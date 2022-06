Amber Heard, tras su juicio contra Johnny Depp: "Esto es lo más humillante y horrible por lo que he pasado"

Tras haber sido condenada a pagar 15 millones de dólares por difamar a Johnny Depp, Amber Heard rompía su silencio el pasado 9 de junio en Nueva York y se sinceraba en una entrevista con NBC News lamentando, entre otras cuestiones, la reacción de las redes sociales tras el veredicto, el juicio paralelo que ha vivido y aportando algunas impresiones sobre un proceso que le ha sobrepasado.



A lo largo de la semana la NBC ha difundido extractos del encuentro con la actriz, pequeñas píldoras informativas que evidencian el sufrimiento de una mujer. Este miércoles ha salido publicada la entrevista íntegra. En ella, Amber Heard tilda de "humillante y horrible" lo que ha tenido que superar.

"Esto es lo más humillante y horrible por lo que he pasado", declara Heard visiblemente emocionada en referencia al proceso judicial por el que ha terminado siendo condenada. "Nunca me he sentido más alejada de mi propia humanidad, me sentí menos que un ser humano", se lamenta.

Heard hizo frente el pasado mes de mayo a un juicio por una denuncia por difamación por parte de Johnny Depp por un artículo publicado en The Washington Post en 2018. La actriz deberá compensar ahora a Depp por difamación, lo que –en palabras de Heard– "es surreal y difícil de asumir".

"Hasta el día de mi muerte mantendré cada palabra de mi testimonio", esgrime durante la entrevista. Si bien Heard "no culpa" al jurado, sí que desliza que la fama de Depp ha podido influir en su juicio paralelo: "Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce".

Y es que la actriz no ha dudado en cargar contra el linchamiento público que ha sufrido durante el proceso judicial: "Incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no podrías mirarme a los ojos y decirme que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo".