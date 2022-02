Antonio Resines da las gracias a todo el personal del hospital: "Me han salvado literalmente la vida"

Antonio Resines salió del hospital este jueves donde llevaba más de un mes ingresado por complicaciones derivadas de la covid. Tan solo un día después del alta hospitalaria, el actor ha difundido un comunicado a los medios de comunicación que recoge RTVE en el que agradece la labor del Hospital Gregorio Marañón.

"Me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", señala Resines. Después de 36 días en la UCI y 12 ingresado en planta, el actor ha querido agradecer a "todos" el cariño con el que le han tratado tanto a él como a su familia.

Antonio Resines: "Decir más de tres frases seguidas, de momento me agota"

En el comunicado explica que todavía le queda recuperarse en casa para que le den el alta definitiva. "Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota", ha escrito el actor tras dar gracias también a los medios por "el respeto y el cariño con el que se ha tratado el tema".

Además del agradecimiento al personal del hospital y a los medios de comunicación, también se ha acordado de sus compañeros de profesión, sus amigos íntimos y su familia: "Sé lo mal que lo han pasado y cómo han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo".

El actor, de 67 años, ingresó en el Gregorio Marañón el pasado 23 de diciembre por "una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía covid bilateral". Tras recibir el alta, el artista se incorpora a partir de ahora al programa ambulatorio de Atención Post UCI-Covid del centro hospitalario donde fue tratado.