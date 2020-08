La plaza de toros de Alcalá de Henares, situada al este de la Comunidad de Madrid, acogerá el próximo fin de semana varios espectáculos taurinos en los que se podrían dar cita hasta 4.000 personas. Al mismo tiempo, la Consejería de Sanidad de Madrid recomienda intentar evitar desplazamientos prescindibles en la población debido al alto repunte de casos de coronavirus, por lo que el alcalde del Consistorio, Javier Rodríguez, ha requerido al Gobierno de la Comunidad que evalúe el riesgo sanitario al que se enfrentan dada su imposibilidad de anular el festejo. Se trata de una ciudad en la que el único servicio de urgencias en un centro de salud permanece cerrado mientras otro de ellos se ha visto en la obligación de reducir su horario de atención debido a la falta de personal.

Dos corridas de toros y un concurso de recortes son los espectáculos programados y puestos en tela de juicio en un momento en el que los contagios por Covid – 19 se elevan de forma pronunciada a diario. "Lo único que queremos es que la Comunidad evalúe el riesgo que supone juntar a miles de personas en el mismo recinto porque la normativa vigente es del 23 de junio y se dictó con una situación muy distinta, donde los contagios descendían de manera considerable, no como ahora, y eso solo lo puede hacer la Consejería de Sanidad", reclama el edil socialista.

Por su parte, el órgano del Gobierno regional, presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado a Público que se está estudiando el caso y que darán una respuesta lo antes posible. Desde el grupo municipal de Izquierda Unida también han elevado un requerimiento a la Consejería para que suspenda el festejo, aunque sí consideran que se podría haber hecho directamente desde el Ayuntamiento. Así lo explica el concejal de IU David Cobo: "La solicitud del festejo fue aprobado en junta de Gobierno el último jueves de julio. ¿Por qué el Ayuntamiento no se ha opuesto a esto al igual que decidieron cancelar las fiestas de la ciudad?", se pregunta el político.

Obligados a programar corridas de toros

Rodríguez, desde su lado, asegura no poder cancelar un evento de tales características, al que dedica estas palabras desmarcándolo del debate relacionado con la tortura animal: "Los actuales empresarios taurinos son una gente seria que han hecho una apuesta clara por el festejo y que consideraban que era rentable operar, por lo tanto, es la libertad de empresa y la libertad que tiene cualquier persona en este país para desarrollar una actividad totalmente legal como son los toros". Por otra parte, la empresa adjudicataria de la plaza está obligada a realizar un número de eventos taurinos al año. Esta cláusula, de no ser cumplida, podría desembocar en que el Consistorio alcalaíno no abone los 125.000 euros anuales que se destinan a la empresa explotadora en concepto de canon, como viene sucediendo en los cinco años anteriores.

"El contrato se ha modificado en varios ocasiones, siempre reduciendo el número de eventos taurinos a realizar, incluso la propia empresa comunicó al Ayuntamiento que este tipo de festejos le eran deficitarios. Proponemos modificar la parte del contrato en el que se les obliga a las corridas de toros para que puedan seguir explotando la plaza con cualquier otro tipo de evento ya que parece que las dos partes estaríamos de acuerdo," desarrolla Cobo. Él mismo es el que explica que 'La Estudiantil' fue edificada en 1998, adjudicada a una empresa con los derechos de explotación por 50 años y —completa el alcalde— aún se le adeuda unos tres millones de euros.

El empresario taurino fortalece las medidas

Sea como fuere, la feria taurina en Alcalá de Henares sigue en pie. Jorge Arellano, uno de los empresarios dedicados a este tipo de festejos y subcontratado por Taurina Alcalaína, la empresa que explota la plaza, asegura que se están tomando todas las medidas de seguridad que están a su alcance. "La normativa establece un aforo máximo del 75% y nosotros lo hemos limitado al 65%; el personal suele estar compuesto por unos 34 trabajadores y ahora tenemos algo más de 80; se tomará la temperatura al público en la entrada; estarán pendientes de que no se formen aglomeraciones en los aseos y de que nadie, en ningún momento, se quite la mascarilla", en los propios términos del empresario.

Ante la controversia surgida por la situación, Arellano confirma que desde la Comunidad de Madrid no se han puesto en contacto con él para pedirle ningún requerimiento en concreto, aunque sí lo han hecho para comunicarle que tienes todos los permisos aprobados. "Entendemos perfectamente que el alcalde vele por la seguridad de sus ciudadanos, pero nosotros también lo hacemos por la de nuestros aficionados", enfatiza el organizador. 'La Estudiantil', con capacidad para 8.500 personas, podrá ser ocupada por algo más de 4.500 asistentes, aunque según los cálculos de Arellano el número final de espectadores rondará los tres millares: "La venta de entradas empezó muy bien, después hubo un cierto goteo hasta que se frenaron con las declaraciones del alcalde, aunque ahora se ha vuelto a incrementar".

Los animalistas responden con una concentración

Arellano opina que no debería haber ningún tipo de polémica en un evento que cumple con la normativa vigente, "además de que está habiendo toros en casi todas las comunidades, cada una con unas normas y restricciones, y en ninguna de ellas se ha comprobado la existencia de ningún brote masivo entre el público de las corridas", agrega el organizador del evento. Más allá de la situación sanitaria, para no olvidar que la controversia también se refiere al maltrato y sacrificio animal, desde Alcalá Antitaurina han convocado una concentración en la Plaza de Cervantes el sábado 29 por la tarde. Ángeles Torres, integrante del colectivo, tilda de "irresponsabilidad" que se puedan juntar 4.000 personas en una situación de recrudecimiento de la pandemia.

Cartel de la concentración antitaurina en Alcalá de Henares.

En este sentido, el edil de la localidad hace memoria: "Alcalá fue de las ciudades más golpeadas en la primera oleada de la crisis sanitaria, con casi 900 fallecidos, por lo que desde el Ayuntamiento estamos llevando a cabo todas las decisiones con mucha cautela, de hecho las zonas infantiles y los centros municipales deportivos aún permanecen cerrados. Ahora no somos de las zonas más golpeadas de Madrid, pero sentimos cierta impotencia al ver que se puede dar un brote masivo en la ciudad por unas medidas que no dependen de nosotros después de que cualquier apertura llevada a cabo por nuestra parte, como las piscinas, se haya hecho con total rigor", apunta Rodríguez. Ante ello, la antitaurina avisa de que, por lo pronto, uno de los trabajadores encargado de la desinfección de la plaza de toros lo estaba haciendo con la mascarilla mal colocada, tal y como se puede comprobar por una imagen difundida por los organizadores.

"En el hospital empiezan a poner carteles para que evitemos visitar a los familiares excepto en casos muy concretos y con previa autorización del médico, pero el sábado sí que podemos ir a los toros. Es todo una incongruencia", remarca Torres, no sin agregar que el apoyo explícito de Ayuso a la tauromaquia les parece "descorazonador", aunque "si realmente les importa la salud pública no les queda otra que suspender la corrida taurina", en sus propios términos. La activista también enfatiza el peligroso precedente que supondría no cancelar la feria taurina de Alcalá ya que, en las próximas semanas, están programadas las de Aranjuez y San Sebastián de los Reyes con similares características.