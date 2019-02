La Federación Española de Síndrome de Down, DOWN ESPAÑA, ha entregado este lunes ante la Fiscal General del Estado, María José Segarra, un dossier para actuar contra el periodista Arcadi Espada por sus críticas ofensivas en los medios de comunicación hacia las personas que padecen síndrome de Down. Piden que se le declare culpable por un delito de odio.

El informe recoge las columnas escritas por el periodista en el diario El Mundo entre los años 2009 y 2019, además de las declaraciones en el programa Chester de Risto Mejide, donde se refería al síndrome de Down como una “desgracia”.

.@DownEspana pide a la Fiscalía que valore si las declaraciones de #ArcadiEspada constituyen un delito de odio contra las personas con #síndromeDown. https://t.co/JmYtT5XHjt — DOWN ESPAÑA (@DownEspana) 25 de febrero de 2019

Arcadi Espada también aseguró que las personas que tienen esta discapacidad eran “patéticos”, “víctimas de su condición” o “desgraciados”. Según han recogido en el informe, el 9 de mayo de 2013, Espada escribió que “si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga".

Se le culpa de ir en contra de los principios y derechos fundamentales como la dignidad e igualdad. También en sus manifestaciones públicas ha ido en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Down España

La organización defiende y representa los derechos del colectivo de personas con síndrome de Down y sus familias. Han sido numerosos los intentos de que este periodista rectifique sus comentarios ofensivos, incluso, se dirigieron al director del periódico El Mundo en dos ocasiones.

Según aseguran en su web oficial: "Consideramos que es necesario frenar de una vez por todas este tipo de actitudes de una persona pública que lesionan gravemente la dignidad de nuestro colectivo y que demuestran una especial inquina hacia personas con discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad llevamos décadas luchando para mejorar la visibilidad social y los derechos de ciudadanía de unos colectivos castigados y olvidados históricamente".