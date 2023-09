Ana Rosa Quintana estrena 'TardeAR' con un resultado agridulce en audiencias  

La novedosa apuesta de Telecinco para su franja vespertina de la mano de su presentadora estrella Ana Rosa Quintana se ha estrenado en las pantallas quedándose a las puertas del éxito de audiencias para la cadena. Si bien TardeAR supera a su rival de Antena 3, logra posicionarse por encima de la media de la cadena y se convierte en el programa más visto durante sus casi tres horas de duración, lo cierto es que el magacín ve frustrado su objetivo de ser líder en la franja.

A pesar de la mala racha que atraviesa Telecinco, la cadena ponía las esperanzas en el magacín para que fuese el impulso televisivo que venía necesitando, pero no ha tenido el resultado esperado. En lo que a cifras se refiere, TardeAR ha conseguido un 11.3% de cuota y un total de 905.000 espectadores en su franja vespertina. Unos datos que mejoran en 2,6 puntos los cosechados el pasado lunes, pero que no cumplen con las expectativas que la cadena había depositado en el espacio conducido por la periodista.

El programa vence a su competidora Antena 3 por tres costados, superando a Y ahora Sonsoles (11.1% vs. 10.6%) en el tramo de emisión en que coinciden, en su batalla con Pecado original (11.6% vs. 11.2%) y en el global de su franja (11.3 vs. 10.8%). Además de ser líder entre su público objetivo, según los datos de audiencia de verTele. Aún con estas cifras, Ana Rosa no consigue lucirse ante las cadenas rivales tanto como se esperaba.



'La Promesa', su máximo rival

Mediaset adjudica a TardeAR el título de "programa líder de la tarde" en su franja de emisión. Y no caen en falsedad, pues ninguno de los dos programas rivales (Y ahora Sonsoles y El Comodín de La 1) aventajan al magacín de Quintana. No obstante, el grupo especifica el término "programas", pero no habla de las series de televisión.

Este es un detalle importante, ya que la razón por la que no domina su franja de emisión es por la serie estrella de TVE La Promesa, que con 12.4% y 1.165.000 para su primer capítulo y 13.6% y 1.142.000 para el segundo, logra récord histórico de cuota entre las 17:33 y las 18:30 horas. La cadena pública demuestra así el éxito rotundo de La 1 con su decisión de emitir un capítulo más para opacar la programación de Ana Rosa.

Así, la primera emisión de la presentadora de Telecinco acaba con resultados inferiores a los esperados y a los que su predecesor Sálvame alcanzó en sus últimos días. Tampoco logra el interés que consiguió en su momento Sonsoles Ónega en la primera emisión de su programa en Antena 3 (17.6%) y flaquea en el esperado impulso a Telecinco para llegar al 10% de cuota el lunes.

Telecinco, tercer puesto en audiencia diaria

Si hablamos de los datos de audiencia media de cada día, la cadena de Mediaset se posiciona como tercera, con un 9,7%, lo que significa una bajada de dos décimas en comparación a la semana anterior. En el segundo puesto le lleva ventaja La 1, con un 10,7%, y Antena 3, que vuelve a quedar primera con un 14,1%. Aunque esta última cae cuatro décimas, sigue manteniéndose por encima de sus rivales.

La gran apuesta de Telecinco ha superado así su primer día en las pantallas, pero habrá que esperar a los resultados de sus futuras emisiones para saber si se trata de esa gran apuesta que va a propulsar a la cadena o más bien lo contrario.