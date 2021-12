El 72% de las personas que han rechazado la vacuna contra la covid-19 en España han esgrimido como motivo principal la desconfianza ante la vacuna por la rapidez con la que se fabricó desde la aparición del virus. Según los encuestados el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), las vacunas "se han desarrollado muy rápido, no son seguras o están en fase experimental".

El 48% considera que las vacunas "son malas para la salud" y les preocupan los efectos secundarios y el 41% asegura que las vacunas contra el coronavirus "no funcionan". Los argumentos negacionistas caen hasta los puestos más bajos y tan solo el 12% de los encuestados opina que "el coronavirus no existe".

Esos son los resultados preliminares de la encuesta del ISCIII a personas no vacunadas, basados en el análisis de 2.312 respuestas obtenidas en el mes de octubre mediante un cuestionario lanzado a través de WhatsApp, Facebook, Twitter y LinkedIn entre otras redes.

Actualmente, en España el 89,6% población diana —población a la que se ha aprobado su vacunación— ya tiene la doble pauta inyectada, lo que supone casi 38 millones de personas por todo el país. En cuanto a las dosis de refuerzo aprobadas, el 78,78% de los mayores de 70 años, el 40,05% de los mayores de 60 y el 47,45% de los vacunados con Janssen ya han sido inoculados. A partir de este miércoles, los menores de entre 5 y 11 años ya pueden también recibir su primera dosis.

Actualmente, la incidencia acumulada ha alcanzado los 412 casos por cada 100.000 habitantes y la ocupación de las camas hospitalarias se coloca en el 5,11% mientras en las UCI sigue en ascenso y llega ya al 13,10%.

Motivos por los que vacunarse

La desinformación juega un papel importante entre los no vacunados. El 60% de los encuestados asegura que "nunca o casi nunca" consulta información sobre el coronavirus, mientras que ese dato en la población general ronda el 40%. Los motivos que arguyen ante este apagón informativo se debe a que su nivel de confianza en la información sobre covid−19 es baja.

Además, el 60% de las personas encuestadas no tiene intención de vacunarse en el futuro, mientras que un 33% no está seguro y un 8% pensaba hacerlo más adelante. Entre ese pequeño porcentaje dispuesto a rectificar, la clave está en ganar confianza respecto a la vacuna. La mayoría (66%) asegura que se vacunará "cuando pase un tiempo y compruebe que la vacuna es segura"; el 24% se vacunará "si puedo elegir la vacuna" y el 16% "cuando necesite estar vacunado para poder viajar".

Otro de los datos relevantes del estudio del ISCIII es que los no vacunados practican con menos urgencia las medidas preventivas contra el virus. Esta población utiliza menos la mascarilla cuando está recomendada (64% entre no vacunados y 95% en población general); ventilan menos en espacios cerrados (59% vs 94%); cuidan menos la higiene de manos (47% vs 90%); evitan menos los lugares concurridos (40% vs 85%); y cumplen menos la distancia de seguridad (37% vs 87%) y evitan menos las reuniones sociales/familiares (15% entre no vacunados vs 69% en la población general).