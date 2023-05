Almeida gasta un millón en reasfaltar la Casa de Campo mientras deja a los jardineros con material de hace 20 años

El Ayuntamiento de Madrid reasfaltará las calles que recorren Casa de Campo cerradas al tráfico. Para ello utilizará los fondos que el Gobierno de España concedió al Consistorio capitalino para hacer frente a los daños provocados por el temporal Filomena de 2021. Más asfalto para unas vías que, según los sindicatos que representan a los trabajadores de los servicios de jardinería y limpieza, no necesitan ser reformadas. Los empleados, que llevan años denunciando el abandono de la Administración municipal, ponen en contraste el dinero invertido por Almeida para mejorar cuatro calles con la ausencia de mejoras en las dotaciones de limpieza y jardinería.

"Coches del siglo XX para un asfaltado del siglo XXI", se queja Santiago López, secretario general de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO Madrid y jardinero en la Casa de Campo. Junto a él, otros empleados de la zona, patrullan los ramales del emblemático pulmón verde madrileño en furgonetas de más de 30 años que traquetean, se empañan en los meses de frío y asfixian al personal en los meses de calor. A ello se suma la falta de contratación y el incumplimiento de las tasas de reposición que los sindicatos ya denunciaron en los meses de Filomena, cuando la plantilla se vio desbordada para limpiar el parque y podar miles de ejemplares dañados por la nevada. "No es prioritario", dicen los trabajadores, que aseguran que la inversión no es algo que necesiten ellos para poder mejorar sus condiciones, pero tampoco para la mayoría de usuarios.



"A pesar de pasar la ITV, no tienen las etiquetas eco", señala Miguel Ángel Sancho, jardinero

El proyecto de asfaltado del área del Circuito de Otero costará 1.071.519,79 euros (IVA incluido) según ha adelantado Somos Madrid. "Es una inversión millonaria y un desperdicio si tenemos en cuenta las verdaderas necesidades de quienes cuidamos la Casa de Campo", reclama Miguel Ángel Sancho, de Acción Sindical de medio ambiente y vocal de la Ejecutiva de CCOO del Ayuntamiento. Desde el sindicato consideran que lo importante sería renovar la flota de vehículos del siglo XX que usan para ir de un sitio a otro del parque. "A pesar de pasar la ITV, no tienen las etiquetas eco, es decir, dentro del parque los automóviles del servicio no están adaptados al criterio de circulación que establece el protocolo Madrid 360", detalla Sancho.

El 39% de los vehículos que usan los servicios de mantenimiento de la Casa de Campo tienen más de 20 años

Material de hace más de 20 años

El 39% de los vehículos que usan los servicios de mantenimiento de la Casa de Campo tienen más de 20 años, según datos de la División de Maquinaria del Ayuntamiento de Madrid, obtenidos por Público. El más viejo es una motoniveladora, parecida a una excavadora, de 1985. El siguiente más viejo es una furgoneta Mercedes con matrícula M 2574 JL del año 1989. El siguiente, un tractor del año 1995, marca John Deere. Los automóviles con los que cuenta el equipo de mantenimiento van desde un camión con multilift, un furgón y una transpaleta adquiridas en 1997 hasta una sopladora de 1999 o un tractor articulado de los años 2000.



No sólo los automóviles son antiguos: una de cada cuatro herramientas con las que cuentan tiene también más de 20 años, entre ellas motosierras o desbrozadoras. Un total de 63 medios de 259, entre herramientas y vehículos, que usan los jardineros son anteriores a 2003, según los citados datos.



Asfaltar todo Madrid

Estos vehículos no podrían acceder al área de emisiones central del Ayuntamiento de Madrid a pesar de circular por el mayor parque natural de la ciudad. En febrero de este año, la Eurocámara avaló la prohibición de la venta de coches de gasolina y diésel a partir del año 2035. El Partido Popular europeo votó en contra.

Por su parte, el Ayuntamiento saca pecho del proyecto de la Operación Asfalto 2022, que con una inversión de 62,2 millones de euros, defiende "mejorar el pavimento de 1.080 calles de los 21 distritos de la capital", como se recalca en su portal de noticias. A pesar de que la Operación Asfalto no incluye a la Casa de Campo, esta apuesta de inversión de los fondos del Gobierno central para el asfaltado del parque continúan la lógica del macroproyecto anterior.

Cortacéspedes de los años 2000 que usan los jardineros de la Casa de Campo. — Cedida por Miguel Ángel Sancho

Inseguridad para el trabajador

Más allá del factor contaminante, cualquiera tendría la duda de si con el paso del tiempo y, al haber transcurrido más de dos décadas de su adquisición, las máquinas con las que podan, talan o cortan el césped y los árboles las jardineras y jardineros de Casa de Campo estarán en condiciones óptimas para desarrollar el trabajo.

"Todas las herramientas suponen un riesgo, pero, al ser antiguas, hay más vibraciones y, por tanto, forzamos más nuestros cuerpos. Con el tiempo, además, no van bien y nos cuesta más esfuerzo girarlas y transportarlas. Esto nos acaba produciendo trastornos musculoesqueléticos", explica a Público una persona, delegada de prevención de riesgos laborales de CCOO, que prefiere no dar su nombre. "En la temporada de siega, que es desde ahora hasta septiembre, se trabaja con máquinas que, muchas veces, no están en condiciones y dejan lesiones crónicas", continúa.



Los vehículos viejos tampoco están exentos de peligro. Con el calor, los más antiguos no cuentan con aire acondicionado, por lo que no están adaptados para trabajar a altas temperaturas. No sólo para quien lo maneja, sino también para trabajadores que se ocupan de tareas a su alrededor. "Los vehículos tienen holguras y el manejo ya no es tan fino. Si alguien tiene que acercarse mientras opera a hacer otra tarea, podría sufrir algún daño", recalca dicha delegada a este medio.

Público ha preguntado al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid si tiene previsto atender las demandas de los trabajadores de la Casa de Campo y renovar el material y la flota de vehículos. Ante la pregunta, fuentes del Consistorio aseguran que el Gobierno municipal "está en ello".