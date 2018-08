Unos 150 familiares y víctimas del atentado del 17 de agosto del año pasado asistirán este viernes al acto de conmemoración de su primer aniversario promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. Estos familiares y víctimas que previsiblemente asistirán provienen de 12 países: España, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía, han informado este jueves fuentes municipales. Además, han señalado que se han acreditado para cubrir el acto unos 900 profesionales de medios de comunicación -incluyendo a periodistas, técnicos y personal de producción-, que representan a 156 medios de 29 países diferentes.

Podemos recuerda el ejemplo de "solidaridad, paz y fraternidad" que dio el pueblo durante el 17A

Rivera pide aparcar las diferencias políticas en el homenaje a las víctimas

El rey abandona la Plaza de Catalunya entre gritos de apoyo

El rey saluda a algunos asistentes antes de abandonar la plaza. Los gritos de apoyo a su persona se han impuesto por encima del lema del acto: "Barcelona ciutat de pau"

Alumnos y profesores de escuelas de música interpretan cuatro canciones

Alumnos y profesores de escuelas de música rinden su homenaje a las víctimas interpretando cuatro canciones por la paz como Imagine o Aleluya.

La periodista Gemma Nierga da la bienvenida al acto "de recuerdo y solidaridad"

La periodista Gemma Nierga da la bienvenida al acto "de recuerdo y solidaridad", para "acompañar a los que padecieron la agresión". Durante el homenaje se leerá un fragmento del libro de John Donne "Devociones sobre situaciones inesperadas", en las ocho lenguas de las víctimas que murieron en el atentado.

Felipe VI y Letizia entran en la Plaza Catalunya junto a Pedro Sánchez y Ana Pastor al grito de "viva el rey"

Felipe VI y Letizia entran en la Plaza Catalunya junto a Pedro Sánchez y Ana Pastor al grito de "viva el rey". El monarca ha saludado a la compañera de Quim Forn, que se encontraba junto al presidente de la Generalitat. Después, el rey ha saludado a los familiares de las víctimas.

Centenares de personas se concentran en la Plaza de Catalunya para homenajear a las víctimas

Centenares de personas se concentran ya en la Plaza de Catalunya, media hora antes de que se inicie el acto institucional de homenaje a las 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos en los atentados del pasado 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona).

Laura Masvidal, pareja Quim Forn, participa en la ofrenda floral

Laura Masvidal, pareja ex conseller Quim Forn (en la cárcel), participa en la ofrenda floral, según informa desde Barcelona Marià de Delàs

La Fiscalía remite sus condolencias a las víctimas

La Fiscalía General del Estado ha expresado este viernes sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils cuando se celebra el primer aniversario del acto terrorista en Catalunya.



Los CDR se concentran en la Rambla

En el extremo de la Rambla más cercano al puerto, concentración convocada por los Comitès de Defensa de la República (CDR), que tienen previsto acudir luego hacia el lugar de la ofrenda floral. La marcha comienza a andar, encabezada por una pancarta con el lema "del poble, pel poble" y la frase "no tenim rei".

Familiares de las víctimas colocan flores blancas y azules en el mosaico de la Rambla de Joan Miró

Familiares de las víctimas del atentado del 17-A colocan, entre aplausos, flores blancas y azules en grandes tiestos colocados en el mosaico de la Rambla de Joan Miró, según informa Marià de Delàs. Las autoridades se encuentran detrás, en un segundo plano.

Los Mossos d'Esquadra afirman que la competencia para quitar la pancarta contra el rey es de Colau

Los Mossos d'Esquadra aseguran que la competencia para instar a la retirada de la pancarta colgada en la Plaza de Catalunya contra de la presencia del rey en el homenaje a las víctimas del 17A es del Ayuntamiento de Barcelona, ya que no supone ningún riesgo para bienes ni personas.



Un grupo de personas con banderas españolas exige que se retire la pancarta de Plaza de Catalunya

Un grupo de personas con banderas españolas exige que se retire la pancarta contra el rey Felipe VI de Plaza de Catalunya, informa Marià de Delàs.

El responsable de la investigación dice que faltó coordinación policial pero "no fue relevante" para la seguridad

El responsable de la investigación de los atentados del 17A y jefe de la Unidad de la lucha contra el terrorismo internacional de la Guardia Civil ha afirmado que faltó coordinación policial porque considera que los modelos "son imperfectos", aunque ha asegurado que "no fue relevante" para el desarrollo de los acontecimientos.

Torra y Colau, se desplazan desde el Ayuntamiento hacia la Ramblas para realizar ofrenda floral

Quim Torra y Ada Colau se desplazan hacia las Rambla para realizar la ofrenda floral en memoria de las víctimas del atentado.

Activistas despliegan otra pancarta contra el rey con la frase "sus guerras, nuestros muertos"

Texto de una pancarta colgada en la Rambla: ‘Sus guerras, nuestros muertos’



La Unión Monárquica de España se concentra en honor de las víctimas del 17A

Miembros de la Unión Monárquica de España, de Sociedad Cívica Balear, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Catalunya se han concentrado esta mañana junto a la fuente de Canaletes, vestidos de blanco, para homenajear a las víctimas del 17A.

El Gobierno no baraja reducir la alerta antiterrorista

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no se va a rebajar del actual nivel 4 al 3 la alerta antiterrorista en España por indicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de inteligencia del país, con los que semanalmente se revisa esta cuestión. "No hay ningún planteamiento en este sentido", ha afirmado el ministro en declaraciones a la Cadena SER, en las que ha subrayado que el Ejecutivo se atiene a los informes que aportan los expertos para decidir.

La Fiscalía subraya su "inquebrantable compromiso" con las víctimas del 17A



La Fiscalía General del Estado ha lanzado un mensaje de recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en el que reitera "su inquebrantable compromiso y apoyo" con todas ellas. Con motivo del primer aniversario del 17A, en el que murieron 16 personas y más de 150 resultaron heridas, el ministerio público ha acudido a su cuenta en Twitter para transmitir su apoyo a las víctimas y a sus allegados.

"En el aniversario de los atentados de Cambrils y Barcelona, la Fiscalía General reitera sus condolencias a familiares y amigos, al tiempo que expresa su inquebrantable compromiso y su apoyo permanente a todas las víctimas del terrorismo", señala el comentario.

Quim Torra: "Tenemos una sociedad integra, valiente y dispuesta a luchar contra la barbarie y la intolerancia"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dado un discurso institucional en el que ha mostrado su rechazo al terrorismo. El político ha recordado la memoria de las víctimas de los atentados de Catalunya y ha apuntado que la tragedia del 17A ha "reforzado" a la sociedad catalana. "Tenemos una sociedad integra y valiente, dispuesta a luchar contra la barbarie y la intolerancia". Por otro lado, ha reconocido la labor de los profesionales que atendieron a las víctimas y se ocuparon de la seguridad del atentado y ha destacado el papel clave de Josep Lluis Trapero y del conseller d'Interior en aquel momento, Quim Forn, "injustamente encarcelado".

Torra se ha posicionado, además, sobre la pancarta contra el rey que ha sido desplegada por activistas en la Plaza de Catalunya, y ha dicho que se enmarca dentro de la libertad de expresión.

Colau no opina sobre la pancarta contra el rey porque las víctimas le han pedido "no entrar en batallas"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha evitado opinar sobre la pancarta que han vuelto a desplegar esta mañana varios activistas contra el rey Felipe VI en Plaza Catalunya después de que los Mossos d'Esquadra retirasen una parte durante la madrugada porque, según ha dicho, las víctimas le han pedido "no entrar en batallas".

"Me han pedido las víctimas que haya una tregua, me voy a limitar a acompañar desde el respeto y el cariño a las víctimas, hacer lo que ellas me pidan", ha insistido la alcaldesa.

Pedro Sánchez: "La unidad nos hace fuertes contra el dolor y la barbarie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que "la unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie". "Este 17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo", asegura en su cuenta oficial de Twitter el presidente del Ejecutivo. Asimismo, añade: "Firmes ante la sinrazón del terrorismo. Barcelona ciudad de paz, España país de PAZ", concluye.



Activistas cuelgan una pancarta contra el rey en la Plaza de Catalunya./EFE

Activistas han desplegado una pancarta contra el rey en la Plaza de Catalunya. En la tela, junto al mensaje "El rey español no es bienvenido en los Países Catalanes", se puede ver la imagen del rey Felipe VI invertida. Los Mossos d'Esquadra procedieron a retirar la pancarta a última hora del jueves, pero esta mañana ha vuelto a ondear en el edificio.