Llega otoño, el momento clave para la reforestación y los meses idóneos para que el Ayuntamiento de Madrid despliegue un proyecto –casi un año después– para reparar los daños forestales probados por la histórica nevada de la borrasca Filomena. En ese sentido, el área de Medio Ambiente del Consistorio ha adelantado esta semana que se plantarán 100.000 árboles en los próximos meses, una cifra que se queda corta, pues representa tan sólo el 13% de los más de 700.000 ejemplares que quedaron dañados por el virulento temporal.

Si la cantidad es insuficiente para los expertos, la forma en la que se ejecutará el proceso de reforestación tampoco contenta demasiado a oposición y grupos ecologistas. "Siempre serán pocos los que se repongan, pero lo básico es tener un plan en el que se observen aspectos no sólo basados en la cantidad sino en la calidad que lleva aparejada la idoneidad de las especies para los tiempos de crisis climática que vienen", dice Juan García Vicente, miembro de la Mesa del Árbol, un órgano consultivo del Ayuntamiento, compuesto por expertos de diferentes ramas, que fue creado por el Gobierno de Carmena para abordar los problemas del arbolado de la capital.

Tras el paso del temporal, se abrió un debate intenso sobre la forma en la que se debería abordar el proceso de reforestación y sobre el tipo de especies que se deberían plantar en la ciudad. El pino, por ejemplo, fue el más perjudicado por el peso de la nieve y el hielo, y los expertos ya apuntaban a la necesidad de adaptar la vegetación madrileña a los nuevos tiempos de crisis climática. Así lo considera también José Luis Nieto, concejal de Más Madrid-Los Verdes Equo y portavoz en la comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que indica a Público que es "necesario actuar con previsión para apostar por los ejemplares que se puedan adaptar al clima que va a predominar en Madrid dentro de unos 20 o 30 años, cuando terminen de crecer". En base a eso, el político denuncia que el Gobierno municipal "no se ha centrado en esos temas", anunciando únicamente un plan con criterios cuantitativos.

Ignacio Benito, concejal del PSOE y portavoz de Medio Ambiente del partido, sostiene que el informe presentado esta semana por el Gobierno municipal es "muy ambiguo" y que no se explican ni condiciones de plantación ni tipos de árboles. "No nos dicen cuál va a ser la hoja de ruta. Han pasado muchos meses desde Filomenta y no es aceptable que el Ayuntamiento no diga con qué criterios se va a proceder", argumenta el político socialista, que considera que el número de ejemplares anunciados este lunes se queda corto. "Quieren reponer únicamente los árboles que se han talado, no cuentan con los que están dañados y expuestos al próximo temporal de viento. Nosotros hablamos de que habría que replantar al menos 200.000 árboles".



"No se pueden hacer plantaciones a lo loco y sin tener en cuenta el cambio climático"

"No se pueden hacer plantaciones a lo loco, sin hacer proyecciones a futuro de los tiempos que vienen. Además se debe dar cuenta también de cómo se van a cuidar esos ejemplares nuevos y eso no se está haciendo", denuncia el portavoz de la Mesa del Árbol, que considera que hay riesgos de que muchos ejemplares terminen abandonados y "se desperdicie el dinero". "Es algo que hemos visto hace poco en la zona de Retamares, en el corredor ecológico de Colonia Jardín. Se consiguió que se reforestara la zona en el mes de diciembre del año pasado y hasta el mes de marzo no hubo riego. Se tuvieron que rescatar muchas plantas a nivel ciudadano", indica.

Los planes anunciados por Borja Carabante, responsable del área de Medio Ambiente del Ejecutivo de Martínez-Almeida, no sólo dejan de lado las proyecciones de cambio climático, sino que no se dirigen exclusivamente a paliar los daños generados por la nevada. "Se van a plantar muchos árboles en zonas periféricas que no estaban forestadas antes de Filomena y que realmente responden a otros planes del Ayuntamiento como el del bosque metropolitano", denuncia Nieto. De los 100.000 árboles, al menos 5.000 se inscriben dentro de los planes de plantación ordinaria para 2021-2022 y otros 60.000 irán destinados a reverdecer los descampados de la M30, la M40 y la M50. Es decir, menos de la mitad de los ejemplares se distribuirán por las zonas cero de Filomena: Casa de Campo (con 5.000 plantaciones planificadas frente a los 500.000 árboles dañados) el Parque Juan Carlos I (200 ejemplares nuevos), el Parque Lineal del Manzanares (500), el Pinar de San José (100), la Dehesa de la Villa (2.252), Valdebebas (10.572), Retiro (105), Madrid Río (145) o Fuente del Berro (tan sólo 2 árboles).

Ante las críticas de la oposición, Borja Carabante ha señalado la falta de fondos recibidos y ha aprovechado la situación para alimentar el enfrentamiento entre Madrid y Gobierno de España. "No hemos recibido un euro. ¿Eso se puede llamar lealtad institucional? En el Gobierno no hay lealtad sino todo lo contrario y si no vea cómo tratan los Presupuestos Generales del Estado a Madrid", declaraba el concejal del PP tras los reproches de la bancada socialista.



La Mesa del Árbol, silenciada

"El Ayuntamiento está dejando de lado a todo el tejido social"

Desde la Mesa del Árbol denuncian que todas las decisiones que se están tomando tras la nevada de enero se están llevando a cabo sin contar con la opinión de los expertos que componen este organismo. "Se está dejando de lado a todo el tejido social que está interesado en esto", denuncia el portavoz, que recuerda que este consejo ciudadano está compuesto por ecologistas, expertos, empresas, sindicatos y otros agentes sociales con vínculos con la flora madrileña. "Sólo se nos reunió, para nuestra sorpresa, al poco tiempo de que ocurriera Filomena, pero nada más, desde entonces no se ha contado con nosotros para nada".

Tras la catástrofe ambiental, Carabante creó un Consejo Asesor compuesto por siete perfiles técnicos que se han encargado de asesorar las decisiones que hasta el momento ha tomado el Ayuntamiento. Desde la Mesa del Árbol no cuestionan la validez de los perfiles que componen este nuevo organismo, pero sostienen que se está dejando de lado la mirada social del problema.

En cualquier caso, la marginación que experimentan los colectivos que componen el organismo supone una vulneración del Decreto de 25 de abril 2019 que regula el funcionamiento de la Mesa del Árbol, pues se establece que la presidencia, en manos del Ayuntamiento, deberá convocar una sesión ordinaria cada tres meses para debatir con los expertos, algo que no ha sucedido en el último año.

"Están actuando de espalda a los grupos políticos, pero también de espaldas a la ciudadanía. Lo fundamental de la Mesa del Árbol es que está compuesta por gente que sabe de esto. No podemos aceptar que se esté dando la espalda a quienes más saben del arbolado de Madrid, porque en este organismo están incluidos los trabajadores de jardines, las empresas y se abordan cuestiones científicas y técnicas. En lugar de aprovecharse de esto, el Ayuntamiento lo que hace es maniatar y silenciar este órgano", expone el concejal socialista que, al igual que Más Madrid, exige que se convoque de inmediato la Mesa del Árbol.

Público ha preguntado al Ayuntamiento si tiene previsto convocar una reunión con los expertos de este organismo pero no ha obtenido respuesta.