradó, de Badalona en Comú Podem. "Si la CACI tiene que ser el espacio, puede ser una gran oportunidad, ¿pero con qué calendario? Pasará el mandato y no estará hecho, solo hay un titular", dice Llauradó.

Desde Guanyem Badalona aseguran que "es una propuesta que suena muy bien". Dolors Sabater defiende la opción de un equipamiento cultural para la CACI, pero también muestra sus dudas por si se acaba quedando "en un anuncio, un titular que no va acompañado ni de estudio ni de proyecto". "No querríamos que pasara como la ciudad de la música y las artes que se planteó hace tantos años y que no se ha hecho nunca", recuerda Sabater.

La música se suma a los pretendientes de la fábrica

La UPC no ha sido la única universidad que ha firmado un convenio con Badalona para instalarse en la CACI, el edificio de casi 5.000 metros cuadrados ubicado en un entorno privilegiado pero mal comunicado. La UB ya firmó un acuerdo con la entonces alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, en 2006. No se materializó nunca.

En 2010, el también alcalde socialista Jordi Serra firmaba con la Generalitat un convenio para instalar el Museu del Còmic i la Il·llustració, el proyecto que Badalona ha estado tantos años esperando y que tantas crisis económicas, cambios de gobiernos local y autonómico ha sufrido. Un proyecto de país que se ha quedado en nada.

Un hotel, un balneario, el Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, propuestas que sonaron durante un tiempo y que nunca se llevaron a cabo. Y la última, la de la UPC. "Tengo la certeza absoluta de que este proyecto llegará de verdad", dijo el entonces alcalde socialista Rubén Guijarro, en 2022. Pues tampoco.

Ahora García Albiol solo depende de él mismo. Del dinero del Ayuntamiento de Badalona, de las tramitaciones municipales y del proyecto que encarguen. Con la comunidad educativa y cultural a favor y sin el rechazo de ningún grupo municipal, lo tiene todo de cara. Pero la hemeroteca hace que todo el mundo tenga dudas. Habrá que seguir esperando.