Anticapitalistas lanza una campaña estatal para dar una respuesta social a la crisis

"La inflación alcanza una de sus tasas más altas de las últimas décadas, es solo

una de las muestras de la crisis global que atraviesa el capitalismo." Así comienza la nota de prensa del grupo político Anticapitalistas, en la cuál anuncian una nueva campaña a nivel estatal, con el fin "de dotarnos de herramientas para comprender la crisis en curso y organizar la respuesta", ha explicado Raúl Camargo, portavoz del grupo.

Con más de 40 actos programados en todo el país, la organización pretende abrir un espacio de encuentro con sindicalistas, activistas y militantes afines. La campaña comienza esta semana en la ciudad asturiana de Xixón, donde también participarán sindicalistas de CGT, CSI, SUATEA y CCOO.

La campaña pone en marcha una serie de actos de debate, donde los temas centrales son "inflación, guerra y cambio climático". Desde Anticapitalistas explican que este foro "trata de prepararnos para contribuir a impulsar un movimiento unitario, amplio y de clase, capaz de empezar a actuar a escala europea, que sea capaz de estar a la altura del reto al que nos enfrentamos".

La organización defiende la manifestación que este sábado se ha vivido en la ciudad de Madrid, donde el movimiento pensionista ha reclamado la actualización de pensiones y salarios al IPC real. Camargo afirma que estas movilizaciones, sumadas a las de vivienda ante la crisis inflacionaria y demás "se pueden convertir en el inicio de un movimiento".

La campaña promueve la organización de una respuesta global, y señala los mismos problemas del país que también existen en el contexto internacional, con ejemplos como las movilizaciones de este sábado en París "contra los altos precios y la inacción climática", o la campaña "Enough is Enough" de Reino Unido el empobrecimiento de las trabajadoras y trabajadores.