Alexia Putellas repite como 'The Best' en los premios de la FIFA

Alexia Putellas triunfa en París y se posiciona por segundo año consecutivo como la mejor en lo suyo. Este lunes, la FIFA ha reunido en la capital francesa a la élite del fútbol internacional para hacer entrega de los premios The Best, un reconocimiento que distingue a los máximos referentes anuales de este deporte. La centrocampista del FC Barcelona ha vuelto de la gala, que celebraba su séptima edición, consagrada como la mejor jugadora de fútbol femenino del mundo, un título que revalida y que la convierte en la primera mujer que repite victoria.

En la votación han participado entrenadores, capitanes y periodistas de más de 200 países, además del público general, que ha podido emitir su papeleta a través de un espacio web. Cada uno de estos cuatro grupos tuvo una aportación del 25% a los resultados finales. Además de Putellas, también Leo Messi ha recibido su segundo The Best al ser elegido como el mejor en la categoría homóloga del fútbol masculino.

La catalana, ganadora también del Balón de Oro, se ha impuesto en el sufragio a la delantera británica Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan. Además de esta distinción, la jugadora del Barça también figura en el once ideal femenino de la FIFA. Junto a ella, destacan otros nombres como el de la portera chilena Christiane Endler, las defensas Mapi León y Lucy Bronce o las otras dos finalistas con las que compartía candidatura. Putellas y León son las únicas españolas que han logrado colarse en esta alineación.

Ni siquiera su rotura de ligamento cruzado, que la dejó fuera de la Eurocopa de Inglaterra el pasado junio, consiguió empañar una impecable temporada. La deportista fue la máxima goleadora de la Champions femenina, con once tantos a sus espaldas. "A todas las personas que tienen un sueño, espero que quede reflejado que si lo sueñas muy fuerte y trabajas el camino lo puedes conseguir, aunque lo más importante es disfrutar del camino", dijo la premiada en su discurso de agradecimiento.

Con este trofeo, Alexia Putellas hace historia y se confirma como la gran estrella del fútbol femenino por antonomasia. La capitana azulgrana cuenta en su currículum con dos hazañas legendarias: ha levantado dos veces el Balón de Oro y otras dos la estatuilla del The Best, pero no solo eso, sino que lo hizo durante dos años consecutivos. Es la primera mujer que logra esta gesta y, en su speech, ha querido recordar a "todos los que han estado ahí todos los días" a lo largo de su vida.

Messi, también brillante

El jugador del París Saint-Germain, Leo Messi, ha sido galardonado con el The Best a nivel masculino por una temporada llena de alegrías. El ex del Barça viene de ganar el Mundial de fútbol con la selección de Argentina, algo que, en palabras propias, ha sido "lo más hermoso" de toda su carrera. El delantero se impuso en esta ocasión a Benzemá y a Mbappé en una cita que estuvo marcada por la memoria de Pelé y los éxitos del deporte argentino.