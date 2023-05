Ana Rosa Quintana reaparece en Telecinco y da detalles sobre su estado de salud

La presentadora Ana Rosa Quintana ha retomado su actividad televisiva tras retornar a las pantallas de Telecinco después de un breve parón. La periodista había dejado su programa el pasado 11 de mayo y ha vuelto este miércoles.

Quintana previsiblemente ha estado trabajando en su toma de posesión de las tardes de la cadena del grupo Mediaset, que le ha puesto en bandeja el espacio tras la cancelación de Sálvame. A partir del próximo septiembre, la periodista ocupará esta franja.

Además de esta pausa para planificar el futuro, la periodista ha pasado por una revisión médica, algo habitual tras pasar por un cáncer de mama y ha compartido los detalles de su estado de salud.

"Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes tengo que decir que ya no los he dedicado a planchar, que ya había planchado bastante, sino que he aprovechado para hacerme mis revisiones anuales", señaló la presentadora en su programa.

"Ya saben ustedes que cuando uno tiene cáncer hay que estar siempre pendiente de lo que pasa. Tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente, o sea que, hasta después del verano, ya estoy tranquila", ha tranquilizado Ana Rosa Quintana a su audiencia.