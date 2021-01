En el colegio público Juan Zaragüeta del barrio madrileño de Hortaleza no dan crédito. Desde el pasado mes de septiembre, las canchas de baloncesto en las que los niñas y niños juegan a diario en el recreo tienen un vecino polémico y contaminante: un parking con capacidad para 242 coches. La parcela, un terreno municipal, fue cedida por el Ayuntamiento a Iberdrola, que pagó 120.000 euros para que sus trabajadores pudieran tener un aparcamiento cercano a sus oficinas. Sin embargo, la presión de la Junta de Distrito, vecinos y asociaciones de padres y madres llevaron al Consistorio a rectificar, revocando el alquiler del solar a partir del día 1 de enero de 2021. Pese a ello, los vehículos continúan allí.

Desde Iberdrola explican a Público que decidieron recurrir a la Justicia para reclamar medidas cautelares y poder seguir disfrutando del aparcamiento "hasta que se resuelva judicialmente el asunto". Así, el pasado 29 de diciembre de 2020, tres días antes de que la compañía tuviera que devolver el terreno al Ayuntamiento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº32 de Madrid decidió estimar las medidas solicitadas por la empresa energética.

"Estamos decepcionados, esto es como la lucha de David contra Goliath", lamenta Luz Divina Manrique, vocal del AMPA del C.E.I.P. Juan Zaragüeta, que ve con temor que la medida cautelar enquiste el problema y prolongue aún más la presencia de coches junto al lugar donde juegan sus hijos. "Nuestro colegio ya estaba en un sitio malo de por sí, con una cementera muy cerca que emite partículas contaminantes, pero ahora nos encontramos también con doscientos y pico tubos de escape apuntando directamente a nuestros hijos. Precisamente en un año en el que, por el coronavirus, necesitan estar más tiempo al aire libre y correr".



"Lo importante es si el aparcamiento valen el descrédito de la marca Iberdrola, que gasta millones en 'verdearse'"

Pero Iberdrola no sólo tiene enfrente a este colegio de 450 alumnos. Miguel Montejo, concejal de Más País, explica a este diario que el parking ha sido una de las pocas cosas que ha conseguido unir a los grupos municipales de la capital. Tanto es así, que la decisión de revocar la el alquiler del terreno a Iberdrola fue respaldada en el pleno por todos los grupos parlamentarios salvo por Cs. "Aquí lo importante es si 242 plazas de aparcamiento valen el descrédito de la marca Iberdrola, que gasta millones en verdearse, enfrentándose al Ayuntamiento y a toda la corporación municipal, que votó la revocación de la cesión", expone el político.

Esa práctica unanimidad en el consistorio ha llevado al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, dirigida por Mariano Fuentes Sedano (Cs), a recurrir la decisión de la Justicia de aplicar medidas cautelares, tal y como informan a Público fuentes de esta delegación. Así, el enfrentamiento entre Iberdrola y el Ayuntamiento llega a la justicia con el riesgo de enquistarse. Y es que, en el mes de marzo finalizaría la cesión del terreno y, de seguir aplicadas las medidas cautelares, la compañía energética podría continuar disfrutando del parking.

Este medio ha preguntado a Iberdrola si plantea abandonar el parking y la compañía se ha remitido a la decisión de la Justicia que deja sin efecto la obligación de devolver la parcela municipal hasta que haya una resolución.

El aparcamiento llegó por sorpresa

Pese a la buena voluntad del Ayuntamiento, que decidió poner fin a la cesión al poco de inaugurarse el parking, desde el AMPA denuncian ha sido el propio Gobierno quien ha generado el problema al conceder a Iberdrola el uso del solar sin contar con los vecinos de la zona. De hecho, Manrique explica que las máquinas llegaron en el mes de agosto de 2020 sin previo aviso y de un día para otro, arrancando la escasa vegetación que había en la zona.

Según relata Montejo, pese a que la cesión del terreno fue aprobada en marzo, nadie supo nada hasta que comenzaron las obras. De hecho, en el mes de julio Más Madrid presentó en la Junta de Distrito de Hortaleza una propuesta para ceder el terreno al colegio y garantizar más espacio dentro del programa de reapertura escolar tras la covid-19. Una propuesta que se encontró con el rechazo de PP y Cs que, sin mencionar que el lugar había sido cedido a Iberdrola, alegaron que se tenía previsto reconvertirlos para un uso deportivo. "De repente, en agosto, me llaman y me dicen que hay máquinas y que están construyendo un parking", comenta el concejal.

Tras comenzar las obras, Alberto Serrano, el Concejal de Cs de la Junta de Distrito, reconoció no estar al tanto de que su propio partido –encargado del área de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento– hubiera cedido la parcela a Iberdrola y mostró su rechazo públicamente. De esta forma, el político de la formación naranja aseguraba que en la votación del pleno del distrito de julio no se trató de encubrir la construcción del aparcamiento. "Asumo responsabilidad de no estar suficientemente informado sobre la situación de esta parcela en el Pleno pasado", escribía en su cuenta de Twitter.

Reconvertir el parking en una zona verde

"Se ha consensuado con el colegio un proyecto para darle uso estancial y deportivo a esa parcela"

Si bien es cierto que el conflicto ha llegado a la Justicia y los coches continuarán estacionando al lado de la escuela hasta que se resuelva el caso, desde el Ayuntamiento informan a Público que ya tienen planes para deshacer el daño y adecuar el terreno a los intereses de los vecinos y alumnos del C.E.I.P. Juan Zaragüeta. "Se ha consensuado con el colegio un proyecto para darle uso estancial y deportivo a esa parcela", detallan desde el Área de Desarrollo Urbano para asegurar que la iniciativa ya está incluida dentro de los presupuestos de este año.

"Lo primero que queremos es que los coches se vayan. Preferimos que no se haga nada en ese solar antes que un parking, pero lo más lógico es que se convierta en una zona verde. Es lo que mejor vendría y lo que siempre hemos pedido desde el AMPA", comenta Manrique, quien sueña con que los niños y niñas del barrio puedan llegar a disfrutar de "unos columpios, una fuente o unos chorros de agua como los de Madrid Río".