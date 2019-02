En los últimos años ha habido un crecimiento de los antivacunas, aquellos que piensan en los efectos secundarios que la inmunización puede causar. A pesar de que es una creencia sin base científica muchas son las personas que no están a favor de vacunarse. Este es el caso de Ethan Lindenberger, de Ohio, quien nació en una familia contraria a la utilización de estos métodos de erradicación de enfermedades.

​A este adolescente no le han vacunado ni de sarampión ni de varicela pero, nada más cumplir la mayoría de edad ha decidido inmunizarse. "Me puse todas las inyecciones que mi madre no me dejó ponerme a lo largo de mi vida", argumentaba el joven en la cadena de radio pública estadounidense (NPR).

El joven sostiene que ha tenido numerosas discusiones con sus padres: "Debido a sus creencias, nunca he sido vacunado ni nada, solo Dios sabe cómo sigo con vida" como informa la BBC. Sus progenitores no creían en las vacunas debido a una serie de informaciones que leyeron en Internet donde se informaba que el uso de éstos provocaba autismo e incluso daños cerebrales.

Ethan Lindenberger: "La gente tiene que informarse de forma veraz"

El doctor Fernando García Sala declara que los antivacunas tienen una gran presencia en las redes sociales, donde hacen de los mitos sobre las vacunas grandes debates llenos de noticias falsas. Además añade que “los niños son los que contagian a los adultos, por lo que es recomendable vacunarlos primero a ellos, por lo que hay que seguir el calendario vacunal, no saltarse ninguna", según informa en El País.

Tras recibir las vacunas, la madre del joven considera esta situación como un acto de rebeldía. “La gente tiene que informarse de forma veraz. Tiene que saber que hay que inmunizar a los niños. Que debido al movimiento antivacunas mueren por enfermedades que prácticamente ya no existían”, terminó el adolescente.